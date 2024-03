Gab es eine Zivilisation X?: Es gibt Hinweise darauf, dass es eine gab

Atlantis: Jeder kennt den Namen und fast jeder weiß, dass sich der Name auf einen mythischen, versunkenen Inselkontinent im Atlantischen Ozean bezieht, laut einer Geschichte, die der griechische Philosoph Platon irgendwann im 4. Jahrhundert v. Chr. erzählte.

Ob Atlantis existierte oder nicht, ist seit fast vierhundert Jahren, seit Francis Bacon 1626 seinen Roman „Das neue Atlantis“ veröffentlichte, eine Frage der Vermutung. Atlantis ist eine Kontroverse, die bis heute anhält.

Für einige Leute existierte Atlantis genau so, wie Platon es erklärte, für andere widerspricht allein die Idee dem vorherrschenden Wissen und der archäologischen Forschung. Für diejenigen, die sicher sind, dass Atlantis existiert hat, ist es ein Glaube.

Aber für den Skeptiker ist eine prähistorische Zivilisation mit technischer Raffinesse reine Fiktion. Unglücklicherweise für diejenigen, die glauben, dass es keinen Beweis gibt: Atlantis wurde von Forschern in fast allen Teilen der Welt „entdeckt“, von Südamerika über das östliche Mittelmeer bis zu den britischen Inseln.

Obwohl die Gelehrten davon überzeugt sind, dass Platons fiktive Geschichte von Atlantis auf der Zerstörung der Insel Thera im Jahr 1628 v. Chr. basiert, bleibt Atlantis der Heilige Gral der Archäologie, auch wenn Archäologen dies nicht zugeben.

Die Entdeckung von Beweisen – selbst des kleinsten Artefakts – dafür, dass der verlorene Kontinent Atlantis wirklich existierte, wäre der größte Fund in den Annalen aller historischen Disziplinen.

Geschichte würde nicht nur geschrieben, sondern müsste neu geschrieben werden. Bis diese Beweise jedoch entdeckt und bestätigt sind, wird die Kontroverse zwischen Gläubigen und Skeptikern weitergehen, wobei die Skeptiker einen deutlichen Vorteil haben. Es geht nur um Beweise.

Solide Beweise sind wichtig und es gibt keine direkten Beweise dafür, dass Atlantis existierte. Es wurde noch nie ein alter Stein oder ein Schild mit der Aufschrift „Atlantis this Way“ oder „Willkommen in Atlantis“ gefunden.

Es wurde kein Artefakt entdeckt, das beweist, dass in prähistorischen Zeiten hochentwickelte atlantische Ausrüstung von irgendeiner Kultur oder Zivilisation verwendet wurde.

Warum bestehen manche Menschen in diesem Fall darauf, dass die Geschichte von Atlantis eine Tatsache ist?

Die Antwort auf diese Frage liegt im Niltal, im alten Ägypten und in der rätselhaften Zeit des Alten Reiches. Hier begann meine Suche nach Atlantis.

STANDARD-ERKLÄRUNGEN interpretieren die Beweise falsch

Die Ruinen des alten Ägypten sind einzigartig. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so prächtige Megalithbauten und Granitfelder.

Es ist offensichtlich, dass die Erbauer der Tempel und Pyramiden des alten Ägypten Granit sowie Kalkstein und Basalt als Hauptmaterialien für ihre architektonischen Entwürfe verwendeten. Die Bedeutung dieser Tatsache kann nicht übersehen werden.

Die Arbeit mit Stein ist nicht einfach, und die Arbeit mit Granit – dem härtesten Gestein, das die Menschheit kennt – und die Erzielung einer möglichst großen Wirtschaftlichkeit, um groß zu bauen und überall zu bauen, wie es die alten Ägypter taten, ist ohne diamantbesetzte Werkzeuge unmöglich.

Heutzutage erfordern solch große und zahlreiche Projekte im großen Maßstab spezielle Werkzeuge und Geräte.

Ein typisches Beispiel: Die Große Pyramide von Gizeh war das höchste Bauwerk der Welt, bis Frankreich 1889 den Eiffelturm errichtete.

