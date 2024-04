Mel’s Hole: Die Legende und die seltsamen Kräfte eines bodenlosen Lochs (Video)

Die Legende vom bodenlosen Loch begann am 21. Februar 1997, als ein Mann, der sich als Mel Waters identifizierte, als Gast bei Coast to Coast AM mit Art Bell auftrat.

Waters behauptete, er besitze ein ländliches Grundstück neun Meilen (14 km) westlich von Ellensburg im Kittitas County, Washington, das ein mysteriöses Loch enthielt. Laut Waters hatte das Loch eine unbekannte Tiefe.

Er behauptete, die Tiefe mithilfe einer Angelschnur und einem Gewicht gemessen zu haben, obwohl er immer noch nicht den Grund erreicht hatte, als 80.000 Fuß (24.000 m) Schnur verwendet worden waren.

„Ich habe die Hunde mitgebracht.“ sagte Waters in der Show. „Sie würden sich dem verdammten Ding nicht nähern.“

Waters sagte, das Loch sei von einer einen Meter hohen Steinmauer umgeben gewesen. Es schien ihm bodenlos zu sein, also wandte er einen alten Trick der Haifischfischer an und schickte Tausende Meter Angelschnur in die Tiefe.

„Was ich getan habe, war, eine Reihe von Köder herabzuschicken“, sagte er. „Wenn es also auf Wasser traf, lösten sich die Köder auf.“

Aber die Köder kamen unversehrt zurück – kein Wasser – wie tief war dieses Loch also?

Waters sagte, er glaubte, dass es kilometerweit in die Erde hinabstieg, und er hörte seltsame Geschichten über seine Kräfte.

Ihm zufolge veranlassten die magischen Eigenschaften des Lochs US-Bundesagenten, das Land zu beschlagnahmen und seinen Umzug nach Australien zu finanzieren.

Waters hatte 1997, 2000 und 2002 Gastauftritte in Bells Show. Wiederholungssendungen dieser Auftritte haben dazu beigetragen, etwas zu schaffen, das als „moderner, ländlicher Mythos“ beschrieben wird.

Der genaue Ort des Lochs wurde nicht näher bestimmt, doch mehrere Personen behaupteten, es gesehen zu haben, wie etwa Gerald R. Osborne, der den zeremoniellen Namen Red Elk verwendete, der sich selbst als „Medizinmann zwischen den Stämmen … Mischling amerikanischer Ureinwohner und Weißer“ bezeichnete “, und der Reportern im Jahr 2012 sagte, er habe das Loch seit 1961 viele Male besucht und behauptet, die US-Regierung habe dort eine streng geheime Basis unterhalten, in der „außerirdische Aktivitäten“ stattfinden.

„Jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Und das könnte dazu führen, dass ich auf einem Haufen Schrott lande“, sagte er.

Red Elk behauptet, die Regierung habe dort einen geheimen Stützpunkt.

„Eine unterirdische Basis, eine sehr kleine unterirdische Basis“, sagte er. So erklärt Red Elk die weißen Kästchen, die das Gebiet auf einigen Satellitenbildern abdecken. Er sagte auch, er habe in der Gegend „außerirdische Aktivitäten“ gesehen.

„Ein riesiges Raumschiff wird auftauchen und über dem Loch schweben“, sagte er.

Das passiert seiner Meinung nach während der Sommersonnenwende, wenn Raumfahrer Dinge am Loch laden und entladen, bevor sie wegfliegen.

Im Northwest Museum of Legends and Lore sagte Phil Lipson, er habe die Geschichten gehört.

„Nun, ich glaube, da ist ein Loch“, sagte Lipson. Aber Lipson hat das Loch nie gesehen, obwohl er Expeditionen geleitet hat, um es zu finden. „Ich denke, es handelt sich tatsächlich um ein wahres Ereignis, das nie ganz aufgedeckt wurde“, sagte er.

Und bis heute, seit diesem berühmten Radiogespräch, konnte es niemand mehr finden.

Milton Wagy, Historiker der Ellensburg Public Library, sagte, die Geschichte sei zu einer Sensation geworden, nachdem Waters im Radio lief. Er sagte, das Telefon klingelte sofort mit allen möglichen Geschichten über das Loch – einige erklärbar, andere nicht.

Er versucht immer noch, das Rätsel zu lösen, was mit der Akte der Bibliothek über Mel’s Hole passiert ist.

„Nun, es ist einfach verschwunden, was für die Mysteriösität von Mel’s Hole spricht“, sagte Wagy. „Hat Mel es genommen? Ist es einfach aus dem verschlossenen Aktenschrank gestiegen? Man weiß nie, dass da draußen ein Loch sein könnte.“

Die Frage ist nun: Kann jemand Mel’s Hole finden und seine Existenz beweisen?

Video: