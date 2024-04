DUMBs in Tartaria?

Slanic Prahova, eine kleine Stadt im Zentrum Rumäniens, ist berühmt als Heimat des zweitgrößten Salzbergwerks Europas, des spektakulären Salzbergs, eines weltweit einzigartigen Naturreservats.

Slanic Prahova liegt in den bewaldeten Hügeln der Karpatenvorland, auf einer Höhe von 413 m und etwa 100 km nördlich von Bukarest. Slanic ist ein ganzjährig geöffneter Kurort, der stolz auf sein heilendes Mineralwasser ist, das seit 1885 verwendet wird.

Sein Hauptruhm ist jedoch der spektakuläre Salzberg, das zweitgrößte Salzbergwerk Europas. Zu dieser einzigartigen Naturstätte gehört auch der 20 m tiefe Brautsee (oder die Brautgrotte) mit einer Fläche von 425 m² , der 1914 nach dem Einsturz eines alten Salzbergwerks entstand.

Das Resort ist von sanften Hügellandschaften umgeben und bietet Gästeunterkünfte, darunter auch Villen, Hotels und Privathäuser.

Ein mildes Klima mit warmen Sommern (die Durchschnittstemperatur im Juli beträgt 19,5 °C) und relativ milden Wintern von etwa -3,5 °C ist auf die Lage von Slanic Prahova in einer kleinen Senke unweit der Berggipfel zurückzuführen.

Die besondere Schönheit dieser Region, die zahlreichen Einrichtungen mit warmen Mineralwasserbädern, kalten Seebädern und warmen Schlammbädern sowie die bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten sorgen für einen ruhigen und angenehmen Aufenthalt.

Es liegt zwischen zwei Haupthügelkämmen, die von Norden nach Süden verlaufen, fügt sich perfekt in die Landschaft des Karpatenvorlandes ein und ist von großen Weide- und Waldplateaus umgeben.

Karte mit der Lage Rumäniens in Osteuropa. Quelle: NASA

Karte mit ungefährer Lage des Salzbergs in den Südkarpaten.

Geologische Karte der Region Slanic Prahova. 1: Ceahlau-Decke; 2: Bobu-Decke; 3: Konvolut-Flysch; 4: Macla-Decke; 5: Tarcau-Decke; 6: Unterkarpatische Decke; 7: Posttektogenetische Bedeckung der Moldaviden; 8: Vorwärts. Quelle: modifiziert nach Sandulescu et al., 1995



Eine lange Geschichte

Die Salzvorkommen in Slanic werden seit mehr als drei Jahrhunderten ausgebeutet – obwohl sie laut offiziellen Aufzeichnungen tatsächlich zu den jüngsten erschlossenen rumänischen Salzminen gehören.

Der Salzabbau in dieser Region begann im Jahr 1688 und das erste Bergwerk wurde in diesem Jahr im Green Valley eröffnet. Zwischen 1689 und 1800 wurden im Gebiet der Baia Verde (Grünes Bad) drei weitere Minen eröffnet, die innen wie eine Glocke geformt waren. Nach dem Einsturz der Decke und der Überschwemmung dieser alten Salzminen entstanden hier drei Salzseen.

Die Einheimischen bezeichnen die Salzseen der Region als „Bai“ oder „Bäder“. Später, zwischen 1800 und 1854, wurden auf der Westseite von Slanic zwei neue Minen eingeweiht, aus denen nach demselben Transformationsprozess das heutige Baciului-Bad und die Brautgrotte hervorgingen, die beiden Salzseen, die heute den Kurort versorgen.

Diese Seen sind für ihre Heilkräfte bekannt, die aus dem Sapoprelschlamm und dem Salzwasser stammen.

Im Jahr 1865 begann die Ausbeutung in einem neuen Salzbergwerk in der Gegend von Voinoaia, was einen großen Fortschritt im Salzbergbau in der Region Slanic darstellte, da das Glockenbergwerk durch ein systematisches Bergwerk mit mehreren Kammern ersetzt wurde.

Wasserinfiltration und die schlechte Qualität des Salzes führten jedoch von 1875 bis zur Eröffnung des Carol-Salzbergwerks im Jahr 1881 zur Wiederausbeutung älterer Minen.

Diese war 61 Jahre lang bis 1935 in Betrieb. 1912 wurde das Salzbergwerk Michael mit innovativer neuer elektrischer Beleuchtung eröffnet. Seit 1931 wurde die Abbaumethode durch den Einsatz von Salzschneidemaschinen und Sprengstoffen zum Sprengen und Schneiden der Salzwand verbessert, wodurch die manuellen Arbeiten des Schneidens und Lösens der Furchen entfallen.

Michael wurde 1943 geschlossen, obwohl diese Mine derzeit ausschließlich kleinen Modellflugwettbewerben vorbehalten ist und die Aktivitäten in eine riesige Mine namens Unirea verlagert wurden, die unter den älteren Minen Michael und Carol eröffnet wurde. Dies war bis 1970 in Betrieb, als Victoria eröffnet wurde, gefolgt von Cantacuzino im Jahr 1992.

Spektakulärer Ort

Grundriss des Salzbergwerks Unirea.

Die Unirea-Mine besteht aus insgesamt 14 trapezförmigen Kammern mit einer Höhe von 55 m und einer Gesamtfläche von etwa 80.000 m² . Ein regelmäßiger Besucherrundgang führt rund um den riesigen Pfeiler, der das Bergwerk trägt.

Einer der spektakulärsten Säle ist der Genesis-Saal, der einer riesigen Kathedrale ähnelt und mit riesigen Salzstatuen angesehener rumänischer historischer Persönlichkeiten geschmückt ist.

Derzeit dient dieses Bergwerk auch als stationäres Sanatorium zur Behandlung verschiedener Atemwegserkrankungen. Faktoren wie die ganzjährig konstante Temperatur von 12 °C, die Luftfeuchtigkeit von 50 %, die natriumionenreiche Luft, ein Luftdruck von 18–20 mm Hg (höher als an der Oberfläche) und das Fehlen jeglicher Allergene.

Sie alle schaffen ein besonderes Mikroklima, das bemerkenswerte therapeutische Wirkungen bei Atemwegserkrankungen hat. Die Wirksamkeit dieses Mikroklimas war bereits vor über 100 Jahren bekannt – im Jahr 1877. A. Bernard führte die erste Analyse der Eigenschaften der Salzwasserseen in der Region durch.

Die erste Erwähnung der therapeutischen Wirksamkeit dieser Seen stammt aus dem Jahr 1885, als ein österreichischer Offizier, der an Rheuma litt, auf Krücken nach Slanic kam und durch eine Salzwasserbadtherapie geheilt wurde.

Seit mehr als 300 Jahren ist der Salzberg in Slanic Prahova eine reiche Quelle dieses wertvollen Minerals. Heute bilden die in das Salz gehauenen trapezförmigen Kammern einen beeindruckenden Anblick für die Touristen und Besucher der Unirea-Salzminen. Quelle: Mihai Nedelcu

Der Salzberg wurde 1954 zum geologischen und geomorphologischen Naturschutzgebiet erklärt. Das Schutzgebiet umfasst 20.000 m² . Der Salzberg und die Brautgrotte sind bemerkenswert, weil sie das Ergebnis menschlichen Handelns sind, genauer gesagt der Ausbeutung, die im Salzberg bis 1852 betrieben wurde.

Der Salzberg wurde 1954 zum geologischen Naturschutzgebiet erklärt. Mit warmen Mineralwasserbädern, kalten Seebädern und warmen Schlammbädern sowie den bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten ist die Gegend ein angenehmer Ausflugsort für Rumänen und internationale Reisende gleichermaßen. Quelle: Mihai Nedelcu

Salzige Fakten

Obwohl es in ganz Europa Salzvorkommen gibt, sind sie nirgendwo sonst auf dem Kontinent reicher und werden stärker ausgebeutet als in Rumänien.

Die europäischen Salzvorkommen, die eine Reihe geologischer Zeitalter vom Paläozoikum bis zum Tertiär abdecken, sind das Ergebnis von Verdunstungsvorgängen in großen Lagunenbecken, die über lange Zeiträume mit Meerwasser versorgt wurden.

Infolgedessen sammelte sich fast gleichzeitig eine Abfolge von Karbonatgesteinen (Kalkstein, Dolomit), Sulfaten (Gips, Anhydrit), Salzen und Kaliumsalzen (KCl, KMgCl 3 oder Kali), die von Schuttablagerungen wie Sand, Ton und Mergel bedeckt waren langsames Absinken der Sedimentbecken.

Solange diese Becken nur geringfügig von der Tektonik der Erdschichten beeinflusst werden, können die Salz- und anderen Verdunstungsschichten bergmännisch ausgebeutet werden, jedoch nur, wenn ihre Mächtigkeit beträchtlich ist und die Freilegung oberflächlich ist.

Wenn stattdessen das Gebiet mit Salzablagerungen durch kompressive tektonische Prozesse (Akkretion, Bruch, Überlappung, Faltung usw.) beeinflusst wird, führt die Plastizität des Salzes (die im Gegensatz zu den umgebenden Schuttgesteinen steht) zu massiven Ansammlungen, zu Salzstöcken werden können, Objekte von größerem Interesse im Bergbau. Dabei entstanden die rumänischen Salzvorkommen am Rande des Siebenbürgischen Beckens (Ocna Dej, Turda, Ocna Mures, Ocna Sibiu, Praid etc.) und in den Karpatenvorland (Cacica, Tg. Ocna, Slanic Prahova, Ocnele Mari), also infolge kompressiver tektonischer Prozesse.