Wie konnten die alten Ägypter also mit kaum mehr als Kupfermeißeln, Steinhämmern, hämmernden Doleritsteinen und roher Gewalt eine ganze Zivilisation aus Kalkstein, Basalt und Granit aufbauen?

Wie konnte eine große Anzahl von Granitstatuen, von denen einige mehr als zwölf Meter hoch sind, so detailliert und perfekt geschnitzt und dann errichtet werden?

Die traditionelle Erklärung ist, dass sie es mit Kupfermeißeln, Steinhämmern, hämmernden Doleritsteinen und roher Gewalt taten. Da jedoch für mich keine Kultur oder Zivilisation in der Lage war, die Baubemühungen des Alten Reiches während der nächsten 4.000 Jahre in Komplexität, Umfang und Quantität zu duplizieren, muss das traditionelle Verständnis eine falsche Interpretation der Beweise sein – das ist das Irrtum die große Pyramide. Skeptizismus ist eine Einbahnstraße.

Die Vorstellung, dass die Große Pyramide ein Grab war, entzieht sich jeder logischen und überzeugenden Begründung.

Erstens wurden in keiner der Kammern der Pyramide Bestattungsgegenstände gefunden.

Es gibt auch keine Inschriften, die es als Grab bezeichnen. Zweitens ist sein internes Design seltsam und für Menschen nicht geeignet. Die Gänge, die zu den drei Kammern führen, sind etwas mehr als einen Meter hoch und breit.

Es gibt auch keine Stufen; Um sich fortzubewegen, muss man also auf Händen und Knien kriechen. Dies macht es für niemanden nahezu unmöglich, sich innerhalb der Pyramide zu bewegen, ganz zu schweigen von einer rituellen Beerdigungsfeier.

Drittens wurden die Wände und die Decke der obersten Kammer, der angeblichen Grabkammer, aus siebzig Tonnen schweren Granitplatten gebaut, mit weiteren fünf Granitschichten im Bereich direkt über der Decke.

Schließlich ist es für jeden guten Detektiv wichtig, dass der Bau eines kolossalen Bauwerks wie der Großen Pyramide enorme Ressourcen erfordert und daher ein stichhaltiges und begründetes Motiv erfordert. Ein Grab gehört nicht dazu.

Laut Ingenieur Markus Schulte musste es bei den Kosten von 35 Milliarden (bereinigten US-Dollar) einen sehr guten Grund für den Bau der Großen Pyramide geben; ein Grund oder eine Sache, die eine Nation im Geiste und im Geiste vereinte.

Sicherlich ist die derzeit akzeptierte Vorstellung, dass der Bau der Großen Pyramide ein nationales Projekt war, eine zutreffende Interpretation dessen, was wahrscheinlich passiert ist.

Allerdings muss jeder Großbetrieb, der Ressourcen in Milliardenhöhe verbraucht, einen sozialen Nutzen erbringen. Im Fall der Großen Pyramide war der Nutzen irgendwie mit Wasser verbunden.

Auf dem Gizeh-Plateau südlich der mittleren Pyramide ragt eine Granitrinne aus dem Sand hervor (siehe Abbildung). Bei Abu Sir, südlich von Sakkara, verläuft ein Kalksteintrog entlang des Hügels, auf dem eine Pyramide errichtet wurde, und sowohl bei Abu Sir als auch bei der Nachbarpyramide Abu Gorab gibt es zahlreiche Steinbecken.

Obwohl von den meisten Ägyptologen bestritten, gibt es auch Hinweise darauf, dass unter dem Gizeh-Plateau ein Tunnelsystem existiert.

Das sogenannte „Grab des Osiris“ verläuft tief im Boden, ebenso wie die „Grube“ in der unterirdischen Kammer der Großen Pyramide. In der Nähe der Granitrinne gibt es auch zwei quadratische Tunnel, die in den Grundgestein gebohrt wurden, obwohl sie jetzt mit Sand gefüllt sind.

Darüber hinaus umfasste der ursprüngliche Entwurf der Großen Pyramide eine Umfassungsmauer, die als Stützmauer für ein Reservoir für Süßwasser gedient haben könnte, das durch einen Kanal aus dem antiken Moeris-See floss.

