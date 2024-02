Seltener Mini-Mond im Februar! Das müssen Sie über den Schneemond wissen

An den kommenden Tagen erhellt ein ganz besonderer Vollmond die Februar-Nächte: Ein Mini-Schneemond. Was sich dahinter verbirgt sowie alle weiteren Infos lesen Sie hier.

Vollmondfans dürfen sich an den kommenden Tagen auf einen ganz besonderen Anblick freuen.

Am dunklen Nachthimmel leuchtet der kleinste Vollmond des ganzen Jahres. Doch damit nicht genug: Er erhellt zeitgleich als stürmischer Schneemond die Nächte. Prophezeit der Februar-Vollmond etwa eine herbe Winter-Klatsche? Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Vollmond am 24.02.2024: Stürmischer Schneemond im Februar am Nachthimmel

Am 24.02.2024 (Samstag) um exakt 13.30 Uhr erreicht der Mond seine Vollmondphase. Einen Tag später befindet sich der Mond zudem in Erdferne.

Dann trennen ihn nur noch 406.312 Kilometer von unserem Planeten. Dadurch erwartet uns der kleinste Vollmond des ganzen Jahres. Wie in jedem Monaten trägt auch der Februar-Vollmond einige Beinamen.

So wird der kreisrunde Erdtrabant im kürzesten Monat des Jahres auch als Schneemond, Sturmmond und letzter Wintermond bezeichnet. Doch keine Sorge: Der Februar-Vollmond ist kein Wetteromen.

Winter-Sturm durch Schneemond? Darum trägt der Februar-Mond DIESE Namen

Der Name des Februar-Monds ist keinesfalls als Wettervorhersage zu verstehen. Der Schneemond prophezeit kein Winter-Wetter.

Sollte es an den Vollmondtagen schneien, ist das reiner Zufall. Die Mondnamen stammen vielmehr von Naturvölkern und sind oft durch Beobachtung der Flora und Fauna entstanden.

Der amerikanische Ureinwohnerstamm der Algonkin nennt den Februar-Vollmond Schneemond, weil in Nordamerika im Februar mit den stärksten Schneefällen und Stürmen zu rechnen sei. Klingt logisch!