Anzahl der Inseln und Orte an denen man aus der Matrix entkommt

Netzfund:

Anzahl der Insel und Orte an denen man aus der Matrix entkommt (laut Jinismus)

Zwischen der zentralen Ebene und den Küstenwäldern sind die östlichen und westlichen Gebiete unserer menschlichen Zentralinsel in zwei Hälften geteilt, den Norden und den Süden, durch zwei große Flüsse Sita und Sitoda.

Diese Hälften sind jeweils in acht „Imperien oder „Provinzen“ unterteilt, indem drei Flüsse abwechselnd vier Bergbarrieren von Norden nach Süden verlaufen.

Dieses Bild zeigt viele Details einer komplexen Geographie mit großer Genauigkeit wieder.

Auch wenn es einige Fehler gibt, z.B. Gautamadv īpa liegt im Osten, die Anzahl der Seen und Berggipfel wird sehr genau angegeben.

Die Dimensionen von sieben Ländern, die als Vorbild für andere Länder auf menschlichem Territorium dienen, geben weniger Informationen über ihren Umfang als über die spirituelle Bedeutung, die ihnen beigemessen wird.

Tatsächlich kann von den 35 Inseln auf Jambudwip und 56 Inseln, auf denen Menschen geboren werden können, an nur fünf Orten in Videha, fünf in Bharata und fünf in Airavata Befreiung/Erleuchtung/Unpassend aus der Schleife der Reinkarnation/Matrix-Flucht nach dem Tod erreicht werden.

Wir leben auf dem Territorium von Bharat und haben eine der exklusiven Positionen im ganzen Universum.