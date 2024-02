10 der größten Geheimnisse über Pyramiden, die Wissenschaftler nicht erklären können

Wussten Sie, dass es im Sudan zahlreiche Pyramiden gibt, möglicherweise sogar mehr als in Ägypten? Aber es gibt in Südamerika noch mehr Pyramiden als alle übrigen Pyramiden der Welt zusammen.

Aus irgendeinem Grund schuf der Mensch in der Antike Tausende von Pyramiden auf der ganzen Welt, und die heutigen Forscher haben absolut keine Ahnung, wie diese Strukturen entstanden sind, warum und welchen genauen Zweck sie hatten.

Pyramiden sind zweifellos eines der größten globalen Phänomene, die jemals auf unserem Planeten aufgetreten sind. Aber warum hat die antike Menschheit diese unglaublichen megalithischen Strukturen geschaffen?

Und wie ist es möglich, dass viele von ihnen unglaubliche Ähnlichkeiten aufweisen, obwohl sie Zehntausende Kilometer voneinander entfernt waren und obwohl Mainstream-Wissenschaftler vermuten, dass sich die Wege alter Kulturen in der fernen Vergangenheit nicht kreuzten?

Wurden die Pyramiden rund um den Globus als Riesengräber errichtet, wie Mainstream-Gelehrte vermuten? Oder ist es möglich, dass die unzähligen Pyramiden rund um den Globus einen anderen Zweck hatten als die Menschen in der Antike? Was war für antike Kulturen auf der ganzen Welt so wichtig, dass sie sich an das wagten, was als das größte Architekturprojekt der Antike gilt?

Der Bau der Pyramiden ist ohne Zweifel eines der größten Rätsel, das Mainstream-Gelehrte nicht beantworten konnten.

Von Südamerika bis Asien kann man auf Reisen rund um den Planeten Pyramiden in allen Formen und Größen finden. Die einzigen Fragen, die offen bleiben, sind: Warum hat die antike Menschheit sie geschaffen? Wie haben sie das geschafft und warum weisen zahlreiche Pyramiden unglaubliche Ähnlichkeiten auf?

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die zehn größten Rätsel rund um die Pyramiden rund um den Globus, die Forscher bisher nicht beantworten konnten:

Die einzige achtseitige Pyramide auf dem Planeten

Die Große Pyramide von Gizeh ist ohne Zweifel eine der berühmtesten Pyramiden, die jemals gebaut wurden. Dieses unglaubliche antike Bauwerk hat Touristen, Archäologen und Architekten in Erstaunen versetzt, und niemand konnte richtig erklären, was der wahre Zweck dieses antiken Bauwerks war oder wie es geschaffen wurde.

Aber eines der interessantesten Dinge an der Großen Pyramide von Gizeh ist die Tatsache, dass sie die einzige bekannte Pyramide ist, die ACHT Seiten hat. Die vier Flächen der Pyramide sind leicht konkav, die einzige Pyramide, die auf diese Weise gebaut wurde.

Die Mittelpunkte der vier Seiten sind mit außerordentlicher Präzision eingekerbt und bilden die einzige achtseitige Pyramide. Dieser Effekt ist weder vom Boden noch aus der Ferne sichtbar, sondern nur aus der Luft und auch nur bei geeigneten Lichtverhältnissen.

Dieses Phänomen ist aus der Luft nur im Morgen- und Sonnenuntergang der Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche erkennbar, wenn die Sonne Schatten auf die Pyramide wirft.

In Gizeh gab es eine VIERTE Pyramide

Ein internationales Archäologenteam hat herausgefunden, dass die Ruinen, die heute in Abu Rawash, wenige Kilometer von Kairo entfernt, zu sehen sind, der sogenannten verlorenen Pyramide entsprechen, deren Megalithsteine ​​viele der Legenden enthüllt haben, die sich um die Herrschaft von Cheops ranken.

Diese „verlorene“ Pyramide war die höchste des Gizeh-Komplexes [Khufu, Khafre und Menkaure] und ihr Stein war auch von viel besserer Qualität. Jahrelang glaubte man, dass es sich bei diesen Überresten nur um Reste eines unvollendeten Bauwerks handelte.

Die Überreste dieser einst großen Pyramide befinden sich auf einem Hügel in Abu Rawash, einem militarisierten und gesperrten Gebiet rund um die ausgedörrte Wüste, das im Hintergrund eine beeindruckende schwarze Wolke der verschmutzten Luft von Kairo zeigt.

Eine Ansicht, die vor Tausenden von Jahren ganz anders war, als die Pyramide von Djedefre hoch vor der Wüste stand. Doch die genaue Form, der Zweck und die Größe des Bauwerks bleiben ein großes Rätsel.

Der fehlende Teil der Spitze der Großen Pyramide war … eine elektromagnetische Kugel?

Während viele Menschen der Meinung sind, dass die Große Pyramide von Gizeh nicht als Grabstätte gebaut wurde, haben viele darüber spekuliert, wofür das antike Denkmal verwendet wurde.

Einer Studie des Architekten Miguel Perez Sanchez zufolge eröffnen eine Reihe unmöglicher Figuren mit den Zahlen pi, e sowie kontinuierliche Bezüge und Beziehungen zum Stern Sirius eine neue Perspektive auf die große Enzyklopädie des Wissens, die die Große Pyramide von Ägypten darstellt.

Ein spanischer Forscher erklärt, dass die alten Ägypter eine geheimnisvolle Kugel auf der Spitze der Großen Pyramide von Gizeh platziert hatten, die das Auge des Horus symbolisierte.

Die geheimnisvolle Kugel hatte einen Durchmesser von 2.718 königlichen Ellen (2,7 Meter), was das genaue Maß für die Zahl e ist . Die auf der Pyramide befindliche Kugel wurde als Anbetung der Sonne und Sirius, dem hellsten Stern am Himmel, der mit Isis in Verbindung gebracht wurde, platziert.

Ein globales Pyramidenbild-Phänomen

Wenn Sie sich die alten Zivilisationen ansehen, die vor Tausenden von Jahren Pyramiden bauten, werden Sie feststellen, dass sie alle über unglaubliche mathematische, astronomische und geophysikalische Kenntnisse verfügten.

Beispielsweise sind zahlreiche mathematische Formeln in den Bau der Großen Pyramide von Gizeh eingebettet: Die Beziehung zwischen Pi (p) und Phi (F) wird in den Grundproportionen der Großen Pyramide ausgedrückt. Noch interessanter ist die Tatsache, dass das Doppelte des Umfangs des Bodens der Granitkassette mal 10^8 der mittlere Sonnenradius ist. [270,45378502 Pyramidenzoll* 10^8 = 427.316 Meilen].

Die Höhe der Pyramide mal 10**9 = Durchschn. Abstand zur Sonne. Aber diese Merkmale sind nicht nur bei der Großen Pyramide von Gizeh vorhanden, tatsächlich können ähnliche mathematische Eigenschaften auch bei den Pyramiden Amerikas gefunden werden.

Interessanterweise scheinen die Pyramiden in Ägypten, im Sudan, in Mexiko, in Südamerika, in Asien und sogar in Indonesien unglaubliche Ähnlichkeiten aufzuweisen, die Mainstream-Wissenschaftler nicht erklären können.

Die Große Cheops-Pyramide in Gizeh und die Sonnenpyramide in Teotihuacan haben offenbar die gleiche Grundfläche von fast 750 Fuß im Quadrat.

Warum bauten die Alten also Pyramiden?

Pyramiden waren KEINE Gräber

Seien wir ehrlich: Pyramiden wurden weder von den alten Ägyptern noch von irgendeiner anderen antiken Pyramidenbau-Zivilisation als Gräber genutzt. Dies ist eine Tatsache, da weder in der Großen Pyramide von Gizeh noch in den unzähligen Pyramiden in ganz Amerika jemals Mumien gefunden wurden.

Mainstream-Wissenschaftler glauben jedoch, dass das Fehlen von Mumien in Pyramiden durch Grabräuber erklärt werden kann, von denen angenommen wird, dass sie die Mumien aus den Pyramiden „entführt“ haben … Aber wenn die Mumien fehlen … warum gibt es dann keinen anderen Indikator dafür, dass die Pyramiden als solche genutzt werden? Gräber?

Astronomische Perfektion: Pyramiden im Einklang mit den Sternen

Nach Ansicht vieler Forscher geht man davon aus, dass die drei Pyramiden des Gizeh-Plateaus das Sternbild Orion nachahmen oder zumindest so taten. Die Pyramidenpositionen auf dem Boden spiegeln die Positionen der Sterne im Sternbild Orion um 10.400 v. Chr. wider.

Fünf der sieben hellsten Sterne haben Pyramidenäquivalente: Die drei großen Pyramiden von Khufu, Khafra und Menkaura für den Gürtel des Orion Die Pyramide von Nebka in Abu Rawash entspricht dem Stern Saiph, die Pyramide in Zawat al Aryan entspricht dem Stern Bellatrix. Die einzigen beiden fehlenden Sternpositionen sind für Beteigeuze und Rigel.

Allerdings ist das gleiche astronomische Phänomen in Teotihuacan auf der anderen Seite der Welt zu beobachten.

Interessanterweise sind sich viele Menschen auch nicht darüber im Klaren, dass der Abstiegsgang der Großen Pyramide auf den Polarstern Alpha Draconis, etwa 2170–2144 v. Chr., zeigte. Dies war zu diesem Zeitpunkt der Polarstern. Seitdem hat sich kein anderer Stern an der Passage ausgerichtet.

Warum ist die Große Pyramide von Gizeh eines der am perfektsten ausgerichteten Bauwerke der Welt?

Die Große Pyramide ist das am genauesten ausgerichtete Bauwerk, das es gibt, und weist mit nur einem 3/60-Grad-Fehler die Ausrichtung nach Norden auf. Die Position des Nordpols verändert sich im Laufe der Zeit und die Pyramide war einst exakt ausgerichtet.

Außerdem befindet sich die Große Pyramide im Zentrum der Landmasse der Erde. Der Ost-West-Breitengrad, der das meiste Land durchquert, und der Nord-/Süd-Meridian, der das meiste Land durchquert, schneiden sich an zwei Orten auf der Erde, einem im Ozean und dem anderen an der Großen Pyramide.

Glimmer in Teotihuacan

Im Jahr 1906 wurde in Teotihuacan eine überraschende Entdeckung gemacht, als Forscher eine dicke Glimmerschicht auf der Spitze der Sonnenpyramide entdeckten.

Die Glimmergruppe der Schichtsilikatmineralien (Phyllosilikate) umfasst mehrere eng verwandte Materialien mit nahezu perfekter Basalspaltung. Blattglimmer wird in elektrischen Bauteilen, in der Elektronik, in der Hausenblase und in der Rasterkraftmikroskopie verwendet.

Spezielle Anwendungen für Glimmerplatten finden sich in Luft- und Raumfahrtkomponenten in luft-, boden- und seegestützten Raketensystemen, Lasergeräten, medizinischer Elektronik und Radarsystemen.

Glimmer ist mechanisch stabil in mikrometerdünnen Schichten, die relativ transparent für Strahlung (z. B. Alphateilchen) sind, während sie für die meisten Gase undurchlässig sind. Was macht es also in Teotihuacan? Ach ja, der Glimmer, der in Teotihuacan verwendet wird, stammt aus Tausenden von Kilometern Entfernung … in Brasilien.

Gunung Padang gilt als eine der ältesten von Menschenhand geschaffenen Pyramidenstrukturen auf der Erdoberfläche. Auch wenn dies von Kritikern heftig bestritten wird, ist laut Forschern und Geoelektrik-, Georadar- und Geomagnetik-Untersuchungen eine große Kammer mindestens fünfzehn Meter unter der Oberfläche vergraben … Ergebnisse von Kohlenstoffdatierungstests aus dem Labor in Miami zeigen, dass die Struktur bis ins Jahr 14.000 v. Chr. oder darüber hinaus zurückreichen könnte.

Die Bedeutung dieser Entdeckung kann nicht genug betont werden, da sie den Ereignishorizont der Eiszeit überschreitet. Den Staubgefäßen des Geologen Dr. Danny Hilman zufolge könnten an der Stätte die Überreste eines verlorenen Tempels verborgen sein, der mindestens 20.000 Jahre alt sein könnte.

Hilman glaubt, dass die Stätte (Gunug Padang) von großer kultureller und historischer Bedeutung ist, da sie die Überreste einer riesigen Pyramide enthält, die vor etwa 20.000 Jahren von einer untergegangenen Zivilisation erbaut wurde, und fügt hinzu, dass sie möglicherweise für den Gottesdienst oder als Tempel errichtet wurde riesiges astronomisches Instrument.

Die Große Pyramide von Gizeh: Unglaubliche thermische Anomalien stellen Forscher vor ein Rätsel

Ein neues Forschungsprojekt namens ScanPyramids hat unglaubliche thermische Anomalien in der Großen Pyramide von Gizeh registriert.

Einsatz einer Mischung aus innovativen und neuen Technologien wie Infrarot-Thermografie, Myonenradiographie und 3D-Rekonstruktion, um das Vorhandensein unbekannter innerer Strukturen der Pyramiden zu identifizieren.

Mithilfe der Infrarot-Thermografie konnten Forscher mehrere anomale Stellen an der Großen Pyramide von Gizeh identifizieren, an denen Temperaturspitzen registriert wurden.

Bei der Infrarotanalyse gibt es einen deutlichen Temperaturunterschied, eine kalte und eine heiße Zone, die auf den anderen Seiten der Pyramide nicht zu finden ist.