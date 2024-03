Geheimnisse im Dunkeln: Die Legende des Montauk-Projekts und seine Verbindung zu „Stranger Things“

In den dunklen Tiefen des Kalten Krieges, in einer Zeit, wo Schatten sich über die Welt legten, entstand ein mysteriöses Kapitel der amerikanischen Geschichte, das selbst heute noch die Grenzen zwischen Fiktion und Wahrheit verwischt.

Verborgen in den entlegenen Ecken von Long Island, weit entfernt vom geschäftigen Treiben New Yorks, verbarg sich das Montauk-Projekt – ein Geheimnis, umwoben von Gerüchten und Legenden, das bis heute die Fantasie beflügelt.

Dieses Projekt, so erzählen die Flüsterstimmen, war ein kühnes und dunkles Unterfangen des US-Militärs, das sich in die Tiefen der menschlichen Psyche wagte.

Kinder, unschuldig und verloren, wurden angeblich aus ihren gewohnten Welten gerissen, um in den Schatten dieses geheimen Programms als Versuchskaninchen zu dienen.

Man munkelt, dass ihnen psychoaktive Substanzen verabreicht wurden, in einem grausamen Spiel mit dem Verstand, das die Grenzen der Ethik weit überschritt.

Das Montauk-Projekt, inspiriert von den dunklen Ecken der menschlichen Seele und der Faszination für das Übernatürliche, wurde zum Brennpunkt bizarrer Theorien.

Zeitreisen, Teleportation, Gedankenkontrolle – all das schien Teil dieses geheimnisvollen Unterfangens zu sein, das in den tiefen Katakomben von Camp Hero und der Montauk Air Force Station seinen Lauf nahm.

Selbst die Inszenierung der Apollo-Mondlandungen und Begegnungen mit außerirdischen Wesen wurden ihm zugeschrieben.

Die Geschichte dieses Projekts begann in den 1980er Jahren, als Gerüchte über seltsame Experimente an der Ostküste Long Islands zu zirkulieren begannen.

Preston B. Nichols, ein Autor, der behauptete, selbst Teil des Montauk-Projekts gewesen zu sein, veröffentlichte ein Buch, das die Flammen dieser Verschwörungstheorien weiter anfachte.

In diesem Buch erzählte er von den Innenräumen der geheimen Einrichtungen, von fortschrittlichen Technologien und paranormalen Ereignissen, die er angeblich mit eigenen Augen beobachtet hatte.

Hollywood-Code 2: Stranger Things – Gedankenkontrolle der Schattenregierung

„Du bist ein Freak, was soll’s? Willst du normal sein? Willst du etwa so sein wie alle anderen?“ Jonathan Byers (Stranger Things)

Stranger Things ist eine amerikanische Science-Fiction-Horror-Drama-Fernsehserie, die von den Duffer Brothers erstellt und auf Netflix gestreamt wird. Die Brüder fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten zusammen mit Shawn Levy und Dan Cohen. (Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Die Serie wurde am 15. Juli 2016 auf Netflix uraufgeführt. Die erste Staffel spielt in den 1980er Jahren in der fiktiven Stadt Hawkins, Indiana, und konzentriert sich auf die Untersuchung des Verschwindens eines Jungen (Will Byers) inmitten übernatürlicher Ereignisse in der Stadt, einschließlich des Erscheinens eines Mädchens mit psychokinetischen Fähigkeiten.

Die Duffer Brothers entwickelten Stranger Things als eine Mischung aus investigativem Drama und übernatürlichen Elementen, die mit Horror, Science-Fiction und kindlichem Feingefühl dargestellt werden.

Die Duffer Brothers versetzten die Serie in die 1980er Jahren und fügten Verweise auf die Popkultur dieses Jahrzehnts hinzu, während mehrere Themen und Regieaspekte hauptsächlich von den Werken von Steven Spielberg, John Carpenter und Stephen King sowie von Anime und Videospielen inspiriert wurden. Sie ließen sich auch von seltsamen Experimenten inspirieren, die während des Kalten Krieges stattfanden, und realen Theorien, die geheime Experimente der Regierung beinhalten. (127)

Die immens beliebte Serie Stranger Things stellt die verstörende Welt von MKULTRA in den Vordergrund der Populärkultur, gemischt mit einer starken Mischung aus Fantasy und Science-Fiction. Durch ihre Geschichte und Symbolik erzählt die Serie eine tiefere Wahrheit über ein Thema, eine Wahrheit, die nicht viele glauben oder akzeptieren werden.

Gelobt für seine fesselnde Geschichte und sein herausragendes Schauspiel, wurde Stranger Things schnell zu einem Monsterhit. Mit einer Gruppe von Dungeon & Dragons spielenden Kindern, die mit dem Fahrrad durch ihre Nachbarschaft radeln und dabei über ihre Walkie-Talkies kommunizieren, brachte die Serie eine schwere Dosis Nostalgie der 80er mit einer seltenen Authentizität.

Noch wichtiger ist, dass Stranger Things auch ein Thema an die Spitze der Populärkultur gebracht hat, das jahrzehntelang tabu war: Die Welt von MKULTRA und ihre schrecklichen Praktiken.

Ständig stellt Stranger Things die Wahrheit der Fiktion, den Schrecken der Realität, die Glückseligkeit der Fantasie, der Hässlichkeit der Menschheit die Unschuld von Kindern gegenüber und hat einen starken dualistischen Unterton.

Dies wird durch die Tatsache verkörpert, dass das Abenteuer in zwei getrennten Bereichen stattfindet, der „realen Welt“ und der „Umgedrehten“, einer dunklen, bösen Version der Realität. Obwohl diese Bereiche getrennt sind, sind sie durch ein Tor verbunden, von dem fast niemand etwas weiß. Die Existenz dieses Gateways ist der Öffentlichkeit verborgen, wirkt sich jedoch auf verschiedene Weise auf sie aus. Stranger Things handelt davon, wie diejenigen, die uns regieren, in „fremde Dinge“ verwickelt sind, als die meisten sich vorstellen können. Durch seine Geschichte, Charaktere und Symbolik enthüllt es die dunkle Seite der Elite.

Die Serie beginnt mit vier Freunden, Mike, Will, Dustin und Lucas, die Dungeons & Dragons spielen. Mike, der Kerkermeister, stellt die Prämisse für die Suche seiner Freunde auf. Er baut auch die Prämisse der gesamten Serie auf.

„Da kommt etwas. Etwas Bluthungriges. Ein Schatten wächst an der Wand hinter euch. Die Dunkelheit verschluckt Euch. Es ist fast hier.“

Während die Jungs letztendlich mit der schrecklichen Welt der Gedankenkontrolle der Regierung konfrontiert werden, wird ihr Abenteuer ständig mit einer Dungeons & Dragons – Quest verglichen.

Will, der Junge, der von der Regierung entführt wird, ist der Zauberer der Party. Die Stärke der Zauberer liegt in ihrem Geist, da sie zu Magie und anderen paranormalen Dingen wie Teleportation und Telekinese fähig sind. Wie wir später sehen werden, geht es beim Thema MKULTRA-Programmieren darum.