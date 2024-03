Große, langanhaltende X1.1-Sonneneruption bricht aus der geoeffektiven Region aus und erzeugt einen vollständigen Halo-CME

Am 23. März 2024 um 01:33 UTC brach in der aktiven Region 3614 (vorläufig) eine große, langanhaltende Sonneneruption mit der Größe X1,1 aus.

Das Ereignis begann um 00:58 Uhr und endete um 02:21 UTC. Es wurde ein vollständiger Halo-CME erzeugt, dessen Einschläge auf der Erde wahrscheinlich Ende des 25. oder Anfang des 26. März erfolgten.

Mit dem Ereignis war eine Funkemission vom Typ II mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 791 km/s verbunden – was darauf hindeutet, dass ein koronaler Massenauswurf (CME) erzeugt wurde.

Darüber hinaus war mit diesem Ereignis auch ein 10-cm-Radioburst (Tenflare) verbunden, der 66 Minuten dauerte und einen Spitzenfluss von 240 SFU aufwies. Ein 10-cm-Funkausbruch weist darauf hin, dass der mit einer Sonneneruption bei der 10-cm-Wellenlänge verbundene elektromagnetische Ausbruch doppelt oder größer war als der ursprüngliche 10-cm-Funkhintergrund.

Dies kann ein Hinweis auf erhebliches Funkrauschen im Zusammenhang mit einer Sonneneruption sein. Dieses Rauschen ist im Allgemeinen nur von kurzer Dauer, kann jedoch bei empfindlichen Empfängern wie Radar, GPS und Satellitenkommunikation Störungen verursachen.

Das Ereignis erzeugte einen vollständigen Halo-CME, und ein Teil davon ist wahrscheinlich auf die Erde gerichtet.

„Dies könnte leicht Auswirkungen auf G2-, möglicherweise G3-Ebene haben, irgendwann Ende des 25. März oder Anfang 26. März“, sagte Dr. Tamitha Skov. „Ich warte auf die Bestätigung der NASA- und NOAA-Modelle“, fügte Skov hinzu.

Den Prognosen zufolge waren die Funkfrequenzen zum Zeitpunkt des Ausbruchs in Japan, den Philippinen, Indonesien, Australien und Neuseeland am stärksten beeinträchtigt.

Der Ausbruch war noch im Gange, als in der Nähe der Region 3615 ein Sonnenfaden ausbrach, der möglicherweise ein Ereignis der M-Klasse auslöste.

Es ist erwähnenswert, dass SWPC-Prognostiker zunächst sagten, es sei schwer, mit Sicherheit zu sagen, welche Region [3615 oder 3614] die Quelle des X-Flares war, aber mit dem Flare von 3614 scheint wahrscheinlich ein koronaler Massenauswurf (CME) verbunden zu sein.

„Um sicherzugehen, müssen wir die Bilder abwarten und entsprechend mit der Analyse beginnen.“

In der überprüften Liste der Sonneneruptionsereignisse für diesen Tag ordnete SWPC die X-Klasse-Eruption der aktiven Region 3614 (Beta) zu.

Beide Regionen befinden sich in geoeffektiven Positionen, was darauf hindeutet, dass jegliche CME, die sie heute und in den nächsten Tagen produzieren, erdgesteuert sein würde.

Nach dieser Aktivität (um 03:50 UTC) begannen die Protonenflusswerte stark anzusteigen und nähern sich nun der Schwelle S1 – geringfügiger Sonnenstrahlungssturm.

Daher gilt bis heute, 21:00 UTC, eine S1-Vorwarnung für Stürme mit geringer Sonneneinstrahlung.

Darüber hinaus ist derzeit ein geomagnetischer Sturm der Stärke G1 – Minor im Gange. Weitere Verstärkungen sind am 24. März aus der erwarteten Region der mitrotierenden Wechselwirkung (CIR) vor einem koronalen Loch-Hochgeschwindigkeitsstrom (CH HSS) mit negativer Polarität wahrscheinlich, wobei vereinzelte Perioden von G1-Minor-Stürmen am 25. März wahrscheinlich sind.