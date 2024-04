Ist Jesus Christus ein Außerirdischer und seine Geburt im Stall in Bethlehem nur ein Märchen?

Mittlerweile mehren sich mehr und mehr Zweifel, dass die offizielle Geschichte über die Geburt und das Leben Jesu Christi nicht ganz richtig ist. Viele Kritiker behaupten sogar, dass die Bibel in der Neuzeit komplett umgeschrieben wurde.

Interessant sind vor allem die zahlreich beschriebenen Himmelserscheinungen in apokryphen Schriften, demnach könnte der Stern von Bethlehem ein außerirdisches Raumschiff sein, von dem Jesus auf die Erde herab stieg. War Jesus in Wahrheit ein Außerirdischer? Von Frank Schwede

Dieser Frage ist der weißrussische Philologe und Altertumsforscher Vyacheslev Zaitsev schon in den 1960er Jahren nachgegangen. 1968 veröffentlichte Zaitsev dazu in der Zeitschrift Sputnik seinen wohl wichtigster Artikel: „Visitors from Outer Space“.

Der Forscher wies darauf hin, dass auf mittelalterliche Fresken und in bestimmten apokryphen, also außerbiblischen, antiken Schriften, die über Jesus Christus berichten, möglicherweise auch auf außerirdische Flugobjekte Bezug genommen wird.

Zaitsev äußert sogar die Vermutung, dass der berühmte Stern von Bethlehem gar kein Stern war, sondern in Wahrheit ein außerirdisches Raumschiff, dem die drei Weisen aus dem Morgenland folgten, als sie sich auf den Weg zur Geburtsstätte des Jesuskindes begaben.

Interessant ist, dass das Erscheinen dieses Sterns bereits im Alten Testament vorausgesagt wurde. Zaitsev bestätigt, dass sich sogar ein Internationales Symposium in den 1960er Jahren mit den apokryphen Schriften beschäftigt hat, die durch die Zensur der Kirche aus den religiösen Lesungen verbannt wurden.

Das Neue Testament wurde im 15. Jahrhundert erstmals von Latein ins Russische übersetzt. In der ursprünglichen Version steht ähnlich wie im Matthäus-Evangelium, dass die drei Weisen aus dem Morgenland einer übernatürlichen Manifestation nach Bethlehem gefolgt sind.

Weiter heißt es, dass der ungewöhnliche Stern auch in vielen anderen orientalischen Ländern von Astronomen beobachtet werden konnte. Einmal soll er mitten in der Nacht den ganzen Himmel hell erleuchtet haben, was für gewöhnlich nur die Sonne schafft.

Zaitsev vermutete nach eingehendem Studium der russischen Originalübersetzung, dass Jesus von diesem Stern herabgestiegen ist. Möglicherweise über einen sogenannten Traktorstrahls, wie man ihn auch aus den Beschreibungen von Entführungen durch UFOs kennen.

Sicher ist, dass die Beschreibung aus Bethlehem eher auf ein UFO als auf astronomisches Objekt schließen lässt, weil es einerseits bewegte hat, andererseits, weil dazu imstande war, für länge Zeit an einem Ort zu verharren. Stieg Jesus also aus einem UFO aus dem himmlischen Königreich Gottes zur Erde herab?

Rätselhaftes Objekt wird von Engeln bewacht

Zaitsev machte deutlich darauf hin, dass die Beschreibung des sagenumwobenen Sterns in antiken Schriften und Darstellung deutlich von dem abweicht, was heute von der Kirche erzählt wird. In den alten Beschreibungen hatte der Stern Flügel wie ein Adler und viele lange Strahlen, die von dem Objekt ausgehen, wenn es sich kreisförmig bewegt hat.

In den Schriften ist auch die Rede davon, dass das rätselhafte Objekt von Engeln gesteuert wurde, die in ihrem himmlischen Gefährt über das Christuskind wachten – und kurz zuvor war einer der Engel Vater Josef erschienen, um ihm mitzuteilen, mit Maria und dem Jesuskind bis zum Tod von König Herodes nach Ägypten zu fliehen.

Zaitsev und einige seiner Kollegen waren fest davon überzeugt, dass Jesus als Art Kosmonaut auf die Erde gekommen ist – schließlich hat er ja auch seinen Jüngern erzählt, dass er vom Himmel herab kam.

Der Artikel im Sputnik hatte offenbar soviel Sprengkraft, dass er sogar in die geheime Datenbank der US amerikanischen Bundespolizei FBI aufgenommen wurde. Erst 2015 hat ihn das FBI auf seiner Onlinedatenbank (https://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%2015%20of%2016/view) in Originalform veröffentlicht.

Aber nicht nur Jesus Geburt und Erscheinen auf der Erde bereitet Forschern bis heute Kopfzerbrechen; auch sein Ableben samt Himmelfahrt ist ein einziges Mysterium. In der Bibel lesen wir, dass Blitze am Himmel zuckten und dass die Erde bebte, als Jesus am Kreuz hing. Dann fuhr er vor den Augen seiner Jünger leibhaftig in den Himmel auf.

Interessant ist, dass hier vom Aufstieg sein Körper berichtet wird. Ich denke nicht, dass es sich hier bloß um eine symbolische Redewendung handelt. Ist Jesus möglicherweise wieder mithilfe eines Traktorstrahls in dasselbe von Engeln gesteuerte UFO zurückgekehrt, das ihn in jener geheimnisvollen Nacht in Bethlehem auf die Erde brachte?

Auf einem Fresko im Kloster Visoki Decani in Decan, eine Kleinstadt im Westen des Kosovo, das die Kreuzigung Jesus zeigt, sind am Himmel zwei Objekte mit menschenähnlichen Wesen an Bord zu sehen, die Jesus Kreuzigung beobachten. Warten die Wesen darauf, Jesus an Bord zu holen?

Die Gesichter der am Fuß des Kreuzes stehenden Personen zeugen von Überraschung, Angst und Verwirrung. Warum? Dennis Geronimus, Professor für italienische Renaissancekunst an der Universität von New York, hat eine andere Erklärung für die beiden seltsamen Objekte gefunden. Er sagt:

„So seltsam die Details im oberen linken und rechten Teil des Kosovo-Freskos für moderne Augen erscheinen mögen, sie beziehen sich in der Tat auf etwas Bekanntes: Die Sonne und den Mond. Die Seltsamkeit für unsere Sensibilität liegt zweifellos in der Tatsache, dass die beiden Himmelskörper durch zwei hockende Gestalten personifiziert werden, die als sie bewohnend dargestellt werden: Eine Art Mensch-im-Mond-Effekt.“

Immer eine Frage der Interpretation

Für die moderne Wissenschaft sind Darstellungen auf Gemälden und Fresken zweifellos immer nur eine Frage der Interpretation – meistens mit sehr viel Spielraum für die Phantasie.

Selbst Texte aus der Bibel und anderen antiken Schriften sind nach Meinung von Experten reine Auslegungssache, weil sie einerseits in einer für uns fremden Sprache verfasst wurden, andererseits weil sie oft auch falsch übersetzt wurden.

Aus einem alten Dokument, das sich im Kloster von Decan befindet, geht eindeutig hervor, dass Jesus Christus ein Mann war, der vom Weltraum auf die Erde gekommen ist. Das verändert die biblische Geschichte Jesus Christus natürlich vollständig. Eine Geschichte, die man der Menschheit natürlich unmöglich so präsentieren kann.

Ist das der Grund, weshalb die Bibel umgeschrieben, oder sollte man diesem Fall besser sagen, gesäubert wurde? Tatsache ist, dass die Dokumente aus dem Kosovo nicht die einzigen sind. Es gibt noch weitere Beweise.

Zaitsev schreibt in seinem Artikel, dass eine alte Ikone aus dem 17. Jahrhundert in der Church Archaeology Study der Theologischen Akademie von Moskau, Jesus in einem Art stromlinienförmigen Container zeigt, der gut ein auf dem Boden stehendes Raumschiff darstellen könnte.

Interessante Details sind Rauch, der aus beiden Seiten des Objekts strömt und Engel, die an der Seite des mutmaßlichen Schiffes stehen. Bis heute ist nicht bekannt, von dem die Ikone stammt, jedoch wird vermutet, dass sie nach den detaillierten Beschreibungen aus den antiken apokryphen Schriften entstanden ist.

Seltsamerweise sind die Dokumente verschwunden und niemand weiß wohin. Es gibt Historiker, die vermuten, dass die Kirche hinter dem Verschwinden steckt. Man geht aber davon aus, dass sich die Schriften heute in den Geheimarchiven des Vatikans befinden.

Tatsache ist, dass die christlichen Religionen, vor allem die römisch-katholische, in ihrer langen Tradition viel Schuld und Sünde auf sich geladen haben. Jesus Ziel war es offenbar, die Erde und die Menschheit von Satan zu befreien. Er warf die Israeliten und Salomons aus ihren Tempeln, weil sie dort Opferkulte zelebrierten.

Das war vermutlich der wahre Grund, weshalb man Jesus ans Kreuz nagelte. Jesus Ziel bestand darin, die Erde und die Menschheit von den satanischen Kräften zu befreien – doch ist ihm das offenbar nicht wirklich gelungen.

Satan regiert auch nach mehr als zweitausend Jahren noch aus dem Untergrund. Satanische Praktiken und geheime Opferrituale sind der ultimative Beweis, dass die alte zerstörerische Zeitlinie noch immer existiert, die Jesus nach Meinung verschiedener Historiker beenden wollte.

Tatsache ist, dass die moderne Kirche aus der wahren Geschichte des Gottessohns ein Mythos gemacht hat. Die Bibel ist wie die gesamte Geschichte der Erde und der Evolution ein Mischwerk aus Wahrheit, Lüge und Legende, was erst dann deutlich wird, wenn man die Berichte und Erzählungen miteinander vergleicht und erkennen muss, dass es Ungereimtheiten gibt, die es eigentlich nicht geben dürfte, wenn wirklich alles so geschah, wie es beschrieben wird.

Viele Propheten verkünden die Wiederkehr Jesus oder eines anderen Messias, der ein neues Zeitalter und eine neue Weltordnung einläuten wird. Dieses Zeitalter bricht offenbar jetzt an.

Es soll das Ende aller Lügen bedeuten und das Ende der geistigen Gefangenschaft – aber auch da gehen wieder mal die Aussagen weit auseinander, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Matrix, in der sich die Menschheit seit Tausenden von Jahren befindet, nichts anderes als eine Erzählung, ein Märchen ist, das von Zeit zu Zeit von neuen Autoren ein Upgrade erhält – bis am Ende wirklich nichts mehr stimmt.