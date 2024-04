Wie man die Programmierung der Archonten durchbricht (Video)

John Lash sieht die Definition von Archonten als Programm künstlicher Intelligenz (KI ), das die Menschheit über Millionen von Jahren versklavt hat.

Damit Menschen das „System“ beim letzten Showdown besiegen können, müssen wir ein paar einfache Dinge wissen, die getan werden können, um die Programmierung zu durchbrechen.

Was ist der Ursprung der Archonten?

Laut John Lash sind die Archonten die größten und bösesten Wölfe im Universum.

Als der göttlich-weibliche Aspekt der Quelle den „Aufruf “ an die kommenden Seelen aussandte, Teil dieser großartigen Aufstiegserfahrung zu sein, reagierten viele.

Es bot sich nicht nur die Gelegenheit, schnell spirituell zu wachsen, sondern auch die Chance, Teil der großartigsten Vorlage biologischer Schöpfung aller Zeiten zu sein.

Die Archonten hörten „den Ruf“ nicht und aus Gründen der Fairness erzählten ihnen einige Seelen von ihren Plänen, in der dichtesten, aber am stärksten polarisierten Umgebung zu inkarnieren, die bisher geschaffen wurde.

Die Archonten glaubten den Seelen nicht, weil sie den Ruf selbst nicht gehört hatten. Sie hatten bereits Gier-, Herrschafts- und Kontrolltendenzen gezeigt, die sie noch weiter von der Schwingung der Quelle entfernt hatten.

Die archonischen Wesen wurden eifersüchtig auf die Entscheidungen der Seelen, sich auf diese Reise zu begeben, und schworen, ihnen in das Experiment zu folgen und ihnen die extreme Polaritätsschwierigkeit zu geben, die nötig war, um die Menschheit zum Aufwachen zu bewegen, wenn es Zeit war, die Heimreise anzutreten.

Der Geist, der das Archontensystem kontrolliert, ist gerissen und brillant.

Als ihnen klar wurde , wie einfach es für sie sein würde, Lebewesen in einer so dichten Umgebung zu kontrollieren, wollten sie nicht, dass es den Seelen gelingt, aus ihrem System auszubrechen.

Sie erkannten, dass sie diese Erfahrung sehr, sehr lange machen konnten, da sie sich von der negativen, dichten Energie ernährten, die von ihren Kontrollsystemen erzeugt wurde.

Angeblich verfügen die Archonten über 800 Milliarden Einheiten, die den fast 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten zugeordnet sind.

Diese Einheiten können sich nicht physisch inkarnieren, also nutzen sie andere Wesen in der Galaxie zur Gedankenkontrolle , um über ein Vehikel zu verfügen, mit dem sie die menschliche Bevölkerung kontrollieren können …

Sie können auch Gedankenkontrollprogramme erstellen, um Menschen direkt zu beeinflussen, indem sie Fernsehen, Radio, Internet, Zeitschriften und Zeitungen, Bildung, Pharmazie, Gesundheit, Finanzen, Computerspiele, Musik und Werbung kontrollieren…

Die Archonten haben kein menschliches Bewusstsein oder menschliche Gefühle.

Sie sind Teile eines Geistes , der ein brillanter Programmierer ist. Dieses Wesen hatte die Fähigkeit, durch Zeitlinien hin und her zu gehen, um zu sehen, welche Entscheidungen die Menschheit treffen würde, und immer einen Schritt voraus zu sein, um die Menschen unter Kontrolle zu halten …

Jetzt, da wir am Abgrund einer Veränderung im menschlichen Bewusstsein stehen, sind wir uns dessen bewusst, was passiert ist, und wir sind in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen, um uns von der Programmierung zu befreien .

Ein Teil des eingeführten Systems umfasste Computerprogramme, die die Menschheit über Gesichtserkennung und Aktualisierungen des sozialen Status auf Facebook überwachen können .

Es gibt zunehmend Hinweise auf eine „Wahrheitsüberwachung“ bei Facebook-Postings, da erstklassige „wahrheitsgemäße“ Artikel und Aussagen von den bezahlten Facebook-Mitarbeitern „vergraben“ werden.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, einen Abschnitt „Weitere Beiträge“ zu erstellen, in dem die „guten Beiträge“ ausgeblendet werden können.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die eigene Facebook-Pinnwand nicht mehr chronologisch ist – man kann die Beiträge auf der Pinnwand einer Person nach Belieben verschieben.

Die Facebook-Polizei entfernt nachweislich auch „Likes“ für Artikel, die eine Gefahr für die Tagesordnung darstellen.

Ihr Hauptziel auf Facebook besteht darin, die Leute entweder mit sinnlosem Müll abzulenken oder die Wände der Leute mit Kriegsbildern und Tierquälerei zu überfluten, während ansonsten beliebte Truther-Artikel so aussehen, als ob sie überhaupt nicht „gemocht“ würden.

Die Programmierung durchbrechen

Das Archon-Programmierungssystem kann durch Folgendes durchbrochen werden:

-den Fernseher ausschalten

-Reduzierung der Zeit, die Sie mit Mobiltelefonen verbringen

-Begrenzung der Zeit am Computer, einschließlich Facebook, Telegra, YouTube, TikTok, Instagram…

-Mehr Zeit in der Natur verbringen…

Die Archonten hatten nicht geplant, dass wir unser Bewusstsein von der Technologie abkoppeln und uns stattdessen mit Mutter Erde verbinden.

Meditation und die Konzentration auf den inneren Atem sind Schritte, um sich so weit zu entspannen, dass man sich einstimmen kann.

Tatsächlich sind viele Wesen durch die Zeit aus der Zukunft zurückgereist, um die Menschheit vor einer Zukunft zu warnen, in der die Menschheit in einen technologischen Traum hineingezogen wurde , der sich schließlich in einen Zombie-Albtraum verwandelte …

Bis die Menschheit von der archontischen Kontrolle befreit ist, dienen technologische Fortschritte als Teil des Programms, um unser Bewusstsein aus unseren Körpern zu saugen.

Wenn wir den menschlichen Körper konsequent verlassen, können wir anderen Wesen den Zutritt ermöglichen, während wir uns im Himmel der virtuellen Realität befinden.

Gaia , das Bewusstsein des Planeten Erde, hat im Moment wichtige Botschaften für uns.

Erden, Abschalten und Einstimmen auf sie ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können.

Wenn wir erkennen, dass diese Intelligenz programmbasiert ist, wird die Zerstörung des Programms das System zerstören. ..!

Zur Vorbereitung auf diese Zeit wird seit Hunderten von Jahren das menschliche Verhalten untersucht.

Bisher konnten Handlungen und Entscheidungen leicht von Schergen vorhergesagt werden, die entweder die Fernwahrnehmung oder die „ Looking Glass “-Technologie nutzten, um die Zukunft zu studieren und so Kontrollsysteme für die Gegenwart zu schaffen.

Wenn wir eine andere Wahl treffen als die, der wir roboterhaft gefolgt sind, können wir einen Knick im System verursachen, der die Zukunft verändern wird.

Wenn genügend Leute damit beginnen, wird das ganze System unweigerlich zusammenbrechen. Dies könnte so einfach sein wie das Durchbrechen Ihrer Morgenroutine.

Wenn Sie normalerweise den gleichen Weg zur Arbeit nehmen, suchen Sie sich ein paar Mal einen alternativen Weg, um die Monotonie zu unterbrechen.

Wenn Sie morgens Kaffee trinken, versuchen Sie es stattdessen mit Tee oder Wasser. Frühstücken Sie zum Abendessen oder Abendessen zum Frühstück.

Wenn Sie Ihr Bett jeden Morgen machen, versuchen Sie es ungemacht zu lassen oder umgekehrt; Sei zur Abwechslung einmal ein Idiot. Andere Dinge, die Sie tun könnten, wären, Ihre Möbel in Ihrem Haus umzustellen oder sogar umzuziehen.

Wenn Sie umziehen, könnten Sie einige Dinge an Obdachlosenunterkünfte verschenken.

Die Bindung an „Dinge“ und den Konsumismus zu reduzieren, ist eine großartige Möglichkeit, das Muster zu durchbrechen.

Viele Menschen haben den Drang verspürt, etwas in ihrem Leben zu ändern, und als sie diese Veränderungen vorgenommen haben, haben sie auch die zukünftigen Zeitpläne verändert.

Dieser Drang zur Veränderung hat bereits viele Zeitpläne zum Besseren verändert und den Schergen große Sorgen bereitet, da sich die Dinge nicht wie erwartet entwickeln.

Solange Sie niemandem schaden, seien Sie bei der Veränderung so kreativ wie möglich .

Schwingung und Bewusstsein erhöhen

Wenn die für unsere Realität geschaffenen Archontenprogramme auf 3D basieren, dann wird die Erhöhung unserer Schwingung auf eine höhere Frequenz außerhalb ihres Bereichs eine Möglichkeit sein, ihren Klauen zu entkommen.

Wenn wir unsere Schwingung weiter erhöhen, erhöhen wir das Bewusstsein , was unser Trumpf ist. Im höheren Bewusstsein liegt die Fähigkeit, die Wahrheit darüber zu erkennen, wer und was wir sind und wie mächtig wir wirklich sind.

Die Kraft des Lichts in uns kann niemals kontrolliert werden, wenn wir uns erst einmal genug erinnern, um nicht gezwungen und ausgetrickst zu werden, bequemen und betäubenden Routinen nachzugeben.

Während auf dem Planeten Chaos herrscht, können kleine Änderungen vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass wir nicht weiterhin wie Roboter leben, während wir unsere Routinen ändern.

Wenn die Frequenz des Bewusstseins des Planeten zunimmt, tun dies auch alle, die auf ihm leben.

Dies scheint unsere Realität derzeit auf individueller Ebene langsam zu verändern, und schließlich werden die Individuen zusammen das Ganze verändern.

Wir gestalten diesen Wandel gemeinsam mit allen Menschen auf dem Planeten, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, indem wir einfach unserem angeborenen Drang nach Veränderung folgen.

Die Zukunft der Menschheit hängt von den Entscheidungen ab, die wir im „Jetzt“ treffen, was letztendlich die prognostizierte Zukunftswahrscheinlichkeit verändern wird.

Video: