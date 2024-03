Isaac Newton hat vorausgesagt, dass die Welt untergehen wird und uns nicht mehr viel Zeit bleibt

Er stellte einige Berechnungen an, um herauszufinden, wann das Ende der Welt stattfinden würde.

Issac Newton hatte eine erschreckende Vorhersage über das Ende der Welt und es könnte Sie interessieren, dass es immer näher rückt.

Ja, es tut mir leid, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber das verstorbene Genie – das unter anderem Mathematiker, Physiker und Astronom war – ging davon aus, dass es ein Enddatum für die Menschheit gab, und wir bereiten uns darauf vor.

Der Direktor des Newton Project Canada , Stephen Snobelen, erklärte, dass Newton – der zutiefst religiös war – das Datum auf seinen religiösen Überzeugungen gründete.

In einem Blogbeitrag erklärte er: „Newton glaubte sowohl an Gott als auch daran, dass die Bibel eine Offenbarung Gottes war. Er glaubte auch, dass Gott nicht wie die Menschen an die Zeit gebunden sei und es ihm ermöglichte, das „Ende vom Anfang an“ zu sehen.

Heiligen Schrift nichts anderes sind als ‚Geschichten der kommenden Dinge‘ (Yahuda MS 1.1, Folio 16 recto).

„Gleichzeitig sind biblische Prophezeiungen in einer Sprache mit hohem Symbolgehalt verfasst, die eine geschickte Interpretation erfordert.

„Newton stellte sich dieser Herausforderung, als er versuchte, die Zukunft der Welt in den Worten der Propheten zu entdecken.“

Um zu seinem Datum zu kommen, arbeitete Newton einige Gleichungen auf einem Blatt Papier aus, wobei Snobelen sagte, die verwendeten Berechnungen seien „einfache Arithmetik, die von einem Kind durchgeführt werden könnte“, basierend auf verschiedenen Zeiträumen.

Und das Datum, zu dem er gekommen ist? 2060.

Na ja, wir hatten einen guten Lauf, nicht wahr?

Obwohl Newton davor warnte, dass es im Vorfeld des Jahres 2060 „Kriege und Katastrophen“ geben würde, fügte Snobelen hinzu: „Für Newton wäre das Jahr 2060 n. Chr. eher wie ein Neuanfang. Es wäre das Ende eines alten Zeitalters und der Beginn einer neuen Ära.“

Er fuhr fort, dass Newton wahrscheinlich erwartet hätte, dass „Christus zurückkehren und ein 1000-jähriges Königreich Gottes auf Erden errichten würde“.

„Unter Berufung auf den Propheten Micha glaubte Newton, dass dieses Königreich eine Zeit des Friedens und des Wohlstands einläuten würde, eine Zeit, in der die Menschen ‚ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern umwandeln würden‘ und in der ‚Nationen kein Schwert gegen Nationen erheben werden‘, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen“, erklärte er.

Ob sich seine Vorhersagen als zutreffend erweisen oder nicht, bleibt unklar – lasst uns das in 36 Jahren alle nachholen und sehen, wo wir stehen, oder?