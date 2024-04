1662: Die 17-Stunden Uhr in Moskau

Nach und nach offenbaren sich die Dinge, allerdings ohne konkrete Erklärung ihrer Bedeutung.

Hier haben wir eine Siebzehn-Stunden-Uhr, die offenbar erst im 17. Jahrhundert auf dem Spasskaja-Turm des Kremls installiert wurde .

Offensichtlich wird es nirgendwo besprochen; man kann nur zufällig darauf stoßen. Einige der Informationen werden von Google übersetzt.

Im Jahr 1628 baute der Meister Golovei die zweite Uhr (im Austausch für die verbrannte) für den Spassky-Turm. Die Kreml-Uhr hatte ein riesiges, über 400 kg schweres, drehbares Zifferblatt, das in 17 Teile unterteilt war. Das Zifferblatt wurde von den Brettern abgerissen und mit blauer Farbe bemalt, auf seinem Feld wurden helle Zinnsterne befestigt. Im oberen Teil des Zifferblatts waren der Mond und die Sonne eingezeichnet, deren Strahl als feststehender Uhrzeiger diente. Die Stundeneinteilungen wurden mit den Buchstaben des slawischen Alphabets bezeichnet. Das Schlagen der Uhr begann, als der erste Sonnenstrahl auf den Spassky-Turm fiel, mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Uhr auf die Nachtzeit umgestellt. Zweimal am Tag, wenn die Sonne den Horizont überquerte, kletterte der Uhrmacher auf den Turm und drehte das Zifferblatt manuell auf den Ausgangspunkt.

Rekonstruktion

In diesem Fall geht das Lob an einen gewissen deutschen Baron Augustin von Meyerberg

In den Jahren 1661–62 hielt sich Meyerberg als Mitglied einer Gesandtschaft des österreichischen Kaisers Leopold I. in Russland auf. Der Zweck der Gesandtschaft bestand darin, als Vermittler zwischen Russland und Polen zu fungieren, die um die Ukraine stritten.

Meyerbergs Mission war erfolglos. Das Ergebnis seines Aufenthalts in Russland war das reich bebilderte Buch „ Reise nach Moskau“ , das wertvolle, wenn auch teilweise voreingenommene Informationen über die politische Geschichte, die Regierung und die Lebensweise im Russland des 17. Jahrhunderts enthält.

Das Mayerberg-Album ist eine Sammlung von Zeichnungen und Beschreibungen des russischen Zarentums im 17. Jahrhundert. Mayerberg reiste fast ein Jahr lang in Moskau, kam am 25. Mai (15. Mai OS) an und reiste am 5. Mai 1662 (26. April OS) ab.