Großer Schädel in der Antarktis auf Google Earth entdeckt

Alte Texte und archäologische Funde liefern überzeugende Beweise dafür, dass einst Riesen die Erde durchstreiften, während einige argumentieren, dass es aufgrund mangelnder Forschung keine Nephilim oder Riesen in der Antarktis gab.

Es ist nicht nur denkbar, dass Riesen die Antarktis bewohnten, bevor sich der Kontinent vom alten Gondwana trennte und an seine heutige Polarposition verlagerte, was ihn unwirtlich machte, sondern auch, dass Beweise durch Entdeckungen, wie riesige Knochen und Schädel – möglicherweise bereits gemacht -, aber geheim gehalten wurden.

Die Verwendung von Google Earth, die auf Satellitenbilder aus dem Jahr 2004 zurückgreift, zeigt ein bemerkenswertes Bild, das wie ein riesiger Schädel aussieht.

Darüber hinaus deutet die Anwesenheit einer Person, die den Schädel und die umliegenden Spuren und Ausrüstung fotografiert, auf eine aufregende Entdeckung hin.

Auch wenn zu dieser Zeit angeblich nie Riesen in der Antarktis gelebt haben, scheinen die Bilder des angeblichen Riesenschädels das Gegenteil zu beweisen, so dass weitere Untersuchungen erforderlich sind und etablierte Überzeugungen über die Geschichte des Kontinents in Frage gestellt werden.

Google Earth-Koordinaten: 66°37’31.61″S 110°15’8.42″E