EIN GERÄT, KEIN GRAB

In seinem 1967 erschienenen Buch „The Pharaoh’s Pump“ vertrat Edward Kunkel die Idee, dass die Große Pyramide ein hydraulisches Gerät sei. Laut Kunkel diente die Große Pyramide als Wasserpumpe im „Widder“-Stil, um die Bewegung großer Steinmengen zu erleichtern.

Durch eine Reihe von Schleusen wurden Steinblöcke aus Oberägypten per Lastkahn über ein Kanalsystem, das den Nil mit der Großen Pyramide verband, auf das Gizeh-Plateau transportiert.

Nach Kunkels Theorie befanden sich in der Großen Pyramide zwei Pumpen. Eine wurde unterirdisch gebaut und eine zweite Pumpe wurde oberirdisch gebaut. Die unterirdische Pumpe bestand aus der unterirdischen Kammer und den dazugehörigen Durchgängen, die oberirdische Pumpe aus der mittleren und oberen Kammer.

Die unterirdische Wasserpumpe im „Widder“-Stil nutzte die durch die Kompression von Wasser erzeugte Energie, um den Wasserfluss aufrechtzuerhalten, ebenso wie die mittlere Kammer für die obere Pumpe.

Bei der unteren Pumpe fungierte die unterirdische Kammer als Kompressionskammer und bei der oberen Pumpe fungierte die mittlere Kammer als Kompressionskammer.

Die seltsame Nische in der mittleren Kammer war laut Kunkel ein Sicherheitswert, und die obere (Königs-)Kammer war eine sekundäre Kompressionskammer.

Kunkels Theorie ist nicht so wild, wie es zunächst scheint. In seinem Buch erörtert er die archäologischen Beweise, die seine Idee stützen. Allerdings ist die Vorstellung, dass die mittlere und die obere Kammer als Kompressionskammern fungierten, weit von der technischen Fantasie entfernt.

Damit die obere Pumpe funktioniert, müsste Wasser von der unteren Pumpe in die Große Galerie gelangen und dann in die mittlere und obere Kammer fließen.

Sobald sie sich in der oberen Kammer befanden, erzeugte der kontinuierliche Wasserfluss von unten zwei Ströme, die durch die in die Nord- und Südseite eingebauten Schächte aus der Pyramide austraten.

Leider erfordert Kunkels Theorie der oberen Pumpe die Erzeugung eines Vakuums, eine Reihe von Ventilen und eine Art brennbaren Kraftstoff sowie eine Brennkammer zum Antrieb der Pumpe, die sich laut Kunkel über der obersten Kammer befand.

Nichts davon erscheint plausibel, obwohl die Theorie, dass die unterirdische Kammer als Wasserpumpe im „Widder“-Stil fungierte, Sinn macht.

Laut dem Schiffsingenieur John Cadman machte Kunkel den Fehler zu vermuten, dass die gesamte Pyramide eine Wasserpumpe sei.

Cadman erkannte, dass nur die unterirdische Kammer und die dazugehörigen Gänge als Pumpe gedient hätten. Also machte sich Cadman daran, das Problem auf technischem Weg zu lösen.

Mit so vielen Fotos der unterirdischen Kammer, wie er finden konnte, baute Cadman ein Modell, um seine Theorie zu testen, von dem das erste nicht funktionierte. Deshalb überprüfte er den Entwurf des Modells auf Schwachstellen und baute ein zweites Modell.

Dieser hat beim ersten Mal funktioniert. Anschließend baute er zwei weitere Modelle, eines mit Glasplatte und Tinteninjektoren, um den Wasserfluss in der Kammer zu untersuchen.

Nachdem er dieses Modell untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass die Kammer so konzipiert war, dass sie Wasser effizient durch die Auslass- und Abfallleitung zirkulieren und bewegen konnte.

Cadman experimentierte weiter, indem er ein vertikales Rohr hinzufügte, das mit dem Eingangsrohr verbunden war und als „Standrohr“ bezeichnet wurde. Bei einer Staupumpe gelangt Wasser aus einer erhöhten Quelle in die Kompressionskammer.

In der Kompressionskammer lässt ein geöffnetes Ventil das Wasser ausströmen, bis die Geschwindigkeit das Ventil zum Schließen zwingt. Wenn das Ventil schließt, drückt der hohe Druck Wasser am Rückschlagventil vorbei und durch die Ausgangsleitung.

Wenn das Ventil wieder öffnet, fließt Wasser erneut durch das Eingangsrohr in die Kompressionskammer. Ein vertikales Rohr, das mit der Eingangsleitung verbunden ist, erleichtert den Austritt der Druckwelle aus dem System und ermöglicht dadurch größere Zyklen, d.h. das Wasser wird schneller durch die Pumpe bewegt. Er entdeckte auch, dass das Standrohr die Intensität der Kompressionswelle im Inneren der Kammer erhöht.

Cadmans Schlussfolgerung: Wer auch immer die unterirdische Kammer aus dem Fels gehauen hat, wusste genau, was er tat. Das Design der Kammer war bewusst und so konstruiert, dass Wasser schnell durch das System geleitet werden kann. Darüber hinaus war die Kompressionswelle, die aus der Wirkung der Pumpe resultierte, für die Erbauer der Pyramide offenbar wichtiger als das gepumpte Wasser.

Dies führt zu einer weiteren Frage: Warum sollten die Pyramidenbauer ein Gerät entwerfen, das absichtlich eine Kompressionswelle nach oben durch den Körper der Pyramide sendet?

Obwohl die Antwort auf diese Frage noch in der Zukunft liegt, ist die Bedeutung von Cadmans Modellierung des unterirdischen Bereichs der Großen Pyramide offensichtlich. Die Erbauer der Großen Pyramide verstanden sich auf technische Physik, zumindest auf dem Gebiet der Hydraulik, die wissenschaftliche Untersuchungen und die Anwendung von Wissenschaft erfordert; mit anderen Worten: Technologie.

Hierin liegt die Antwort auf die Frage, wie die Pyramidenbauer eine ganze Zivilisation aus Kalkstein, Basalt und Granit errichteten. Wenn sie ein ausreichendes Verständnis der Hydraulik erlangt hatten, um eine große Rammpumpe zu bauen, erlangten sie sicherlich auch ein ausreichendes Verständnis der Physik, um irgendeine Art von Maschinentechnologie zu entwickeln.

Skeptiker würden natürlich argumentieren, wenn sie Maschinen zum Bauen verwenden würden, wo sind die Maschinen dann jetzt?

Ich würde auch gerne wissen, was mit den Maschinen passiert ist, aber die Realität ist, dass die Maschinen, die sie benutzten, oder was von ihnen übrig blieb, wahrscheinlich zerfallen sind und zu den Elementen zurückgekehrt sind, aus denen sie vor langer Zeit hergestellt wurden.

Wenn es der Witterung ausgesetzt ist, kann nur Gestein der Korrosivität der Umgebung über extrem lange Zeiträume standhalten, obwohl die Möglichkeit besteht, dass unter den Sanden der Sahara der maschinelle Schatz von der Zivilisation beim Bau der prächtigen Bauwerke des Alten Reiches verwendet.

Ob Handwerkzeug oder Elektrowerkzeug, jedes Werkzeug hinterlässt seine Spuren, und die Spuren von Handwerkzeugen unterscheiden sich stark von denen von Maschinen. Jeder, der in der Schule einen Metall- oder Holzbearbeitungskurs absolviert hat, weiß, dass dies wahr ist. Ein Schnitt mit einer Tischkreissäge ist flach und gerade, wohingegen ein Schnitt mit einer Handsäge weniger präzise und nicht ganz so flach oder gerade ist.

Die verräterischen Anzeichen eines Elektrowerkzeugs oder einer Maschine sind die winzigen Spuren, die die Zähne der Klinge hinterlassen, wenn sie Material abtragen. Obwohl schwer zu erkennen, sind die Spuren der Klinge aus der Nähe sichtbar und bilden ein regelmäßiges Muster auf der Oberfläche des geschnittenen Materials.

Diese Markierungen werden „Vorschublinien“ genannt und werden von der Maschine hinterlassen, wenn der Bediener das Material in das Schneidmesser einführt. An einer der antiken Stätten Ägyptens Hinweise auf Futterspuren auf Steinen zu finden, käme dem Auffinden der Maschine gleich, die diese Spuren erzeugt hat.

DER STEIN IN ABU RAWASH

Mit der Großen Sphinx und den drei Pyramiden ist das Gizeh-Plateau das Juwel der modernen Tourismuswirtschaft Ägyptens, und das zu Recht. Ohne Frage gibt es keinen anderen Ort mit solch einer Pracht. Fünf Meilen weiter nördlich, direkt an der Straße nach Alexandria, gibt es jedoch wenig bekannte antike Ruinen namens Abu Rawash. Es steht nicht auf der Touristenkarte, ist aber genauso spektakulär wie Gizeh, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise.

Der Ägyptologie zufolge wurde die Pyramide von Abu Rawash vor 4.570 Jahren während der vierten Dynastie von Djedefre, dem dritten Herrscher dieser Dynastie, erbaut. Das Faszinierende an dieser Pyramide ist, dass sie nie fertiggestellt wurde.

Es wurden nur etwa fünfzehn Stufen der Pyramide angelegt und der absteigende Gang ist zum Himmel hin freigelegt. Es ist ein fantastischer Ort zum Besuchen und bietet Einblicke in den Bau und das Design von Pyramiden.

Der faszinierendste Aspekt von Abu Rawash liegt jedoch auf seiner Südseite, etwa dreißig Meter vom Fuß der Pyramide entfernt. Es gibt eine rosafarbene Granitplatte mit einer Länge von etwa einem Meter, einer Breite von einem Meter und einer Dicke von einem Fuß.

Es steht auf etwa einem Dutzend Steinen in der Größe eines Softballs. Der Granitstein ist makellos, als ob er Tausende von Jahren verborgen gewesen wäre und erst vor Kurzem wieder freigelegt worden wäre.

Die Oberfläche des Steins fühlt sich glatt an und an der Spitze befindet sich ein Bogen mit präziser Kante, der die glatte Oberfläche des Steins von seiner rauen Oberfläche trennt. Auf der glatten Oberfläche befinden sich zwei Schnittmarkierungen, eine oben und eine unten.

Und wenn man die Oberfläche des Steins genau betrachtet, erkennt man deutlich winzige horizontale Streifen im gleichen Muster des Trennbogens.

Es ist unverkennbar, dass diese rosafarbene Granitplatte maschinell geschnitten wurde; unwiderlegbare Beweise dafür, dass das Bauteam, das auch immer für die Pyramide in Abu Rawash verantwortlich war, eine Art Motorsäge benutzte. Auch Abu Rawash ist nicht der einzige Ort.

An anderer Stelle gibt es Hinweise darauf, dass die Pyramidenbauer motorbetriebene Geräte verwendeten – auf dem Gizeh-Plateau, auf der Ostseite der Großen Pyramide am nördlichen Ende der Basaltterrasse. Ursprünglich waren die Maschinenspuren auf diesen Steinen nicht sichtbar und wurden von angrenzenden Blöcken einer fertigen Terrasse verdeckt.

Aber irgendwann im Laufe der letzten viertausend Jahre oder mehr entfernten Aasfresser eine Reihe von Blöcken vom Rand des Patios, insbesondere vom nördlichen Ende, und legten so etwas frei, was die Pyramidenbauer nicht sehen wollten, Fehler der Männer, die die Sägen bedienten. In Gizeh sind die Beweise genauso überzeugend wie in Abu Rawash.

Gab es eine Zivilisation X?

Da bekannt war, dass die alten Ägypter, die vom dritten bis zum ersten Jahrtausend v. Chr. lebten, keine Maschinentechnologie entwickelt hatten und bis in die Neuzeit auch keine andere Zivilisation dies getan hat, müssen die Bauherren, die für den Stein von Abu Rawash und den Basalthof der Großen Pyramide verantwortlich waren, dies zu einer fernen Zeit in der Vorgeschichte getan haben. Die Beweise sprechen für sich.

Es gab eine Zivilisation vor der Zivilisation. Ich bezeichne es gerne als Zivilisation X.

Wer waren sie? War Ägypten eine Kolonie von Atlantis, wie einige Theoretiker behauptet haben? Oder handelte es sich um eine unbekannte Kultur, die von den alten Völkern nie beschrieben wurde?

