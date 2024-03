Vor 2,8 Milliarden Jahren entstanden? Abgebaute südafrikanische Kugeln, die die Geschichte Lügen strafen

Zu den vielen Anomalien, die sich allen etablierten Glaubenssystemen widersetzen, gehören die Klerksdorp-Kugeln, Hunderte kleiner kugel- oder scheibenförmiger Steine, die nicht nur künstlich geformt und poliert aussehen, sondern einige von ihnen auch geschnitzte Rillen aufweisen, die tief in den Minen Südafrikas aufgetaucht sind.

Was die Kugeln zu einem wissenschaftlichen Rätsel macht, ist die Tatsache, dass sie tief in einer präkambrischen Erdschicht gefunden wurden, was darauf schließen lässt, dass sie vor etwa 2,8 Milliarden Jahren entstanden sind.

Auch wenn die Stücke durch natürliche Ereignisse entstanden sein könnten, sagen Wissenschaftler, Archäologen und Geologen, dass sie nicht erklären können, wie feine Rillen um einige von ihnen herum entstanden sein könnten.

Michael Cremo, Autor des Buches „Verbotene Archäologie“, und Autor Richard Hoagland, der eine interessante Website unterhält, gehen beide davon aus, dass die Kugeln von intelligenten Wesen geschaffen wurden. . . entweder Außerirdische von anderen Welten, die die Erde besuchten, oder eine frühe und jetzt ausgestorbene Rasse von Wesen, die einst auf dem Planeten lebten.

Dann gibt es noch die wissenschaftlichen Hardliner, die so sehr an die Realität gebunden sind, auf deren gemeinsame Erfahrung wir programmiert wurden, dass Anomalien wie mehrere Milliarden Jahre alte hergestellte Objekte wegerklärt werden müssen, weil sie nicht hierher gehören.

So argumentieren Geologen, dass die seltsam geformten Nuggets aus natürlichen Pyrophyllit-Ablagerungen stammten, ohne zu erklären, wie die perfekt ausgekleideten Rillen in sie gelangten.

In einem langen Aufsatz über die Kugeln vom Mineralogen Paul Heinrich, der 1996 als Antwort auf eine Fernsehdokumentation veröffentlicht wurde, in der die Stücke erwähnt wurden, wurden die Kugeln als „metamorphe Knötchen“ identifiziert, die sich während der Umwandlung von Ton oder Vulkanasche in Pyrophyllit durch Metamorphose bildeten.

Bei den Goethitkugeln handelt es sich um durch Verwitterung veränderte Pyritknötchen in der Nähe der Bodenoberfläche.

Mit anderen Worten, Heinrich argumentiert, dass es sich um natürlich geformte Objekte handelt, die durch Witterungseinflüsse poliert und geformt wurden, möglicherweise zu einem fernen Zeitpunkt in der Geschichte, bevor sie irgendwie tief in Gesteinsschichten zurückgesogen wurden.

Heinrich befasst sich mit den drei parallelen Rillen in einer Kugel, von der er behauptete, dass sie eine von Hunderten seien, indem er darauf hindeutet, dass sie „unschuldig wie Volkskunst geschnitzt wurden und später fälschlicherweise angenommen wurden, dass sie vorhanden waren, als sie gefunden wurden“.

Das Problem bei diesem Argument besteht darin, dass mehr als eine der Kugeln mit eingeschnittenen Rillen gefunden wurde.

Es gibt noch ein weiteres Teil dieses Puzzles, das angeblich von John Hund und NASA-Wissenschaftlern entdeckt wurde, nachdem Hund eine der Kugeln gefunden, etwas seltsames an ihrem Design festgestellt und sie zur genauen Untersuchung zum California Space Institute gebracht hatte.

Wie die Geschichte erzählt, spielte Hund auf einer ebenen Fläche mit dem Stein und stellte fest, dass er sehr gut ausbalanciert war.

Im Institut stellte sich heraus, dass die Waage „die Grenzen ihrer Messtechnik überschritten“ hatte.

Hund wird mit den Worten zitiert, dass der Stein „bis auf ein Hunderttausendstel Zoll von der absoluten Perfektion entfernt“ ausbalanciert sei.

Es ist eine großartige Geschichte und scheint die Theorie zu stützen, dass die Sphären außerirdischen Ursprungs sind. Aber es gibt einen Fehler.

Die NASA hat offenbar noch nie von John Hund gehört oder einen solchen Stein in ihrem Labor untersucht. Bestätigungsversuche blieben unbeantwortet.

Allein die Betrachtung der Stücke auf den Fotos zeigt deutlich, dass die Kugeln zwar sicherlich ungewöhnlich sind und das Werk einer intelligenten Hand zu sein scheinen, dass sie jedoch weder perfekt gefertigt sind noch die in der Hund-Geschichte beschriebene Perfektion erreicht haben.