Unsere Zivilisation wird bewusst demontiert: Das Kali Yuga ist vorbei was liegt noch vor uns?

Der Wunsch zu wissen, was die Zukunft bringt, ist vielleicht der Grund, warum es so viele Propheten, Seher und Wahrsager gibt.

Diese Nachfrage hat ein Angebot an Vorhersagen geschaffen. Allerdings ist es keine leichte Aufgabe, die Zukunft genau vorherzusagen.

Führen Gebete zu nichts?

Es ist sehr schwierig, selbst die nahe Zukunft vorherzusagen. Tatsache ist, dass die gesamte Menschheit auf Ereignisse wartet, die wir seit Zehntausenden von Jahren nicht mehr erlebt haben.

Im Mahabharata, dem größten literarischen Werk der Welt, in dem das altindische Epos gesammelt ist, wird die große Schlacht auf dem Feld von Kurukshetra beschrieben.

Diese Schlacht markierte den Beginn einer sehr schwierigen, tragischen und unglücklichen Zeit im Leben der Menschheit – das Kali Yuga.

Das Ende des Kali Yuga wird auch im Mahabharata vorhergesagt. Es muss stattfinden, wenn dieselben Menschen auf demselben Feld im Kampf aufeinandertreffen. Das Kali Yuga ist vorbei.

Und jetzt gibt es eine Übergangszeit, und seit dem Jahr 2000 finden nacheinander wichtige Ereignisse für die Menschheit statt. Die ersten wesentlichen Veränderungen machten sich etwa im Jahr 2005 bemerkbar.

Die vom Egregor gesammelte Energie erfüllte nicht mehr ihren beabsichtigten Zweck, da die Akkumulatoren, die diese Energie sammeln sollten, zerstört wurden.

Vor einigen Jahren wurden die meisten Egregoren der Weltreligion zerstört. Folglich sind Gebete wirkungslos geworden, da es niemanden mehr gibt, der sie erhört.

Wir sind in einer Sackgasse

Der Übergang, der den Übergang von einer Zivilisation zur anderen markiert, erreicht offenbar seinen entscheidenden Moment. Dieser Übergang bedeutet den Übergang von unserer gegenwärtigen Zivilisation zur nächsten.

Unsere Zivilisation wird bewusst demontiert, weil sie sich für eine Entwicklungs-Sackgasse entschieden hat.

Die Sackgasse rührt von der Überzeugung her, dass sich die Menschheit in einen animalischen Zustand verwandelt hat, in dem etwa 80 % der Bevölkerung ausschließlich für Konsum und materiellen Gewinn leben.

Nur wenige erkennen den beklagenswerten Zustand ihrer Existenz und haben daher keine Einwände gegen einen solchen Lebensstil.

Die heute vorherrschende Existenzweise ähnelt der Sklaverei im Rahmen dessen, was man Demokratie nennt und die die Kontrolle des Einzelnen in unserer Gesellschaft beinhaltet.

Ein großer Teil der Weltbevölkerung besteht aus Menschen, die nicht für sich selbst arbeiten und daher im Grunde kein eigenes Eigentum besitzen.

Das Reich des Leidens soll ausgerottet werden

Die Gesellschaft steht vor der Zerstörung. Der Grund? Einige glauben, dass wir unter der Kontrolle außerirdischer Wesen stehen – unter anderem Insektoiden, Reptilien, Serpentoiden.

Diese Wesen operieren angeblich auf mehreren Kontrollebenen, wobei jede Ebene von einer Gruppe von Parasiten dominiert wird, die von der „Gawwa“ gedeihen.

Gavvah wird als die negative Emotion, das Lebenselixier, die Energie beschrieben, die beim Tod freigesetzt wird. Dies, so wird behauptet, sei die einzige Forderung gewesen, die von der Menschheit verlangt wurde.

Ständig wird Blut vergossen, Leben gehen verloren und wir fühlen uns oft von negativen Emotionen erfasst, weil uns ein Leben voller Leid aufgezwungen wurde.

Wir bewohnen diese Welt, doch im Jahr 2011 haben wir den Punkt überschritten, an dem es für den Übergang kein Zurück mehr gibt, und seit 2012 haben bedeutende Veränderungen auf physischer Ebene begonnen.

Die Eigenschaften von Photonen haben sich verändert, das Wasserstoffatom hat sich verändert und die gesamte organische Materie hat Veränderungen erfahren.

Es ist jetzt schwierig, sich die bevorstehenden Veränderungen in unserem physischen Körper vorzustellen, aber sie werden mit Sicherheit eintreten.

Die Höheren Wesen haben beschlossen, die Menschheit nicht vollständig zu vernichten.

Stattdessen wird eine neue Gesellschaft entstehen, die sich grundlegend von unserer jetzigen unterscheidet.

Diese Gesellschaft wird aus Individuen bestehen, denen es an negativen Emotionen mangelt, die als Manifestationen dämonischer Energien gelten.

Diese Individuen werden eher auf Schöpfung und Kreativität als auf Zerstörung und Leiden ausgerichtet sein.