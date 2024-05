Die geheime Allianz der Grauen und Reptiloiden

Ich bin kürzlich auf einen interessanten Band mit dem Titel COSMIC VOYAGE von Mr. Courtney M. Brown, Ph.D. gestoßen. Diese Arbeit befasst sich mit den persönlichen Experimenten des Autors mit Remote Viewing (Fernwahrnehmung) zusammen mit seinem Trainer, einem ehemaligen Remote Viewer (RV) beim US-Militär, der ihm die geheimen militärischen RV-Techniken beigebracht hat. von Branton

Remote Viewer – Dr. Brown übt sein magisches Handwerk aus

Aus meiner Sicht funktioniert Remote Viewing durch den Subraumkörper eines Menschen, der in der Lage ist, das universelle psionische Feld anzuzapfen. Da das psionische Feld die eigentliche Grundlage aller Raum-Zeit-materielle Realität, das sogenannte „Masterprogramm“ des Universums, ist, ist es nicht unbedingt an die Grenzen von Raum, Zeit und Materie gebunden.

Wie ein biochemischer Radiotransceiver haben manche Menschen – im Guten wie im Schlechten – die Fähigkeit, sich auf das universelle Bewusstsein, die „Flusslinie“ oder die Akasha-Gedächtnismatrix gezielt „einzustimmen“ und zu „surfen“ an Orte in Raum und Zeit. Eines der „Ziele“, zu denen Mr. Browns militärischer Wohnmobiltrainer ihn schickte, war der kollektive Geist der grauen Außerirdischen.

Kurz nach Beginn dieses speziellen Experiments (eines von vielen) befand sich Brown in einem Gebiet, in dem mehrere Graue arbeiteten, obwohl er nicht genau wusste, wo sich das befand.

Er „folgte“ dem kollektiven Geist und fand ihn absolut gewaltig, was ihm das Gefühl von etwas Unbegrenztem und fast Universeller Natur gab. Er entdeckte jedoch ein Zentrum, einen bestimmten „Herzschlag“ dieser kollektiven Matrix, aus dem ein stetiger Informationsstrom floss.

Irgendwann bemerkte er ein ungewöhnliches „Subraum“-Wesen, das die Aktivitäten der Grauen, die er beobachtete, zu steuern schien, und entdeckte, dass die Körper der Grauen selbst von solchen „Subraum“-Wesen inkarniert wurden, die in den Embryonalzustand der Grauen eintraten und die Körper sie als Gefäße zur Manipulation der physischen Realität nutzten.

Brown wurde dann angewiesen, andere dieser Wesen ausfindig zu machen, die offenbar das Grey-Kollektiv von einer Subraumebene aus kontrollierten, und befand sich in einem Gebiet, in dem sich mehrere dieser Subraum- oder paraphysischen Wesenheiten befanden.

Während er weiter in Richtung dieses „Zentrums“ ging, nahm die Zahl der Subraumwesen zu, bis er an einen Ort mit großer Aktivität kam, so etwas wie ein großes zentrales Bahnhofsgebiet, wo diese Wesen in verschiedenen Beschäftigungen sehr aktiv waren.

Er wusste nicht genau, wo sich das befand, bemerkte jedoch, dass er eine starre Atmosphäre absoluter militärischer Kontrolle spürte, je näher er dem „Kontrollzentrum“ kam. Er kam zu dem, was er spürte, als zentrales Steuerungszentrum für die Aktivitäten der Subraumwesen, und in dessen Mitte befand sich ein weiterer Bereich, in dem sich ein „Rat von 10“ Subraumwesen sehr hoher Ebenen versammelte.

Dies waren offenbar die regierenden Fürstentümer, die mit der Leitung der gesamten Operation beschäftigt waren. Die Sicherheit hier war absolut unglaublich.

Dann nahm er den OBEREN FÜHRER dieses Rates aus 10 Subraumwesen wahr … und ungefähr zu diesem Zeitpunkt wurde Courtney Brown sozusagen in seinen Körper zurückgerissen.

Er spürte, dass dieser Anführer die Anwesenheit seines Subraumkörpers entdeckt hatte und diesem RV-„Eindringling“ zurück zu seiner physischen Quelle gefolgt war. Brown und sein Trainer spürten, wie eine tiefe, dunkle „Wolke“ in den Raum eindrang und dort etwa eine halbe Minute blieb und die Szene untersuchte.

Es ging, offenbar weil es die beiden Wohnmobilfahrer als „kleine Kerle“ ansah, für die es sich nicht lohnte, seine Zeit zu verschwenden.

Bevor Brown jedoch aus der Kommandozentrale verwiesen wurde, konnte er für einen kurzen Moment wahrnehmen, wie dieses Wesen wirklich war. Er oder es war ein äußerst mächtiges Wesen, aber mit einer verdrehten Persönlichkeit voller Dunkelheit.

Anscheinend war dieses Wesen in Konflikt mit einer anderen Macht geraten, die es als seinen Feind ansah. Brown spürte, dass dies trotz seiner unglaublichen Kraft ein ernstes Problem mit dem Selbstwertgefühl darstellte, und verspürte daher das verzehrende Verlangen, von anderen angebetet zu werden.

Brown war verwirrt, als er spürte, dass die Subraumwesen und damit auch die Reptiloiden/Grauen von diesem Anführer BEFEHLT wurden, sich auf zügellose und destruktive Aktivitäten einzulassen. Dieses Wesen wollte, dass seine Diener zügellose Belohnungen oder Angst nutzten, um die absolute hierarchische Befehlsstruktur innerhalb seines Imperiums aufrechtzuerhalten – ebenso wie im Rest der Subraumhierarchie und wiederum in der Grauen Gesellschaft, die sie vollständig heimgesucht hatten.

Brown hatte auch den Eindruck, dass es ANGST und STOLZ – sein wahrgenommenes Bedürfnis, angebetet zu werden – waren, die dieses Wesen davon abhielten, mit seinem uralten Feind zu verhandeln, und dass dieses Wesen verzweifelt darum bemüht war, sein Überleben oder seine Existenz aufrechtzuerhalten (seltsam für ein…scheinbar unsterbliches Subraumwesen) und entschied sich für Rebellion und Terrorismus in einem verzweifelten Versuch, die Kontrolle über die Situation zu erlangen.

Brown hatte den starken Eindruck, dass dieses Wesen der ultimative universelle Terrorist war!!! Anscheinend würde sich dieses Wesen aufgrund seines alles verzehrenden Egos NIEMALS vor seinem „Feind“ demütigen.

Wenn wir nun zum Buch der Offenbarung, Kapitel 12, gehen, finden wir, dass der ultimative Anführer des Kollektivs der Schlangenrasse Luzifer ist, auch bekannt als der „große rote Drache“, die „alte Schlange“, „der Teufel“ oder „Satan“.

Luzifer war einer der drei ursprünglichen Erzengel (neben Michael und Gabriel), die jeweils über ein Drittel der vom Allmächtigen erschaffenen Lichtwesen verantwortlich waren.

Wenn Sie nun ein hartgesottener Evolutionist sind, möchten Sie vielleicht nicht durch den Rest dieser Botschaft leiden, da die physische Evolution weder für Geistwesen noch für die menschliche Seele verantwortlich ist.

Was mich betrifft, habe ich ein „kreationistisch-evolutionistisches“ Konzept der Realität, oder dass das Leben in diesem Universum „erschaffen“ wurde und es dann überlassen wurde, sich von dort aus in verschiedene Richtungen zu „entwickeln“, die der Schöpfer erlaubte.

Luzifer spiegelte, wie die meisten vielleicht aus theologischen und eschatologischen Traditionen wissen, das unendliche „Licht“ des Schöpfers mit großer Brillanz wider, weshalb der Name Luzifer „Lichtträger“ bedeutet – „Träger“ ist hier das entscheidende Wort.

Luzifer reflektierte das Licht des Allmächtigen wie ein Diamant das Licht der Sonne. Luzifer begann jedoch, seinen Blick von der QUELLE abzuwenden und sich selbst Anerkennung für das „Licht“ zu zollen, das er in sich trug (ich verwende den Begriff „er“ nur aus semantischen Gründen, obwohl dieses Wesen – ebenso wie die Gottheit – es sind).

Nach meinem Verständnis handelte es sich nicht unbedingt um Wesen desselben Geschlechts, und der nächste Schritt war unvermeidlich – Eifersucht auf die Position des Allmächtigen.

Jetzt ist mir klar geworden, dass viele von Ihnen unterschiedliche Vorstellungen von „Gott“ haben, aber lassen Sie uns doch einmal für einen Moment an einem Gedankenexperiment teilnehmen.

Wenn man das Konzept einer „Dreifaltigkeit“ akzeptiert, kann man Gott nicht der Eitelkeit bezichtigen, denn der Vater versucht immer, den Sohn (den Logos oder das lebendige Wort) und den Geist (den Vater und den „Sohn Gottes“) zu verherrlichen.

Das Gleiche gilt für den Sohn und den Geist, die ihren beiden anderen Gegenstücken in der Gottheit Ehre erweisen wollen. Wie kann Gott drei unterschiedliche Persönlichkeiten und doch ein einziger „Gott“ sein? (der Pleural-Gott „Eloheim“ UND der Singular-Gott „Jehova“ gleichzeitig?).

Man könnte genauso gut fragen: Wie kann das Universum „ein“ Universum sein und dennoch aus Raum, Zeit und Materie bestehen … drei verschiedenen Aspekten, und doch einen wegnehmen und das einzigartige Universum aufhören zu sein?

Wir können auch die „Trinitäten“ Ultraviolett-Sichtbar-Infrarot nutzen (LICHT – und indem wir den Vater, den Sohn und den Geist nachahmen, ist eine Art von Licht unsichtbar, eins ist sichtbar und eins ist spürbar); oder Länge-Breite-Höhe (SPACE); Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft (ZEIT); Energie-Bewegungsphänomene (MATERIE), Proton-Neutron-Elektron (ATOME) und andere „dreieinige“ Manifestationen in der Natur wie im Menschen selbst: der physisch-materielle Körper, der seelisch-mentale Körper und der Astral- Geistkörper und die Unterebenen jeder dieser drei Unterscheidungen … wir selbst sind Drei-in-Eins-Wesen.

Wenn ich anfange, predigend zu klingen, haben Sie bitte Geduld. Ich glaube, dass viele von Ihnen zustimmen werden, dass die grauen Phänomene sowohl physischer als auch übernatürlicher Natur sind und dass wir das eine nicht vollständig verstehen können, ohne das andere zu akzeptieren.

Man könnte dies mit der Meinungsverschiedenheit innerhalb der UFO-Forschungsgemeinschaft in den 1950er und 1960er Jahren über die Frage vergleichen, ob es sich bei UFOs um reine Kunsthandwerke oder um ätherische, übernatürliche Erscheinungen handelte. Nun… warum nicht BEIDE?

Dann schart Luzifer in seiner Eifersucht seine Anhänger (ein Drittel der Engelwesen) um sich und überzeugt sie davon, dass Gott ungerecht handelt, dass er sie verschont und dass er (Luzifer) ein ebenso großes Recht dazu hat wie der Allmächtiger Gott selbst. Darüber hinaus sagt Luzifer seinen Anhängern, dass auch sie Allmächtige Götter sein können, sie müssten ihm nur folgen.

Nun ist es sehr seltsam, ihnen die Göttlichkeit zu versprechen, denn je mehr „Götter“ es gibt, desto mehr verliert der Begriff „Gott“ seine einzigartige Unterscheidung. Es ist, als würde ein potenzieller Präsident jedem US-Wähler versprechen, dass er, wenn er gewählt wird, gleichzeitig alle, die für ihn gestimmt haben, zu Präsidenten der Vereinigten Staaten machen wird! Erkennst du den Wahnsinn?

Vielleicht nicht, aber es scheint mir offensichtlich zu sein. Sie sehen, aus meiner Sicht gibt es KEINEN Gott, wenn wir alle Götter sind. Der Pantheismus muss letztlich zum Atheismus führen. Wenn Sie so glauben möchten, haben Sie sicherlich die freie Wahl dazu … Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies nach traditionellen jüdisch-christlichen eschatologischen Überzeugungen die Täuschung ist, die Luzifer einst von seinen Rekruten erlangte.

Nun können Sie das akzeptieren oder es so lassen, wie Sie wollen. Ich versuche nicht, irgendjemandem irgendwelche Überzeugungen aufzuzwingen, sondern versuche nur, eine Diskussion über die mögliche Natur der übernatürlichen Kräfte zu eröffnen, die das Kollektiv der Greys antreiben. Da „theologische“ Manipulation ein wichtiger Teil der Agenda der Greys ist. Der eschatologische Faktor ist einer, mit dem man sich befassen muss, um den Rest zu verstehen.

So begann die Rebellion und der Himmel wurde in zwei Teile zerrissen, als die stehenden und gefallenen Engel miteinander kämpften, was dazu führte, dass die gefallenen Engel aus dem Reich der Ewigkeit in das physische Universum verbannt wurden. Könnten die von Courtney Brown beschriebenen „Subraum“-Wesen gefallene Lichtwesen oder Engel sein?

Brown erklärte, dass dieser „Anführer“ seine Anhänger die Reptilien-Grauen verkörpern ließ und ihnen befohlen hatte, ihre Rasse zu sabotieren. Der vierte Planet von Zeta II Reticuli war die „Heimatwelt“ der Greys. Allerdings ist Zeta II Reticuli ein Stern, dem es an ausreichend Kohlenstoffgehalt mangelt, um die natürliche Entwicklung von kohlenstoffbasiertem Leben zu ermöglichen, sodass die Greys diese Welt irgendwann einmal kolonisiert haben müssen.

Laut Brown belebten sich die Subraumwesen durch die Grauen und brachten sie zu einer Denkweise der Selbstgefälligkeit, die wiederum bei den Grauen zu dem Drang nach sofortiger Befriedigung auf Kosten ihrer Zukunft und der Ressourcen ihrer Welt führte.

Als ihre Welt zu einer verschmutzten, radioaktiven Ruine geworden war, die ihr genetisches Überleben bedrohte, boten die Subraumwesen unter dem Kommando ihres „Anführers“ eine Lösung an – alles, was die Grauen tun mussten, um zu überleben, war, alle individuellen Rechte und Emotionen aufzugeben und sich einem kollektiven Geist unterwerfen, der jeden Aspekt der Kultur der Greys kontrollieren würde – natürlich zu ihrem eigenen „Gut“, wurde ihnen gesagt.

Mit der Ausrede, dass die Individualität die Wurzel des Problems sei, trieb das Subraum-Kollektiv die Dinge auf das entgegengesetzte Extrem und bestand darauf, dass ein absoluter kollektiver Geist die Antwort sei.

In anderen RV-Experimenten sah Brown in einer vergangenen Ära Humanoide, die auf dem Mars lebten. Ein großer Planetoid streifte die Atmosphäre mit solcher Heftigkeit – er verfehlte die Oberfläche nur knapp –, dass ein Sturm enormen Ausmaßes über die Oberfläche fegte und ein Großteil der Atmosphäre selbst in den Weltraum geblasen wurde.

Die Grauen (die dieses Ereignis beobachteten und die Katastrophe hätten verhindern können) trafen ein, als sich der Planet mitten im Aufruhr befand, und boten an, die Marsianer zu retten, allerdings zu einem Preis – nämlich dass die Mars-Humanoiden sich der Kontrolle der Marsmenschen ergeben würden Das Kollektiv der Greys und anderer wird kryogen konserviert, um ihre Rasse zu „erhalten“.

Laut Brown bestand der Hauptzweck des kryogenen Projekts tatsächlich darin, sie als Quellen für genetisches Material zu „konservieren“, um die Rasse der Greys von Zeit zu Zeit zu verbessern.

Dies geschah meist, nachdem die Menschen aus dem Untergrund geflohen waren und verzweifelt ums Überleben kämpften – jeder Tag war ein Kampf ums Dasein. Laut Brown steht der Mars JETZT unter der Kontrolle der Grauen, obwohl einige Gruppen von Menschen und „Hybriden“ an verschiedenen Orten unter der Erde verbleiben.

Andere Quellen behaupten, dass 1985 die gemeinsam betriebenen „Alternative 3“-Einrichtungen auf dem Mars sabotiert und von den Draconiern (Reptiloiden und Grauen, die dem Kollektiv dienen) übernommen wurden.

Was Brown spürte, war, dass die Grauen verzweifelt waren. Sie erkennen, dass sie nicht nur ihre Rasse genetisch verbessern, sondern auch emotionale Individualität erlangen müssen, damit ihre Kultur überleben kann (und das könnte etwas mit den „Hybrid“-Projekten zu tun haben).

Wie auch immer sie vom Kollektiv selbst gefangen sind … derzeit herrscht innerhalb des Kollektivs ein großes Gefühl der Panik, verbunden mit einem bizarren Gefühl des Schutzes, das die vereinte psychische Kraft des Kollektivs bietet. Obwohl sie verzweifelt danach streben, emotionale Individualität zu erreichen, was sie durch die Interaktion mit Menschen, die Assimilation menschlicher Genetik und die Erzeugung quasi-hybrider genetischer Nachkommen zu erreichen versuchen, können sie ohne die Hilfe derer, die bereits in einem existieren, nicht vollständig aus dem Kollektiv ausbrechen , ein individualisierter Zustand, nämlich den Menschen.

Für diejenigen unter Ihnen, die mit dem BORG-Kollektiv in der STAR TREK: NEXT GENERATION-Serie vertraut sind: In bestimmten Episoden wurde ein Borg-Wesen namens „Hue“ dargestellt, das während seiner Gefangenschaft an Bord der Enterprise und als Ergebnis seiner Verbindung eine emotionale Individualität entwickelte mit menschlichen Individuen.

Später wurde er in das Kollektiv zurückgeschickt und führte die Idee der Individualität ein. In späteren Episoden versammelte er eine große Anhängerschaft anderer Borg, die ebenfalls Individualität entwickelten und sich vom Kollektiv trennten.

Das Problem mit den kollektivistischen Grauen besteht darin, dass sie, obwohl sie die Menschen brauchen, die selbstzerstörerischen Anweisungen, die von der Hierarchie durch das Kollektiv selbst kommen, alle Versuche sabotieren, mit Menschen auf einer vernünftigen Grundlage umzugehen. Sobald sie aus irgendeinem Grund eine Vereinbarung mit einer humanoiden Kultur schließen, beginnt das Kollektiv, die Vereinbarung für seine eigenen imperialistischen Ziele zu nutzen, und die menschlichen Kollaborateure werden verraten und manchmal zerstört (wie in den Stützpunkten Alternative 2 und 3), und es kommt unweigerlich zu einem Krieg .

Die einzige Antwort auf das Problem, die ich sehe, wäre, sich darauf zu konzentrieren, einzelne Reptiloiden und Graue vom Kollektiv abzutrennen und die „Kontrollzentren“ des Kollektivs selbst anzugreifen. In diesem Fall werden bloße technische und psychologische Angriffe nicht ausreichen … übernatürliche Kriegsführung wird die einzige Antwort sein, da wir es mit „Subraum“-Wesen zu tun haben.

Wir brauchen die Hilfe der stehenden Engel, aber gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein, da die gefallenen Engel gut darin sind, sich als stehende Engel auszugeben, was sie oft bei denen getan haben, die diese Wesenheiten über okkulte Mittel, die Ernährung, „gechannelt“ haben sie mit Informationen, die sich später als falsch herausstellten – manipulative Propaganda.

Wir müssen erkennen, dass das EINZIGE Wesen im Kollektiv, das individuelle Entscheidungen treffen darf, ihr dunkler Anführer und in geringerem Maße der innere Rat ist, und diese Wesen wollen NICHT, dass die Reptiloiden und Grauen emotionalen Individualismus erreichen. Aber was ist mit anderen „Kollektiven“ wie dem Ashtar- oder Astarte-Kollektiv? Wer ist dieser „Ashtar“? Warum ist das Ashtar-Kollektiv bestimmten Berichten zufolge in gemeinsamer Funktion mit den Grays und Reptiloids so stark an den Dulce-Basisaktivitäten beteiligt?

Liegt es, wie der Kontaktmann Israel Norkin behauptet, daran, dass die „Unheiligen Sechs“-Sternensysteme des Orion das Ashtar-Kollektiv massiv infiltriert haben? Was ist mit dem kahlen, 9 Fuß großen Reptilianer „von den Plejaden“, der angeblich vom drakonischen Kollektiv HATONN übergelaufen ist? Warum hat Hatonn nicht vor dieser Unterwanderung seines eigenen Kollektivs gewarnt?

Liegt es daran, dass er heimlich FÜR das Draconian-Orion-Imperium arbeitet? Wenn er wirklich vom drakonischen Kollektiv konvertiert wäre, könnte er sicherlich viel eifriger sein, es aufzudecken … insbesondere seine Unterwanderung des Ashtar-Kollektivs.

Wenn wir Berichten über „Star Wars“ Glauben schenken dürfen, die innerhalb von Sirius-B stattfinden, wo das Ashtar-Kollektiv sein Hauptquartier hat, dann lässt dies die Möglichkeit offen, dass das Ashtar-Kollektiv dabei ist, sich in der Mitte zwischen einer interventionistischen Fraktion zu spalten, die auf der Seite steht das Draco-Orion-Reich und eine nicht-interventionistische Fraktion, die sich auf die Seite der Andro-Plejaden-Föderation stellt. Nun zu weiteren theologischen Spekulationen …

In 2. Petrus 2:4 lesen wir: „Gott hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie in die finsteren Höhlen der Unterwelt verstoßen und hält sie dort eingeschlossen bis zum Gericht.“

Dieser Vers spricht offenbar von den hochrangigen Anführern der antiken Rebellion, die so böse waren, dass sie in dunklen Gefängnissen tief unter der Erde gefangen gehalten wurden.

Allerdings gibt es in der Bibel mehrere Berichte über gefallene Engel oder Dämonen, die auf der Erdoberfläche völlig AKTIV sind. Daher müssen wir schlussfolgern, dass es sich dabei um niederrangige Engel wie die „Elementargeister“ handelte, die lediglich der „Parteilinie“ folgten, da sie erlaubt waren mehr oder weniger frei auf der Erde umherstreifen.

Wenn solche Engel verurteilt wurden, als der erste Krieg im Himmel seinen Lauf nahm, WARUM dürfen sie dann immer noch mehr oder weniger frei herumlaufen? Gibt Gott ihnen möglicherweise ZEIT, ihr Verhalten zu überdenken? Bedeutet der obige Vers, dass ALLE gefallenen Engel unwiederbringlich dem Untergang geweiht sind, da sie im Wesentlichen zu spirituellen „Schwarzen Löchern“ geworden sind, nachdem sie aus eigener Entscheidung jegliches „Licht“ in sich selbst vernichtet haben und dem Allmächtigen im Grunde nichts übriggelassen haben, mit dem sie arbeiten könnten, und daher nichts mehr haben?

Hoffnung auf Erlösung? (Schwarze Löcher können, wenn sie einmal zusammengebrochen sind, nie wieder zu „Sternen“ werden – könnte ein spirituelles Wesen von einem lichtspendenden Wesen so VOLLSTÄNDIG zusammenbrechen, dass es zu einem „schwarzen Loch“ wird, das alles Leben, Licht und alle Unschuld um sich herum zerstört und verschlingt? )

Oder hat der Schöpfer in seiner unendlichen Barmherzigkeit EINIGEN der gefallenen Engel – denjenigen, die immer noch den Anschein von Bedauern über ihren Anteil an der Rebellion hegen – eine letzte Chance gegeben, indem er ihnen die physische Inkarnation durch die Reptiloiden und Grauen ermöglicht hat? Könnte dies der Grund dafür sein, dass die Grauen trotz der Zwänge eines individualitätszerstörenden Kollektivs so verzweifelt nach emotionaler Individualität streben? Könnte ihr ewiges Schicksal auf dem Spiel stehen?

Vor ein paar Jahren hätte ich die Möglichkeit, dass einige der gefallenen Engel in den Erlösungsplan einbezogen werden könnten, völlig abgelehnt, doch jetzt frage ich mich …

Bevor Sie mich nun als Ketzer bezeichnen, möchte ich drei Gegensätze dazu zitieren die Schlangenrasse (Graue, Reptiloiden):

„Und die Schlange war schlauer (intelligenter) als alle Tiere des Feldes … Und der Herr, Gott, sprach zur Schlange: „Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen.“

Im vollständigen Kontext deuten diese Verse darauf hin, dass der gefallene Erzengel Luzifer derjenige war, der dieses spezielle Reptil inkarnierte – möglicherweise etwas Ähnliches wie einen Veliciraptor oder eine andere ähnliche Art von zweibeinigen humanoiden Sauriern – und im Gegenzug die gesamte Schlangenrasse Macht über Mensch und Natur versprach, wenn die Luziferianer nach Belieben durch ihre Rasse wiedergeboren werden könnten.

Unabhängig davon, ob Sie diese Passage wörtlich oder symbolisch verstehen, ist die Botschaft im Wesentlichen dieselbe. Luzifer nutzte die Schlangenrasse, um die Menschen dazu zu verleiten, ihre eigene Verbindung mit der Gottesquelle zu sabotieren und dadurch ihre übernatürliche Herrschaft über die niederen Lebensformen zu sabotieren – und von diesem Zeitpunkt an begannen diese niederen Lebensformen wild und ungezähmt zu werden, weil die abwärts gerichtete „ Der „Fluss“ oder „Leben und Ordnung“ war auf menschlicher Ebene gebrochen, als Tod und Chaos zu herrschen begannen.

Eine der Rassen, die natürlich zu ihrer ursprünglichen tierischen oder räuberischen Natur zurückkehrten, war die Schlangenrasse, die ursprünglich eine Position irgendwo zwischen Mensch und Tier innehatte, die sie jedoch aufgrund des „Sturzes“ des Menschen und der Allianz der Reptilien mit den Luziferianern einzunehmen begann die Oberhand über die Menschheit – oder besser gesagt, die gefallenen Engel begannen DURCH die Schlangenrasse, die Oberhand über die Menschheit zu gewinnen.

Heute könnte man sagen, dass wir im Grunde das Gleiche erleben, doch in diesem Fall sind es die „Subraumwesen“, die die Grauen verkörpern und die „verbotene Frucht“ der okkulten Technologie denen anbieten, die sie nutzen wollen, um eine gottähnliche Kontrolle zu erlangen und Herrschaft über ihre Mitmenschen.

Wie Salomo einmal sagte: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass diesem Vers zufolge gefallene Engel schon seit geraumer Zeit durch die Grauen (Schlangenrassen) wiedergeboren werden.

Und noch ein Vers:

„An jenem Tag wird der Herr den Leviathan, die durchdringende Schlange, und den Leviathan, die krumme Schlange, mit seinem scharfen, großen und starken Schwert strafen; und er wird den Drachen töten, der im Meer ist.“

– Jesaja 27:1

Dieser Vers spricht, wenn ich mich nicht irre, vom Reptilienkollektiv selbst, das als „durchdringende Schlange“ betrachtet werden könnte. Und dann der folgende Vers, der mich buchstäblich aus der Fassung brachte:

„Lobt ihn, ALLE seine Engel: Lobet ihn, ALLE seine Heerscharen … Lobt den Herrn von der Erde, ihr Drachen, und ALLEN Tiefen.“

– Psalm 148:2,7

Sofern ich die Schrift nicht völlig falsch interpretiere, scheint es, dass Gott hier sagt, dass den (inkarnierten gefallenen Engeln) Schlangenrassen gesagt wird, sie sollen den Allmächtigen preisen – der schließlich ihr Schöpfer war, bevor sie ihre eigene Rasse verdorben haben. Andere Verse, die wir dem obigen hinzufügen könnten, sind:

„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.“

– Psalm 150:6

„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur.“

— Markus 16:15

„Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was im Meer ist, und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Segen und Ehre und Macht sei dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm von Ewigkeit zu Ewigkeit.

– Offenbarung 5:13

Um die Entscheidung zu treffen, sich das Erlösungswerk Christi anzueignen, müssten die Reptiloiden und Grauen eine emotionale Individualität entwickeln und sich irgendwie vom „luziferischen Kollektiv“ lösen.

Der ehemalige Sicherheitsbeamte der Dulce-Basis, Thomas C. Castello, berichtete von seiner Verwunderung, als einer der Reptilienarbeiter in der Basis Anzeichen von individuellem Ausdruck und sogar Sorge um die Entführten zeigte, die dort gegen ihren Willen vom Kollektiv festgehalten wurden.

Die individuelle Emotionalität dieser Reptilien könnte sich aus seiner Freundschaft mit Thomas im Laufe der Zeit entwickelt haben, in der beide zusammengearbeitet haben.

