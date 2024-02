Zwei heftige X-Flare Sonneneruptionen und plasmareiches Filament hob ab (Video)

Die Sonne ist in den letzten 24 Stunden sehr aktiv gewesen, insgesamt wurden drei Ereignisse beobachtet:

Ein großes, plasmareiches Filament im Nordwestquadranten hob ab etwa 17:00 UTC (21. Februar) ab. In den neuesten Coronagraph-Bildern zeichnet sich nun ein koronaler Massenauswurf (CME) ab.

Basierend auf der Flugbahn scheint es, dass der Großteil des Plasmas weit von der Sonne-Erde-Linie entfernt sein sollte.

Bei Bedarf wird ein weiteres Update bereitgestellt. Video ist unten.

Um 23:07 UTC (21. Februar) wurde um AR 3590 eine impulsive Sonneneruption des Typs X1.9 entdeckt.

Basierend auf den neuesten Bildern deutet das Fehlen einer koronalen Verdunkelung darauf hin, dass ein erdgesteuerter CME unwahrscheinlich sein wird.

Die aktive Region nimmt sowohl an Größe als auch an magnetischer Komplexität weiter zu, was bedeutet, dass weitere Sonneneruptionen wahrscheinlich sind.

Sonnenregion AR 3590 liefert eine Show mit einer weiteren starken Sonneneruption ab, dieses Mal ein X1.7-Ereignis um 06:32 UTC (22. Februar). Bisher scheint keines dieser Ereignisse zu nennenswerten Ausbrüchen geführt zu haben.

Das könnte sich ändern, wenn sich die Region weiter in eine der Erde zugewandte Position bewegt.

Hier die Übersicht zu den zwei X-Flares: