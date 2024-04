Die Engel der Klarheit sind in den Zeitraum des Planeten Erde herabgestiegen

Liebe Lichtbotinnen und Lichtboten, diese Zeit bringt neue Erkenntnisse mit sich. Vor allem das Erkennen des Selbst.

Themen, und gerade verborgene Themen, öffnen sich und lassen viele Menschen ihr Inneres sowie Programme erkennen, die sich in der Tiefe ihres Inneren verborgen haben. Bei vielen Menschen hat sich das Leben dadurch fast auf Links gedreht.

Viele Menschen verlieren aufgrund dessen in dieser Zeit ihre psychische und/oder körperliche Stabilität, ihre Lebenskraft und oftmals auch den Überblick über ihr Lebensgeschehen. ✨ Von Pavlina Klemm

Die geistige Welt und ihre Wesen, die euch begleiten und beobachten, wissen von dieser neuen Situation und bringen euch allen unterstützende Kraft, Hoffnung und Energie. Die geistige Welt hat Lichtwesen auf euren Planeten entsandt, welche genau für solche Situationen, in denen Menschen ihre Kraft und manchmal auch ihren Glauben an das Gute verlieren, zuständig sind. Wir nennen sie die „Engel der Klarheit“.

Auch dieses Jahr haben wir das „Jahr der Klarheit“ genannt. Und genau dieses Jahr werden sich viele Menschen Klarheit verschaffen. Klarheit über ihr Inneres, Klarheit über ihre Lebensangelegenheiten und Klarheit über Programme, die sie immer noch belasten. ✨

Es genügt, von der Gegenwart und von der Existenz dieser wunderschönen Wesen zu wissen und es genügt, diese liebevollen Wesen um Hilfe zu bitten. Bittet sie darum, dass sie ihre klaren Energien in eure Leben und in eure Herzen tragen.

Diese Engel sind erfreut darüber, wenn ihr sie in eure Leben einladet. Ihre momentane Aufgabe, die sie aus der Welt des Lichts hierher mitgebracht haben, ist es, euch zu helfen. Euch zu helfen bereitet ihnen unendliche Freude. Die Energie dieser Engelwesen der Klarheit ist, wie es ihr Name schon sagt, wunderbar klar und durchsichtig.

Ihre lichtvolle Schwingung ist mit der Schwingung des Erzengel Michael verbunden, der ihr Patron und Betreuer ist. Erzengel Michael hat sie zu euch auf den Planeten Erde entsandt. Die unbeschreibliche Liebe, die diese Engel ausstrahlen, ist wunderschön. Ihre Liebe könnt ihr sofort nachdem ihr sie zu euch eingeladen habt spüren. Ihr könnt eine starke Verbindung mit ihnen spüren. ✨

Diese Engel können mit ihrer klaren Energie der Liebe eure Leben, eure Lebenssituationen und eure verborgenen Themen heilen und durchleuchten. Ihre Liebe hilft euch, noch mehr Liebe in eure Leben zu bringen. Sie hilft euch, noch mehr Liebe in alle Situationen zu bringen, die euch belasten.

Sie bringt eine liebevolle Struktur und Ordnung in euer Leben. Eine riesige Menge dieser Wesen ist in den Zeitraum dieses Planeten herabgestiegen und wartet darauf, euch zu helfen. Die Engel der Klarheit warten darauf, euch mit ihrer Liebe zu beehren und euch zu lieben. ✨

Wenn ihr wollt, könnt ihr die nachfolgende einfache Anbindung und kurze Affirmation für den Kontakt mit diesen wunderschönen göttlichen Wesen anwenden: Konzentriere dich auf dein Herz und auf deine Herzenskraft. Verbinde dich kraft deiner Absicht mit dem Licht deines Herzens. Fühle nun die Dankbarkeit in deinem Herzen.

Lasse dieses wunderschöne Gefühl der Dankbarkeit in deinem Herzen wirken. Breite das Gefühl der Dankbarkeit weiter in deinen Körper und dann in deine Aura aus. Sprich nun: „Das Licht und die Dankbarkeit meines Herzens öffnen die Räume und Zeiten für den Kontakt mit den Engeln der Klarheit. Ich erlaube den Engeln der Klarheit, in alle Räume und Zeiten meiner Realität einzutreten.

Ich erlaube den Engeln der Klarheit, in alle Räume und Zeiten meiner Gesamtrealität Klarheit zu bringen. Ich nehme ihre Hilfe in Dankbarkeit an. Danke, danke, danke.“ ✨

Frieden mit euch, Frieden mit uns.

Eure plejadischen Begleiter