Leider wurden dieses Reptil und mehrere andere, die sich Castellos „Widerstand“ aus neun menschlichen Basisarbeitern angeschlossen hatten, in den Dulce-Kriegen von menschlichen und außerirdischen Agenten des Kollektivs abgeschlachtet.

Es gibt andere Beispiele. Beispielsweise erzählen Bert und Diane Twiggs in ihrem Buch SECRET VOWS, wie sie einen lächelnden und fröhlichen reptiloiden Sicherheitsbeamten gesehen haben, der auf einer Raumstation diente, die von Menschen aus dem Sternbild Andromeda betrieben wurde.

Andere haben in seltenen Fällen Begegnungen mit freundlichen Reptiloiden erlebt, aber diese sind im Vergleich selten und werden von gleichgültigen oder sogar gewalttätig bösartigen Reptilien-Humanoiden, zweifellos Dienern des Kollektivs, weit übertroffen.

Außerdem erzählt Stan Johnson in seinem Buch BIGFOOT MEMORIES (in dem er seine Begegnungen mit Menschen vom Typ „Sasquatch“ aus der fünften Dimension beschreibt, die mit menschenähnlichen Sternenmenschen in Mt. Shasta und anderswo verbündet waren) von einem Besuch, den er und das Volk der Sasquatch hatten eine Reihe von Höhlen tief unter der Erde erreicht, in denen Reptilien-Humanoide lebten. Einige der Reptiloiden, denen sie begegneten, waren aggressiv, während andere sanfter waren, weil (die Reptiloiden erklärten) vor einiger Zeit einige menschliche „Missionare“ von der Oberfläche den Weg in die Höhlen gefunden und ihnen etwas über Gott und seine Funktionsweise beigebracht hatten, in Frieden und Harmonie zu leben.

Ich möchte noch einmal betonen, dass einige Reptiloiden zwar in einen harmlosen Zustand übergehen könnten, dies jedoch nicht bedeutet, dass wir auch nur einen Zentimeter in unserem Widerstand gegen die missbräuchlichen Handlungen bestimmter außerirdischer Gruppen, seien es Reptiloiden, Humanoiden, Insektoiden oder andere, Kompromisse eingehen sollten sowohl in unserem als auch in ihrem Interesse.

Ich gebe zu, dass vieles von dem, was ich hier geschrieben habe, Spekulation ist. Das sind Ideen, die mir schon seit mehreren Monaten im Kopf herumschwirren.

Ich denke, es läuft alles auf die Idee hinaus, dass Gut und Böse genetisch bedingt sind (Mensch = gut; Reptil = böse – und seien Sie ehrlich,Es gibt eigentlich kaum einen historischen Grund für die Idee, dass „Mensch“ und „Gut“ immer synonym sind) IM Gegensatz zu der Idee, dass Gut und Böse Manifestationen persönlicher WAHL und keine Manifestationen genetischer Disposition sind.

Glücklicherweise werden die luziferischen Kollektivisten gemäß Offenbarung 12 ihre Machtbasis in der Galaxie verlieren, da der Widerstand gegen ihre Gräueltaten zunimmt.

Leider wird das zentrale Kommando des Kollektivs jedoch in die Höhlen des Planeten Erde entkommen, die als „letztes Gefecht“ dienen werden, und der Prophezeiung zufolge werden sie ein verzweifeltes Programm zur Rekrutierung von Terranern durch eine in Europa ansässige Neue Weltordnung mit elektronischer Einbindung von Implantaten (Nanobots in Covid-Impfungen?) zur Gedankenkontrolle starten und uralte Wurzeln in den Überresten des schlecht benannten Heiligen Römischen Reiches suchen.

All dies wird ein letzter Versuch sein, ihren verlorenen Boden unter den Sternen zurückzugewinnen. Dabei werden sie große Teile des Planeten verwüsten, doch am Ende wird alles umsonst sein, da sie verlieren werden. Die Frage ist NICHT, ob sie den Krieg verlieren werden, sondern wie viele US-Amerikaner diese apokalyptischen Ereignisse überleben werden. Ich glaube, dass dies weitgehend vom kollektiven WILLEN der einzelnen Menschen auf diesem Planeten abhängt.

Es ist nichts, was in Stein gemeißelt ist.

