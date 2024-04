Ihr größter Fehler…

Sie wussten, dass das menschliche Kollektiv eine sehr hohe Schwingung erreichte. Aber sie wussten nicht, wie viele wache Seelen es gab. Sie bemerkten den Bewertungsfehler. Und sie bekamen Angst.

Jetzt verstecken sie sich nicht mehr. Jetzt haben sie es eilig, offiziell eine „neue Weltordnung“ einzuführen. Jetzt sind ihre Angriffe direkt und frontal. Und die Angriffe werden zunehmen. Sie werden mit allen Mitteln versuchen, das Aufwachen der Menschen zu verhindern.

Sie werden mit allen Mitteln, mit denen die „Wachen“ nicht kommunizieren können, versuchen, die anderen aufzuwecken. Sie werden mit allen Mitteln versuchen, die Erwachten als Wahnsinnige oder Straftäter hinzustellen. Was auch immer sie tun, es spielt keine Rolle.

Der Quantensprung hat bereits stattgefunden

Es kann nicht gestoppt werden. Die Menschheit betrachtet Pflanzen und Tiere bereits als Seelen, die sie beleben. Die Menschheit respektiert Mutter Erde bereits. Die Menschheit versteht bereits, dass es keine Trennung gibt. Die Seelen, die sie jetzt verkörpern, kommen bereits als Lehrer.

Keine Experimente mehr. Sie verkörpern nur, um lieben zu lernen. Wir können Zeuge einer völligen Veränderung sein oder auch nicht. Der Übergang könnte eine Woche oder 300 Jahre dauern. Aber es lässt sich nicht stoppen.

Was auch immer in den Wechseljahren passiert, denken Sie an eines: Sie waren es, die sich angeboten haben. Hier und jetzt bleiben. Was auch immer passiert. Was auch immer Sie sehen. Sie sind die Motoren des Wandels.

Sei kein „Essen“

Von Ihnen wird nur eines verlangt. Sei kein „Essen“. Das ist alles, was Sie tun müssen. Eine einfache Sache. Sei kein Essen.

Der Mensch ist einer der stärksten Generatoren überhaupt. Wir sind Wirbel. Abhängig von der Polarität, auf die Sie stimmen, erzeugen Sie hohe oder tiefe Frequenzen. Diese dunklen Wesen ernähren sich von niedrigen Frequenzen, wir ernähren sie seit Jahrtausenden. Das Erwachen der Menschheit hat den kollektiven Wirbel auf hohe Frequenzen gekippt.

Deshalb greifen sie mit solcher Heftigkeit an. Sie hungern. Verbinde dich mit deiner Seele. Und pass auf dich auf. Wenn Ihre Seele bei diesen Worten mitschwingt, verschenken Sie keine weitere Sekunde Ihrer Existenz als Nahrung.

Beseitigen Sie die grundlegenden Leidenschaften Ihres Lebens. Hass, Groll, Neid, Angst, Laster, Junkfood, Lügen, Ehrgeiz, Egoismus, Traurigkeit, Misstrauen. All dies erzeugt dichte Energie. Das ist Nahrung für die Dunklen.

Verändere deine Energie

Seien Sie sich Ihrer Gefühle bewusst. Hör Dir zu. Und wenn Sie sich aus irgendeinem Grund in einer dieser niedrigen Schwingungen befinden, ändern Sie grundlegend Ihre Energie.

Lege Musik auf, die dich glücklich macht.

Singen. Tanzen. Atem.

Leichter Weihrauch.

Kuscheln Sie mit Ihren Katzen.

Umarme einen Freund.

Umarme deinen Hund.

Umarme deine Mutter.

Umarmen Sie Ihre Haustierfamilie.

Machen Sie einen Spaziergang in der Natur.

Meditieren.

Mach Übungen.

Tun Sie, was nötig ist. Aber es verändert sofort diese Energie. Um die Verwendung als Nahrungsmittel zu vermeiden. Seien Sie immer informiert. Und alles, was von Ihnen verlangt wird, ist, die dunklen Horden nicht zu ernähren. Füttere deine Seele mit allem, was dir beim Aufstieg hilft.

Häufigkeit der Liebe

Wenn Sie sich daran gewöhnen, in der Frequenz der Liebe zu leben, wird sich Ihre Realität mühelos Ihrem Willen anpassen. Du bist ein mächtiges Wesen. Du bist nicht aufzuhalten. Hab vor nichts Angst.

Befreien Sie Ihren Geist von der „Matrix“. Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie wollen.

Aber vor allem: Spaß haben, glücklich sein, lachen, singen, tanzen, lieben. Wir leben davon, alles zu lieben. Und du bist ein Teil davon. Zusammen mit den Sternen und der Sonne. Und an alle Galaxien des Universums.

Du bist Liebe.