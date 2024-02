Medienbericht: Seltsamer „Licht-Schwarm“ von Objekte über chinesischer Stadt gefilmt

Die Bewohner einer Stadt in China kratzten sich am Kopf, als sie einen seltsamen Schwarm kleiner leuchtender Objekte sahen, die scheinbar durch den Himmel schwebten.

Der seltsame Vorfall ereignete sich Berichten zufolge Anfang des Monats in Deyang und wurde von einem verwirrten Zeugen gefilmt.

Auf dem Filmmaterial ist über zwei Gebäuden etwas zu sehen, das zunächst wie eine Art leuchtende Wolke aussieht.

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich die Luftanomalie jedoch als eine Ansammlung kleiner leuchtender Punkte, die sich im Gleichtakt bewegen.

Als das Video in den sozialen Medien in China gepostet wurde, löste es verständlicherweise eine Reihe von Theorien darüber aus, was die rätselhaften leuchtenden Punkte gewesen sein könnten, die sich einst über unglaubliche 2.500 Meter über den Himmel erstreckten.

Während einige vermuteten, dass die Kuriositäten fremdartiger Natur seien oder vielleicht ein bedrohliches Zeichen einer drohenden Naturkatastrophe seien, vermuteten skeptischere Beobachter, dass es sich bei den wundersamen Erleuchtungen einfach um Käfer handeln könnte.

Ein Nutzer kommentierte: „Lauf schnell, Aliens greifen die Erde an.“

Ein anderer schrieb: „[Könnte ein Zeichen für] eine weitere Explosion oder ein Erdbeben sein.“

Video: