Eine seltsame, sich schnell bewegende Kugel gibt Zeugen in Melbourne Rätsel auf (Video)

Ein merkwürdiges Video aus Australien zeigt eine seltsame Kugel, die mehrere Minuten lang am Himmel schwebte, bevor sie plötzlich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit das Gebiet verließ.

Die seltsame Szene ereignete sich Berichten zufolge letzten Freitagabend in der Stadt Melbourne und wurde von einer Gruppe verwirrter Freunde gefilmt, die das seltsame Objekt über sich bemerkten.

Im Video ist zu hören, wie sich die Zeugen fragen, was die mysteriöse Beleuchtung sein könnte, wobei einer von ihnen vermutet, dass es sich um einen Planeten handeln könnte.

Diese Theorie bleibt auf der Strecke, als zu ihrem Erstaunen die seltsame Kugel plötzlich in Bewegung gerät und schnell davonfliegt.

Einem der Zeugen zufolge steckte das UFO „zehn Minuten lang an derselben Stelle über den Wolken fest“ und bewegte sich „zufällig“, als sie mit den Dreharbeiten begannen.

„Von völligem Stillstand aus legte es eine ziemlich beträchtliche Strecke zurück“, staunte der Beobachter, der die Theorie aufstellte, dass es sich bei der Anomalie nicht um eine Drohne gehandelt haben könne.

Allerdings scheint es, wie im Video zu hören ist, innerhalb der Gruppe eine gewisse Meinungsverschiedenheit über diese Einschätzung zu geben, da zwei der Zeugen argumentieren, dass es sich bei der Kuriosität tatsächlich um eine Drohne gehandelt habe.

Was glauben Sie, was die Gruppe letzten Freitagabend in Melbourne gesehen hat?

Video: