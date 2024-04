Die Dampfdach-Theorie der antiken Vergangenheit der Erde

Die alten Geschichten über eine Flut von Wasser, die das gesamte Land der Erde bedeckte, Berichte über riesige Flugsaurier oder geflügelte Dinosaurier, die flogen, und das Geheimnis der gefrorenen Überreste ausgestorbener Kreaturen wie des Wollhaarmammuts in der nördlichen Tundra und die Entdeckung, dass … Bäume, die einst in der Antarktis wuchsen, stützen die Theorie, dass die Welt einst von einer dichten Dampfdecke umgeben war.

Verschiedene archäologische und geologische Entdeckungen im Laufe der Jahre stützen die Annahme, dass die Welt einst ein gemäßigteres Klima hatte und dass Tiere und Vegetation einst den gesamten Planeten, einschließlich der äußersten nördlichen Regionen und des Südpols, durchstreiften.

Die Theorie besagt, dass sich die Eiskappen gebildet haben, nachdem etwas Katastrophales passiert ist.

Bibelgläubige behaupten natürlich, dass es sich bei diesem Ereignis um die weltweite Flut handelte.

Theoretiker des Dampfdachs gehen davon aus, dass das Wasser für ein solches Ereignis von oben herabgefallen sein musste. Sie argumentieren daher, dass einst ein dichtes Blätterdach aus Wasserdampf existierte, das überall einen Treibhauseffekt und ein perfektes Klima erzeugte.

Zu diesem Thema wurden Bücher geschrieben. Befürworter der Theorie zitieren Genesis 1:6-8, als Gott mitten in der Schöpfung sagte:

„Es werde eine Fläche inmitten der Wasser geben, und sie trenne die Wasser von den Wassern.

Und Gott schuf die Fläche und trennte die Wasser, die unter der Fläche waren, von den Wassern, die über der Fläche waren, und so geschah es. Und Gott nannte die Weite des Himmels.“

Ebenfalls zitiert wird Genesis 7:11, in der der Beginn der großen Sintflut beschrieben wird.

In diesem Vers heißt es: „Alle Quellen der großen Tiefe platzten auf und die Schleusen des Himmels wurden geöffnet.“

Mit anderen Worten: Es gab einen großen Wasservorrat, der aus den Reservoirs tief in der Erde aufstieg, und das Wasser, das in der dicken Dampfwolke über ihnen festgehalten wurde, brach plötzlich zusammen.

John Whitcomb und Henry Morris schlugen in ihrem Buch The Genesis Flood vor, dass das Blätterdach, das die ursprüngliche Erde umgab, einen solchen Einfluss auf das Klima hatte, dass es nahezu gleichmäßige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit verursachte und sogar Wind, Stürme und Regenfälle verhinderte.

Sie sagten, sie stellten sich jede Nacht Nebel oder starken Tau vor, der die Pflanzen mit Wasser versorgen würde.

Das Blätterdach filterte die schädliche Strahlung der Sonne, was für die extreme Langlebigkeit der ersten Menschen verantwortlich war.

Die Luft war damals schwerer und mit Dampf gefüllt, was es schweren Dinosauriern mit seltsam kleinen Flügeln ermöglichte, durch die Lüfte zu fliegen.

Es wird geschätzt, dass die Flügel solch schwerer Lebewesen zu klein wären, um in der heutigen Welt fliegen zu können.

Die moderne Physik widerlegt die Theorie des Dampfdachs. Wissenschaftler, die plausible Wege untersucht haben, wie so viel Wasser über Jahrtausende hinweg über dem Planeten in der Schwebe gehalten werden konnte, können auf dieses Rätsel keine Antwort finden.

Sie sagen, dass es entweder als gefrorene Eiskristalle oder in erhitztem Dampfzustand vorliegen musste. Keines der beiden Modelle scheint jedoch zu der in Genesis dargestellten Geschichte zu passen.

Joseph Dillow, der mit dem Dampfluftmodell arbeitete, berechnete, dass, wenn die gesamte Energie eines solchen Dampfes mit der in der Überschwemmungsgeschichte beschriebenen Geschwindigkeit freigesetzt würde, die potenzielle Energie des fallenden Wassers in kinetische Wärme umgewandelt und steigen würde und die Atmosphäre auf 2.100 Grad Celsius erhizt.

Es wäre zu heiß, als dass Leben existieren könnte.

Ein weiteres Problem wurde von Robert Whitelaw ans Licht gebracht, der argumentiert, dass Wasserdampf keine Grenze zur Luft aufrechterhalten kann, ohne in die Luft zu diffundieren.

„Es scheint, dass für jedes Überdachungsmodell ein Wunder nötig ist, um entweder das Wasser hochzuhalten oder es abzuleiten, ohne die Erde zu zerstören.“

Und schließlich berechnet Frank Steiger, dass ein Dampfdach, wenn es existierte, aus einer dichten Nebel- oder Wolkenformation mit einer Dicke von mindestens 18.000 Meilen hätte bestehen müssen, um genügend Wasser für die Überschwemmung der Erde bereitzustellen.

So argumentiert Steiger: „Die Theorie leidet an einem grundlegenden Widerspruch: Es ist unmöglich, eine Wolkendecke zu postulieren, die ausreicht, um eine signifikante Überschwemmungstiefe zu gewährleisten, ohne die Welt in ständige Dunkelheit zu versetzen.“

Es scheint klar, dass ein anderes Modell im Spiel gewesen sein muss, das die Bedingungen geschaffen hat, die offenbar zur Zeit der Dinosaurier, Wollhaarmammuts und aller anderen heute ausgestorbenen Lebewesen geherrscht haben.

Und das katastrophale Ereignis, das ein so umfassendes Aussterben von Lebensformen verursachte, war wahrscheinlich keine Überschwemmung.

