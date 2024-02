Medienbericht: Gruselige „Alien“-Kreatur am Himmel über Kalifornien gesichtet (Video)

Auf einem eigenartigen Filmmaterial aus Kalifornien ist ein seltsames, außerirdisch aussehendes Objekt zu sehen, das am Himmel über einer Stadt schwebte.

Laut einem lokalen Medienbericht wurde die seltsame Szene Anfang des Monats von einem verwirrten Bewohner von Fresno aufgenommen und anschließend auf der lokalisierten Social-Media-Site NextDoor geteilt.

Auf dem Filmmaterial schwebt das unheimliche Objekt fast wellenförmig am Himmel und enthüllt dabei scheinbar Tentakel, die einige Beobachter mit den insektenähnlichen Anhängseln von Außerirdischen verglichen haben, die in Filmen wie „Arrival“ und „Krieg der Welten“ zu sehen sind .

Was das Objekt angeht, so ist die von skeptischen Betrachtern am weitesten verbreitete Erklärung, dass das UFO einfach nur ein Drachen sei.

Allerdings ist nicht jeder von dieser prosaischen Lösung des Rätsels überzeugt. Zu diesem Zweck argumentierte ein Online-Beobachter: „Er befindet sich ziemlich hoch oben in der Luft und verändert seine Formen. Wenn es ein Drachen wäre, wäre er groß genug, dass ein Flugzeug nötig wäre, um ihn so hoch hinaufzufliegen. Ich verstehe nicht, was das bewirkt.“ Es ändert die Richtung ohne irgendeine Hilfe..

Video: