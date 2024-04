Archäologen rätseln seit langem über Behauptungen, dass im Südwesten der USA einst eine Gruppe längst verschollener Riesenwesen mit einer Größe von bis zu drei Metern gelebt habe

„Im vergangenen Jahrhundert wurden bei Ausgrabungen in einer Höhle in Lovelock, Nevada, übergroße menschliche Schädel, 38-Zentimeter-Sandalen und riesige Handabdrücke freigelegt, die weiterhin die Neugier von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit geweckt haben“, berichteten internationale Medien.

Die Behauptungen über diese „Lovelock Giants“ stammen von amerikanischen Ureinwohnern, die Geschichten über eine brutale Rasse hellhäutiger Eindringlinge erzählten, die Krieg gegen örtliche Gruppen führten, bevor sie schließlich in einer Höhle gefangen und ausgerottet wurden.

Einige Archäologen glauben, dass die ganze Geschichte wahrscheinlich eine Übertreibung der Ereignisse oder sogar eine reine Fälschung ist, aber einige der Beweise ermutigen weiterhin die verbleibenden Befürworter der Funde.

Alles begann, als zwei Bergleute 1911 die riesigen „Relikte“ erstmals entdeckten. Sie waren dort auf der Suche nach Guano-, Vogel- oder Fledermauskot, der lange Zeit eine wertvolle Düngemittelquelle und Bestandteil von Schießpulver gewesen war.

Doch als sie tief im Guano gruben, fanden diese Suchenden mehr als erwartet: über 60 extrem große menschliche Skelette: zwischen 2,30 und 2,80 Meter groß.

„Einer seiner großartigen Funde war ein Skelett, das etwa zwanzig Meilen südlich von Lovelock, Nevada, gefunden wurde und zeigte, dass der Körperbau genau 2,30 und 2,80 Meter groß war“, heißt es in der Biografie von John T. Reid aus dem Jahr 1935, einem arbeitenden Bergbauingenieur in Lovelock.

Er ist einer der „Riesenmenschen“ einer alten Rasse, deren Skelette in Zentral-Nevada entdeckt wurden.

Ein weiterer merkwürdiger Fund war ein scheinbar in den Stein gemeißelter Handabdruck, der doppelt so groß aussah wie eine durchschnittliche menschliche Hand.

Berichten aus diesen Ausgrabungen zufolge schienen die Riesen größer geworden zu sein: Im Jahr 1931 waren sie Berichten zufolge 2,50 und 3,10 Meter groß.

Auch wenn ihre Existenz ein Rätsel bleiben mag, könnte die mündliche Überlieferung einige Hinweise liefern. In der Gegend beheimatete Paiute-Stämme erzählen Geschichten über eine Barbarengruppe namens Si-Te-Cah, eine Gruppe, die angeblich vor 3.000 Jahren in die Gegend gezogen ist.

Der Paiute-Mythologie zufolge begannen die Si-Te-Cah daraufhin, gegen sie zu kämpfen und hatten ebenfalls rote Haare.

Zeugnisse des spanischen Eroberers Pedro Cieza de León aus dem 16. Jahrhundert schienen die Existenz einer wilden und mysteriösen Gruppe rothaariger Barbaren zu bestätigen.

Einige Forscher glauben, dass die Größe dieser „Riesen“ stark übertrieben war und dass es sich tatsächlich um rotbärtige Wikinger handelte, die vor Jahrhunderten tatsächlich zu den Küsten Amerikas segelten.

Für die kleinen Indianer hätten die großen, hellhäutigen und rothaarigen Wikinger durchaus wie echte Riesen wirken können.

Aber wenn sie „nur“ Wikinger waren, warum gibt es dann so viele Geheimnisse um die riesigen Höhlenskelette von Nevada? Wo sind diese Skelette geblieben? In der Neuzeit beherbergt das Historische Museum in Winnemuck, Nevada, die meisten in der Lovelock Cave gefundenen Artefakte, darunter große Sandalen. Aber es gibt keine Skelette.

Und sie wurden nicht nur in Nevada gefunden – im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden sie auch in New York sowie in Iowa, Missouri, Ohio, Kalifornien, Wisconsin und Pennsylvania gefunden. Einige Skelette wurden fotografiert, bevor sie verschwanden.

Riesige menschliche Skelette sind eine alte Nachricht

Die Nachricht über das erneute Interesse von Archäologen an Riesen ist für Verschwörungstheoretiker keine große Neuigkeit, da jeder bereits weiß, dass es solche Riesen gab , und zwar nicht nur in Nevada .

Während des Dritten Reiches beispielsweise fuhren deutsche Saboteure mehrmals mit U-Booten nach Mexiko, um dortige Museen auszurauben, in denen die Skelette dieser Riesen aufbewahrt wurden. Und dann verloren sich die Spuren der Riesen.

Auch im Yellowstone wurden Riesenspuren gefunden:

Und obwohl die Handabdrücke hier viel größer sind als die Hand eines modernen Menschen, stammen die Fußabdrücke höchstwahrscheinlich von Kindern, da ein erwachsener Mann nichts weiter zu tun hat, als über Steine ​​zu laufen und Handabdrücke zu hinterlassen.

Dies wird durch die unterschiedlichen Größen der Fußabdrücke belegt – von groß, von Teenagern stammend, bis sehr klein, von Kleinen gehörend:

Auch in Kanada gab es Giganten:

Und dann, plötzlich, waren die Akademiker „interessiert“, und die Boulevardzeitungen, die im gleichen Sinne wie die Beamten sind, schrieben über das Interesse der Akademiker.

Es sieht alles sehr seltsam aus, als würde sich hinter den Kulissen etwas abspielen und die Regierenden bereiten sich darauf vor, ebenso wie Länder und Völker.

