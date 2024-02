Die „Götter“ der Schöpfung

Das Buch Genesis in der Standardübersetzung der King-James-Bibel beginnt mit der Zeile: „Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.“

Die Übersetzung ist von Anfang an fehlerhaft. Es scheint, dass das ursprüngliche hebräische Wort für „Gott“ Elohim war, eine Anspielung auf „Götter“. Dies liegt daran, dass die alte hebräische Kultur polytheistisch war. Das bedeutet, dass die Hebräer mehr als einen Gott verehrten.

Da das Christentum versucht, einen einzigen Gott zu verkünden (trotz der verwirrenden Trilogie von Vater, Sohn und Heiligem Geist), wurden die Übersetzungen vom Hebräischen ins Lateinische und schließlich ins Englische im Laufe der Jahre geändert, um das Konzept eines einzigen Gottes zu fördern, der alles erschaffen hat .

Der Schöpfer des Universums, den wir wahrnehmen, kann tatsächlich in singulärer Form interpretiert werden. Unter esoterischen Denkern herrscht das Gefühl, dass das Universum ein Lebewesen ist, was die Fülle des Lebens während seiner Entstehung erklärt. Somit sind die gesamte Schöpfung, einschließlich uns Menschen, nur lebende Zellen innerhalb des Schöpfers.

Es gibt auch das Konzept des „inneren Gottes“, dass die Seele oder der spirituelle Funke, der in allen Menschen existiert, uns alle zu lebenden Göttern und Schöpfern unseres eigenen Universums macht. Somit leben wir alle im Universum unserer eigenen Schöpfung und in einer Paralleldimension zum Universum aller anderen. So werden wir zu den Göttern der Schöpfung oder den Elohim.

Das christliche Konzept eines Großvatergottes mit langem, wallendem weißem Bart, der die Hand ausstreckte und die Erschaffung der Sterne, der Sonne und der Erde befahl und dann Leben auf die Erde brachte, ist vielleicht für ein Kinderbuch konzipiert. Es gehört nicht zur Realität.

Es ist interessant festzustellen, dass der Name Elohim im ersten Kapitel des Buches Genesis mindestens 30 Mal vorkommt und im alten hebräischen Text nicht weniger als 2.570 Mal.

Beachten Sie auch, dass der weißbärtige Gott in der Genesis-Geschichte bei einigen der Schlüsselereignisse scheinbar mit sich selbst spricht.

Während der Erschaffung Adams sagten die Elohim: „Lasst uns den Menschen nach unserem eigenen Bild erschaffen.“ In Kapitel 3 sagte Gott, nachdem Adam die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte: „Siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, um Gut und Böse zu erkennen.“ Nach der Flut, als dieTurmvonBabelAls gerade gebaut wurde, sagte Gott (im hebräischen Text jetzt als Yahveh bezeichnet): „Kommt, lasst uns hinabsteigen.“

Yahveh, das im hebräischen Text etwa 6.000 Mal vorkommt, gilt als Eigenname für Gott. Daher erscheint es seltsam, dass der ursprüngliche Autor der Geschichte „Yahveh“ in einem Satz verwendet, der den Kommentar „Lasst uns hinabsteigen“ enthält.

Es gibt einen Grund für all diese Pluralität in diesen alten Schriften.

Der Historiker Renan (Histoire du people d’Israel) stellt fest, dass die Semiten glaubten, dass die Welt von den Elohim umgeben und regiert sei. Und für sie waren die Elohim uralte Lebewesen, ähnlich wie Geister, die in irgendeiner Weise am Schicksal der Menschheit beteiligt waren.

Wie konnten die Semiten auf eine solche Idee kommen?

Wenn wir buchstäblich aus den DNA-Implantaten einer außerirdischen Besucherrasse erschaffen würden, die die Körper fortgeschrittener Primaten nutzte, die sich erfolgreich an die Schwerkraft, die Umwelt und die Atmosphäre der Erde angepasst hatten, hätten die ersten Mitglieder der Menschheit eine lebendige Erinnerung an ihre Schöpfer.

Die Geschichte würde als Götter interpretiert werden, die aus dem Himmel kamen, Menschen nach ihrem eigenen Bild erschufen und schließlich in die Luft zurückkehrten.

Nachfolgende Besuche der Außerirdischen. . . um sicherzustellen, dass der neuen Menschheit alles gut geht. . . würde dazu dienen, die Geschichten zu untermauern.