Obwohl jeder weiß, dass die Geschichte von Atlantis dem griechischen Philosophen Platon zugeschrieben wird, wissen die meisten Menschen nicht, dass die Geschichte von Atlantis ägyptischen Ursprungs ist.

Laut Platons Dialogen Timaios und Kritias hörte er die Geschichte aus zweiter Hand von seinem Onkel Solon, der sie ursprünglich von den Tempelpriestern in Sais hörte, wo die Atlantis-Geschichte angeblich auf den Säulen des Tempels eingraviert war.

Leider wurde eine solche Inschrift nie gefunden. Daher weiß niemand, ob Platons Geschichte von Atlantis eine Tatsache oder eine Fiktion ist.

Es besteht kein Zweifel, dass Platons Geschichte von Atlantis eine soziale Moral war. Die relevante Frage ist meiner Meinung nach: Gab es einen Kern Wahrheit in der Geschichte?

Mit anderen Worten: Wurde Platon dazu inspiriert, Timaios und Kritias aus der bekannten Geschichte seiner Zeit zu schreiben?

Ich denke, das ist wahrscheinlich der Fall. Es gibt eine Reihe antiker Katastrophenmythen, wie etwa die Sintflut des Deukalion der Griechen, den „Blauen Stern“ der Hopi, das „Gilgamesch-Epos“ der Sumer und die ägyptische Geschichte von „Hathor als das Auge des Ra“, um nur einige zu nennen.

Es gibt auch zwei Katastrophengeschichten in der biblischen Genesis: Noahs Sintflut und den Turmbau zu Babel.

In der Neuzeit wurden diese alten Geschichten über Tod und Zerstörung der Fantasie oder einer Möglichkeit zugeschrieben, die Geheimnisse des Lebens zu erklären. Ich halte eine solche Interpretation nicht nur für oberflächlich, sondern auch für eine Beleidigung unserer Vorfahren. Wer soll uns sagen, dass sie primitiv und ignorant in ihrem Verständnis der Welt um sie herum waren?

Tatsächlich sollten wir diese „Mythen“ als das verstehen, was sie sind: antike Geschichte, die als eine Geschichte in mündlicher Überlieferung erzählt wird, die als zu interpretierende Metapher und nicht als wörtliche Darstellung verstanden werden sollte.

Vor diesem Hintergrund ermöglicht ein neuer Blick auf die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel einzigartige Einblicke in unsere ferne Vergangenheit. Oberflächlich betrachtet ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel nur eine weitere Fabel, in der Gottes Zorn über eine ahnungslose Welt hereinbricht:

Die ganze Welt hatte eine Sprache und eine gemeinsame Sprache. Der Mensch war in der Lage, fast alles zu planen und zu Ende zu bringen. Jetzt hatte die ganze Welt eine Sprache und eine gemeinsame Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene in Schinar [Babylon] und ließen sich dort nieder.

Sie sagten zueinander: „Kommt, wir machen Ziegel und backen sie gründlich.“ Sie verwendeten Ziegel statt Stein und Teer als Mörtel. Dann sagten sie: „Kommt, lasst uns eine Stadt bauen, mit einem Turm, der bis zum Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen und nicht über die ganze Erde zerstreut werden.“

Aber der HERR kam herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, den die Männer bauten. Der HERR sagte: „Wenn sie als ein Volk, das dieselbe Sprache spricht, damit begonnen haben, wird nichts, was sie vorhaben, für sie unmöglich sein. Komm, lass uns hinuntergehen und ihre Sprache verwirren, damit sie einander nicht verstehen.“

Da zerstreute der HERR sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Deshalb wurde es Babel genannt – weil der HERR dort die Sprache der ganzen Welt verwirrte. Von dort zerstreute der HERR sie über die ganze Erde.

– Genesis 11:1-9

Wörtlich genommen ergibt die Geschichte wenig Sinn. Als Metapher ist die Bildsprache jedoch leicht zu verstehen. Erstens klingt das Wort Babel im Hebräischen wie das hebräische Wort für verwirrt.

Meiner Meinung nach handelte es sich bei dem, was sie bauten, nicht um einen Turm im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich war der Turm, den sie bauten, überhaupt kein Turm. Der Turm repräsentiert den technischen Stand, den die Menschheit zu dieser Zeit erreicht hatte und dass sie eine große Zivilisation aufbaute.

Der Text ist in diesem Punkt klar: „Die Menschheit war durch eine einzige Sprache vereint und konnte so ziemlich alles erreichen.“

Es ist lächerlich zu glauben, dass ein magisches Ereignis stattgefunden hat, das Menschen hochgehoben und um die Welt gebracht hat, während es gleichzeitig auf mysteriöse Weise ihre Sprache verändert hat. Auch das ist eine Metapher.

In der Versicherungsbranche werden Kunden vor Überschwemmungen, Bränden, Tornados und anderen unglücklichen Ereignissen geschützt. Sie werden als „höhere Gewalt“ bezeichnet und sind nichts anderes als Naturkatastrophen.

Obwohl wir heute wissen, dass die Katastrophe eine Folge der Natur ist, betrachten wir diese Ereignisse immer noch als Taten höherer Gewalt. Und eine Reihe von Menschen, insbesondere diejenigen, die spirituelle Ansichten vertreten, übertragen ihre Verantwortung auf Gott. Warum sollte es vor fünftausend Jahren anders sein?

Ich glaube nicht, dass das so wäre. Wir geben Gott auch heute noch die Schuld für alle möglichen persönlichen Katastrophen.

Was die Geschichte vom Turmbau zu Babel in einer Metapher zum Ausdruck bringt, ist, dass sich eine Naturkatastrophe ungeheuren Ausmaßes ereignete, die die Zivilisation dezimierte.

Über viele Generationen hinweg kämpften isolierte Gruppen von Überlebenden zurück auf den Weg der Zivilisation, und aufgrund ihrer Isolation entwickelten sich in verschiedenen Regionen einzigartige Sprachen.

GESCHICHTE ENTFESSELT

Geschichtsexperten zufolge entstand die Zivilisation auf der ganzen Welt etwa zur gleichen Zeit, etwa 3000 v. Chr.; im Niltal, im Indus-Tal, in Mesopotamien sowie in Südamerika bei Caral, Peru und Japan aus der Jomon-Kultur.

Wissenschaftler interpretieren den plötzlichen Aufstieg der gesellschaftlichen Organisation als ein evolutionäres Phänomen, einen natürlichen Fortschritt der Menschheit. Aber woher wissen wir das als Tatsache?

Wir wissen es nicht. Es handelt sich um eine Annahme, die ausschließlich auf archäologischen Beweisen basiert. Angesichts der Belege für den Einsatz angetriebener Geräte in Abu Rawash und Gizeh sowie der wissenschaftlichen Modellierung des unterirdischen Teils der Großen Pyramide scheint es sich um eine falsche Annahme zu handeln.

Vielleicht sollten wir alten Mythen wie der Geschichte von Hathor als dem Auge von Ra und alten Aufzeichnungen wie dem Palermo-Stein oder dem Turiner Papyrus mehr Aufmerksamkeit schenken.

Dem Turiner Papyrus zufolge regierten vor der ersten ägyptischen Dynastie – vor 3000 v. Chr. – die „Anhänger des Horus“ 13.000 Jahre lang und vor ihnen herrschten „die Götter“ 20.000 Jahre lang. Nach Angaben der alten Ägypter reicht die Geschichte ihrer Zivilisation somit 36.000 Jahre zurück.

Was hat diese Geschichte verschleiert?

Zwischen 14.000 und 9.000 v. Chr. ereignete sich auf unserem Planeten eine Katastrophe, eine Katastrophe, die wir einfach als „Ende der Eiszeit“ bezeichnen. Die Wissenschaft bezeichnet es als „terminales Aussterben des Pleistozäns“.

Wir wissen mit Sicherheit, dass in dieser Zeit viele große Säugetierarten ausstarben. Wenn es zu dieser Zeit eine Zivilisation gegeben hätte, und es gibt überzeugende Beweise dafür, hätten auch die damals lebenden Frauen und Männer unter den Folgen der globalen Katastrophe gelitten.

Für die Überlebenden wäre es ein langer und schwieriger Weg auf dem Weg zur Wiederherstellung der Zivilisation gewesen.