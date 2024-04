Rezension: DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente

Der Buchautor Roland M. Horn schreibt auf seiner Seite folgende Rezension:

Nikolas Pravda beschäftigt sich im vorliegenden Buch mit den (angeblichen) Dumbs („Deep Underground Militäry Bases“), die – wie er schreibt – den meisten Menschen unbekannt sind, da sie in tausend Metern Tiefe verborgen lägen und Hochtechnologie beinhalteten, die wir uns nur aus SF-Filmen kennten.

In solchen Basen sollen auch Kinder festgehalten werden und Erdbeben sollen u. a. auch z. B. durch den Umstand entstehen, dass Militärangehörige Kinder aus diesen Stützpunkten befreien und Mitglieder des „Deep State“ verhaften. Zu letztgenanntem Gerücht äußert sich Pravda jedoch mit der angebrachten Vorsicht.

Im ersten Teil des Buches beschreibt er 15 dieser Anlagen wobei er sich u. a. auf Aussagen von Whistleblowern bezieht. Zuvor erinnert er jedoch an Höhlen mit Gängen, die schon vor 10.000 Jahren existierten, z. B. in der Steiermark oder unterirdische Gänge bzw. Kammern auf dem Gizeh-Plaeau. Hierbei darf natürlich auch die unterirdische Stadt Derinkuyu in der Türkei nicht fehlen.

Eine dieser Dumbs soll unter Washington DC, genauer, unter dem Pentagon liegen. Dabei zitiert er – wie in den meisten Fällen – ausführlich die umgehenden weitgehend aus dem Internet stammenden Gerüchte und geht vorbildlich kritisch mit ihnen um.

Interessantes weiß Pravda über eine Anlage am Denver International Airport zu berichten. In diesem Flughafen gibt es dem Autor zufolge zahlreiche Anspielungen auf Deutschland und den Nationalsozialismus und denkt die diesem Zusammenhang an die „Operation Paperclip“.

Weiter erinnert Pravda an eine Anlage in der Nähe von Dulce (New Mexiko), in der häufig UFOs beobachtete wurden. Der Autor beschreibt diese Anlage als „ein genetisches Laboratorium, welches Verbindungen nach Los Alamos“ und auch zu „Dreamland“ in Nevada haben soll. Pravda berichtet von einer angeblichen Konfrontation zwischen unseren Wissenschaftlern und Außerirdischen im Dulce—Labor im Jahr 1969.

Eine weitere dieser Anlagen ist Pravda zufolge Kasputin Yar in Russland, die als „Russlands Area 51“ bezeichnet worden und ebenso wie Dulce Schauplatz vieler UFO-Sichtungen sein soll. Als eine weitere Anlage dieser Art in Russland nennt Pravda Yamantau und Kosvinsky Kamen in Russland. Der Yamantau Berg soll das größte nuklearsichere Projekt der Welt sein.

Auch in Pine Gap, einer von den USA und Australien gemeinsam betriebenen Militärbasis im Outback nahe der australischen Stadt Alice Springs, sollen ebenfalls gehäuft UFOs gesehen worden sein.

Über das Kernforschungszentrum Negev in Israel (ehemals „Dimona“ genannt), berichtet Pravda vorbildlich objektiv und zitiert aus durchweg seriösen Quellen, aus denen Interessantes hervorgeht.

Besonders interessant sind erwartungsgemäß Pravdas Ausführungen zu Bunkern und Tunneln unter dem Deutschen Reichstag. Für Pravda sieht es so aus, als wolle sich BRD-Organe hier verbarrikadieren und er verweist in diesem Zusammenhang auf einen neuen Schutzwall, der dort offensichtlich gebaut wird. Auch unter dem Reichstag ist einiges zu finden, wie Pravda offiziellen Mitteilungen des Bundes entnimmt.

Dazu kommt Ergänzenden aus anderen Quellen, genauer, einem Internet-Artikel, der mittlerweile gelöscht ist. In diesem Zusammenhang berichtet Pravda auch über eine etwas obskure Theorie, nach der Angela Merkel die Tochter Adolf Hitlers sein soll – unter Zuhilfenahme von angeblichem gefrorenen Sperma des ehemaligen „Führers“! Man muss aber dazu sagen, dass Pravda die Story, die diese Kernaussage entnimmt, als „Gerücht“ bezeichnet. Allerdings hat er auch sehr Interessantes über Merkel zu sagen, das durchaus mehr Substanz enthalten könnte.

Den Flughafen BER, und Stuttgart 21 bezeichnet der Autor als „die mit Abstand seltsamsten Baumaßnahmen, die je in Deutschland durchgeführt worden sind. Beide Großprojekte haben eine Gemeinsamkeit: sie werden offensichtlich niemals bzw. erst nach ewig langer Bauzeit vollendet.“ Bei den neuen Bahnanlagen in Stuttgart sollen 60 Prozent unterirdisch in Tunnelanlagen verlaufen. Auch hierzu gibt es weitergehende Gerüchte und Vermutungen und auch über die Ramstein Air Base hat Pravda viel zu sagen.

Nicht weniger interessante Themen spricht Pravda im Anschluss an diesen Themenkomplex an. So setzte er sich mit dem umstrittenen aber interessanten angeblichen „Montauk Projekt“ auseinander. Auch hier geht er vorbildlich kritisch – aber offen – zu Werke.

Hier lässt er auch den „letzten noch lebenden Überlebenden des Montauk-Projekts, Stewart Sverdlow zu Wort kommen, der u. a. die im Rahmen der Corona-Maßnahmen erlassenen Lockdowns als „Trick des Tiefen Staates“ bezeichnete, „um Angst zu schüren und die Weltwirtschaft zu stürzen.“ In diesem Zusammenhang schildert Pravda die mutmaßlichen Ziele der „Kabale“ (Mitglieder des „Tiefen Staates“).

Ebenso interessant sind Pravdas Ausführungen zum Whistleblower Phil Schneider, der sowohl mit der Beteiligung der US-Regierung als auch an am Kontakt mit Außerirdischen gestanden haben soll.

Ein weiteres Thema sind HAARP mit all seinen Implikationen und die Chemtrails. Später geht er auf Hinweise ein, die dafür sprechen, dass die „Elite“ Bedrohungen in DUMBs überleben will. Es folgenden interessante – und in den Augen des Rezensenten -ernstzunehmenden Hinweise auf einen bevorstehenden Polverschiebung oder -umkehr.

Weiter geht es um „Doppelgänger-Klone“, die in den Basen der „Kabale“ hergestellt werden sollen.

Im Fazit schreibt Pravda: „Zusammenfassend müssen wir zuzugeben, dass wir nicht explizit wissen, wie viele der obengenannten unterirdischen Basen und Experimente real sind und was davon der Vorstellungskraft eines Träumers entsprungen ist.“ – eine sehr wichtige Feststellung, der er hinzufügt: „Unsere Forschung hat ergeben, dass zumindest einige dieser Basen und Experimente real sind.“

In seinem Fazit schweift Pravda noch etwas ab und kommt auf die UFO-Whistleblower Corey Goode und David Wilcock zu sprechen, die – wie Pravda ausführt – möglicherweise Hochstapler sind oder gar Marionetten der Geheimdienste, die Desinformation verbreiten sollten.

Dies alles kann natürlich nur eine grobe Zusammenstellung dessen sein, was Pravda im vorliegenden Buch beschreibt. Einige der Gerüchte über die er scheibt – vielleicht sogar ein Großteil – könnten natürlich nichts anderes sein als das: nämlich Gerüchte. Aber das bestreitet Pravda ja auch gar nicht… Ansonsten bewahrheitet sich in diesem Buch möglicherweise die Weisheit: „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“.…