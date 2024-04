Begegnung mit riesigen Außerirdischen auf der Insel Yanyarina

In Küstengebieten kommt es häufig zu seltsamen UFO-Fällen, und Strände sind Hotspots für bizarre Begegnungen. Eine der außergewöhnlichsten Strand-UFO-Sichtungen fand in den 1970er Jahren auf der Insel Yanyarina in Peru statt.

Nach über 40 Jahren deckte der Ufologe Rafael Mercado diesen vergessenen Vorfall auf, indem er die einzigen beiden überlebenden Zeugen befragte.

Die Yanyarina-Riesen-Alien-Begegnung

Das Ereignis ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 18. November 1977, als vier Freunde – die Bergleute Francisco Rodríguez, Ricardo Palomino, Benjamín Mardini, Mario Cueto und sein Sohn – am abgelegenen Yanyarina-Strand in Arequipa, Peru, angeln gingen.

Gegen 1:30 Uhr morgens entdeckten sie drei metallische „Untertassen“ -Objekte am Himmel , die mit bunten Lichtern rotierten, überwiegend gelb und rot.

Als Mario sie mit einem Licht anstrahlte, hörten die Objekte auf, sich zu drehen, aber die umgebenden Lichter drehten sich weiter.

Langsam sanken die drei „Untertassen“ hinab und tauchten in den Ozean ein, während die Gruppe die gesamte Szene bei klarem Himmel beobachtete.

Seltsamerweise trug Francisco normalerweise eine Kamera bei sich, hatte sie aber an diesem Abend nicht. Perplex fragte sich Ricardo laut, was sie sahen, und Mario antwortete ohne zu zögern: „Fliegende Untertassen.“

Trotz ihrer Überraschung fischten sie normal weiter. Gegen 5 Uhr morgens zogen sie um und schliefen schließlich vor Erschöpfung ein. Dann erwachte Benjamin und bot an Land einen bizarren Anblick.

Als Ricardo sich an Mercado erinnerte, rief Benjamin: „Was ist das, Mario? Ist die Armee gekommen?“ Zu ihrem Erstaunen war in 50–70 Metern Entfernung ein silbernes, panzerartiges Objekt aufgetaucht, das in der Nacht im Spiegelbild des Meeres schimmerte.

Fasziniert beschloss Mario, Nachforschungen anzustellen, trotz Franciscos Warnung: „Es ist gefährlich, er könnte von einem anderen Planeten kommen.“

Als Mario sich dem mysteriösen „Fahrzeug“ näherte, bemerkten die Fischer drei große humanoide Gestalten im nahe gelegenen Meer. Ricardo Palomino, heute 75, beschrieb sie als „riesige Männer“.

Obwohl sie völlig menschlich aussehen, zeichnen sie sich durch ihre beachtliche Größe aus. Sie trugen glänzende silberne Overalls, die ihren gesamten Körper bedeckten, sowie Stiefel und Handschuhe. Ricardo erinnerte sich: „Wir konnten ihre Gesichter nicht sehen, alles war aus Silber … sie gingen wie Roboter.“

Merkwürdigerweise deuteten ihre Gesten darauf hin, dass sie in der Gegend fischten und ihre Arme hoben, als würden sie werfen, obwohl sie keine Ausrüstung in der Hand hatten.

Die Zeugen hörten sogar Pfeifgeräusche, die an das Auswerfen einer Leine erinnerten, obwohl die Humanoiden keine Angelausrüstung hatten.

Unbeeindruckt von den heftigen Wellen, die gegen ihre Brust schlugen, blieben sie regungslos. Als einer auf den nassen Sand trat, bemerkte Ricardo, dass er Rauch von seinen Füßen auszustoßen schien, und Cuetos Sohn fügte hinzu, dass der Sand in „kleinen Eruptionen“ „kochte“.

Trotz der Überraschung seiner Gruppe ging der mutige Mario Cueto weiter auf das panzerähnliche Fahrzeug zu, um einen genaueren Blick darauf zu werfen.

Wie Ricardo es ausdrückte, ließ sich sein Freund nicht so leicht einschüchtern. Unterwegs drehte sich ein Humanoid zu Mario um und schüttelte seitwärts den Kopf, als wollte er ihn warnen, sich ihm nicht zu nähern. Unbeirrt machte Mario furchtlos weiter.

Nur wenige Meter entfernt spähte er durch ein Fenster und sah darin einen vierten Humanoiden, der melonenfarbene „Tortillas“ von einem Tisch aß. Während es Essensreste in der Nähe des Fensters abwarf, schnappte sich Mario ein Stück und aß es – wobei er sich sofort vor heftiger Übelkeit im Sand übergeben musste.

Als er krank zu seinen Gefährten zurückkehrte, geschah etwas Erstaunliches.

In einer bizarren Wendung fiel die gesamte Fischergruppe plötzlich in einen tiefen, unerklärlichen Schlaf, nachdem Mario durch den Verzehr der seltsamen „Tortilla“ erkrankt war. Wie Ricardo Palomino erzählte, fühlten sie sich plötzlich überwältigend müde und schlapp.

Als sie aufwachten, waren sowohl das panzerähnliche Fahrzeug als auch die humanoiden Figuren vollständig verschwunden.

Die Fischer stürmten bei Ebbe an die Küste, um nach Spuren zu suchen, fanden jedoch keine Fußabdrücke oder Beweise dafür, dass die Riesen oder das mysteriöse Fahrzeug dort gewesen waren. Aus unerklärlichen Gründen waren alle Anzeichen ihrer Begegnung verschwunden und hinterließen keine Spur.

Ricardo beschrieb das Fahrzeug dem Ufologen Rafael Mercado als einen silbernen, luftdichten „Panzer“, etwa 2 Meter hoch und 3 bis 4 Meter lang – ähnlich wie Militärfahrzeuge, aber scheinbar ohne Räder.

Seltsamerweise hörten Mario Cuetos häufige Magengeschwüre nach dem Verzehr der melonenfarbenen „Tortilla“ innerhalb von fünf bis sechs Monaten auf, wobei die Ärzte die plötzliche Heilung nicht erklären konnten.

Laut Ricardo hatte die peruanische Zeitung „Última Hora“ zu dieser Zeit kurz darüber berichtet, dass andere Fischer in Huacho auf „Silberriesen“ gestoßen seien. Doch trotz dieser möglichen Bestätigung schwiegen die Zeugen von Yanyarina Beach jahrzehntelang, aus Angst vor Spott über ihr einzigartiges Erlebnis.

Der UFO-Vorfall am Yanyarina Beach im Jahr 1977 macht deutlich, wie bizarre, physische, spurenlose Begegnungen in Küstengebieten häufig vorkommen und Zeugen mit unerklärlichen Ereignissen und Beweisen kämpfen, die auf mysteriöse Weise verschwinden.