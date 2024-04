Die Käfigtür steht weit offen – Astrologie-Prognose vom 14. bis 21. April 2024

Markieren Sie den 18. – 26. April 2024 in Ihrem Terminkalender. An diesen Tagen wird die seltene und glückverheißende Jupiter/ Uranus-Konjunktion bei 21°/22° Stier genau sein und einen neuen 13-jährigen Finanzzyklus einläuten.

Da es in den seismischen Nachwirkungen einer heftigen Widderfinsternis zunächst durch den Mars bei 21° Fische, dann am 25. April durch den Skorpion-Vollmond und den Stier-Neumond im Mai aktiviert wird, sind Erschütterungen und Umkehrungen auf der Weltbühne und später die Keime für soziale Reformen zu erwarten.

Dies ist die erste Jupiter/Uranus-Konjunktion im Finanzzeichen Stier seit den 1940er Jahren, die dazu führte, dass Lend Lease zum Wiederaufbau Europas beitrug und sich das Blatt gegen die Nazis wendete.

Mithilfe der Symbologie des Tarot erschaffen der Magier (Uranus) und der Hierophant (Jupiter) gemeinsam reine Alchemie – sie verwandeln Blei in Gold. Jupiter hat Glück und Uranus überrascht. Stier regiert Liebe, Geld, Werte und Ihr Selbstwertgefühl. Der Bulle symbolisiert Aktienmärkte, Goldbarren, Ihr Bankkonto, Ihr Vermögen. All dies wird elektrifiziert sein.

Dies ist nichts weniger als eine Fahrt auf dem Glücksrad, die Sie aus dem Bewusstsein der Knappheit befreit.

Wenn Sie Planeten oder Winkel zwischen 18° und 24° Stier haben, wird dies eine aufregende, elektrisierende und aufregende Zeit. Aber es ist viel größer. Gemeinsam können alle davon profitieren – Menschen, die in einer schwierigen Situation stecken, könnten plötzlich einen Ausweg finden.

Je nachdem, in welchem ​​Teil Ihres Lebens die Konjunktion in Ihrem Geburtshoroskop aufleuchtet, erhalten Sie möglicherweise eine unerwartete Beförderung, lernen jemanden kennen oder beginnen ein bedeutungsvolles kreatives Projekt.

Bei dieser Jupiter/Uranus-Flut werden alle Boote angehoben, also hissen Sie die Segel. Jupiter öffnet Türen, aber man muss durch sie hindurchlaufen. Uranus entfesselt dich. Das Glück nimmt zu, wenn man von Neugier und Großzügigkeit angetrieben wird.

Die Jupiter-Uranus-Formel für einen echten Durchbruch:

Wählen Sie bei jeder Entscheidung das Neue dem Alten vor und handeln Sie dann mutig danach.

Seien Sie bereit zu verhandeln und zu einer besseren Situation zu verhandeln.

Lehnen Sie sich nicht einfach zurück und warten Sie, bis Ihnen glänzende Dinge in den Schoß fallen, dann ist es zu spät – die Welle ist vorüber.

Seien Sie einfallsreich – verkaufen Sie alten, unerwünschten Kram, um energetischen Raum für Neues zu schaffen.

Finden Sie Ihre Flow-Magie – den idealen Punkt zwischen Hingabe an das Leben, während es sich entfaltet, und völligem Engagement/Teilhabe. Beachten Sie, was Ihre Fantasie anregt oder das Gaspedal auf den Motor Ihres kreativen Ausdrucks drückt.

Pflanzen Sie eine Eichel, die zu einer Eiche heranwächst. Denken Sie daran, das ist der Stier – das größte Risiko erfordert Zeit und Investitionen, bevor Sie die Ergebnisse sehen.

Hinweis: Der Iran, der über Nacht Raketen nach Israel schickt, ist nur die erste Konsequenz der heftigen, kriegerischen Widder-Sonnenfinsternis vom 8. April .

Wie ich am 6. April schrieb : „Die kollektiven, globalen und persönlichen Auswirkungen / Folgen dieser totalen Sonnenfinsternis werden in den nächsten 6 Monaten bis zur nächsten Sonnenfinsternis in der Waage am 2. Oktober 2024 zu spüren sein.

Mit der Sonne / dem Mond / Chiron/Merkur/Eris sind alle im Mars-Widder gebündelt, verbunden mit einer schweren Mars/Saturn-Konjunktion in den Fischen und dem flüchtigen Uranus im Stier.

Angesichts der drohenden Kriegsgefahr und riskanten Machenschaften wird sehr viel auf dem Spiel stehen.“