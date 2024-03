TV-Bericht: Tier oder Dämon? Ein mysteriöses Auge geht in einer mechanischen Werkstatt in Saltillo viral (Video)

Ein beunruhigendes Video aus Mexiko zeigt den Moment, in dem ein Arbeiter einer mexikanischen Garage entdeckt, dass ein mysteriöses Auge aus einem Loch in der Wand den Raum beobachtet.

Die albtraumhafte Szene ereignete sich Berichten zufolge Anfang des Monats in einer Mechanikerwerkstatt in der Stadt Saltillo. Der Zeugin zufolge wurde ihre Arbeit in der Garage plötzlich durch das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden, gestört.

Neugierig, was die Ursache für dieses Gefühl sein könnte, schaute sie sich im Raum um und bemerkte, dass sich hinter einem Loch in der Wand etwas zu befinden schien.

Als sie ein Licht auf die Stelle richtete, waren sie und ihre Kollegen verständlicherweise verblüfft, als sie sahen, dass ein Auge sie anstarrte.

Dem Zeugen zufolge versuchte die Gruppe, durch Klopfen gegen die Wand eine Reaktion des Auges hervorzurufen, doch der Beobachter reagierte nicht und sein Blick blieb auf den Raum gerichtet.

Um den Fall noch verwirrender zu machen, veröffentlichte sie ein zweites Video von außerhalb des Gebäudes, um zu zeigen, dass es keine Löcher gibt, die erklären könnten, wie der mysteriöse Beobachter hinter der Mauer gelandet ist.

Seit sie letzte Woche online gestellt wurde, ist ihr erstes Video in Mexiko viral gegangen und hat bis heute unglaubliche 26 Millionen Aufrufe verzeichnet.

Einige Zuschauer vermuteten, dass das Auge eine Eule oder eine Katze gewesen sein könnte, während andere fantastischere Theorien aufstellten, wie z.B. ein Dämon oder ein übernatürliches Wesen. Was halten Sie von dem gruseligen Filmmaterial?

Video: