Mann, der 1991 verschwand, tauchte 30 Jahre später ohne Erinnerung wieder auf (Video)

Überall auf der Welt sind im Laufe der Zeit zahlreiche Individuen verschwunden, scheinbar spurlos, um dann, manchmal nach Jahrzehnten, unter ebenso mysteriösen wie unter faszinierenden Umständen wieder aufzutauchen.

Das mysteriöse Verschwinden von Vasile Gorgos im Jahr 1991, einem 63-jährigen Bauern aus Rumänien, ist ein solcher Fall.

Gorgos, der für seine regelmäßigen Fahrten zum Verkauf seines Viehs bekannt ist, verschwand spurlos und ließ seine Familie und die Behörden ratlos zurück.

Trotz umfangreicher Durchsuchungen und Bemühungen der Polizei ergaben sich keine Hinweise, und es wurde angenommen, dass Gorgos ein tragisches Schicksal erlitten hatte.

Seine Familie trauerte um seinen Verlust und gab sich mit der Vorstellung ab, dass sie ihn nie wieder sehen würden.

Dreißig Jahre später kehrte Vasile Gorgos allen Widrigkeiten zum Trotz zurück und erschien vor der Haustür seiner Familie, gekleidet in denselben Kleidern, die er trug, als er verschwand.

Was jedoch alle noch mehr verblüffte, war Gorgos‘ völliger Mangel an Erinnerung an sein Verschwinden und den Lauf der Zeit.

Das Wiederauftauchen von Gorgos, unverändert in Aussehen und Kleidung nach drei Jahrzehnten, bleibt ein rätselhaftes Rätsel, das Fragen offen lässt und Spekulationen über die Geheimnisse der Erinnerung und der Zeit anregt.

Video: