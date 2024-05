Warum die Erde ein Gefängnis ist und wie man ihr entkommt

Seit Anbeginn der Menschheit versuchen wir, unsere Herkunft zu erklären und die grundlegende Frage zu beantworten: Wo kommen wir her?

In jeder weit verstreuten Kultur in jedem Winkel der Welt kann man Ursprungsmythen und -legenden finden, die jeweils so unterschiedlich sind wie die Kultur, aus der sie hervorgegangen sind.

In jüngerer Zeit haben wir die Wissenschaft und die Evolutionstheorie, einen wissenschaftlicheren Versuch, die gleiche uralte Frage zu erklären, die uns verfolgt, seit die ersten Funken der Selbsterkenntnis in unserem Gehirn aufflackerten, aber für einige war dies immer noch nicht genug, und da draußen kursieren noch einige entschieden Randideen.

Für mindestens einen Wissenschaftler lautet die Antwort auf diese Frage, dass wir überhaupt nicht von der Erde stammen, sondern vor langer Zeit hierher gebracht oder verbannt wurden.

Willkommen in der bizarren Welt des Gefängnisplaneten.

Der Hauptakteur hinter einer der verrücktesten Theorien zur Geschichte der Menschen auf diesem Planeten ist ein amerikanischer Ökologe namens Dr. Ellis Silver. Seine Hauptidee ist, dass unsere Ursprünge auf diesem Planeten nicht das sind, was sie scheinen, und dass wir vielleicht nicht das Produkt der Evolution auf dieser Welt sind, sondern eher Besucher, die, aus welchen Gründen auch immer, in der geografischen Zeitskala vielleicht erst vor relativ kurzer Zeit hier gelandet sind.

Vielleicht Hunderttausende oder sogar erst Zehntausende von Jahren her, danach kreuzten wir uns mit früheren Arten wie dem Neandertaler, um zu den Hybridwesen zu werden, die wir heute sind.

Es klingt völlig abwegig, die Schwärmereien eines Verschwörungstheoretikers mit Aluhut, aber Silver ist kein gewöhnlicher Spinner, sondern eher ein angesehener Wissenschaftler, und er hat seine Beweise, um diese oberflächlich betrachtet verrückte Vorstellung zu untermauern.

Silver vergisst für einen Moment, wie wir überhaupt hierhergekommen sein könnten, und ist mehr als bereit, seine Argumente darzulegen, warum wir als Spezies einfach nicht hierher zu gehören scheinen.

Der erste und wichtigste Grund dafür ist, dass wir Menschen in Bezug auf Intelligenz und geistige Leistungsfähigkeit mit nichts anderem auf diesem Planeten vergleichbar sind. Es gibt kein anderes Tier, das auch nur annähernd an unsere Fähigkeit herankommt, so unglaublich schnell zu denken, zu philosophieren, Politik zu machen, Kunstwerke und Poesie zu schaffen oder in der Technologie voranzukommen.

Dies ist in seinem Fall das offensichtlichste Argument, aber es ist sicherlich nicht das einzige, und seiner Meinung nach weisen Menschen viele Eigenschaften und physiologische Merkmale auf, die beweisen, dass wir nicht so akklimatisiert oder für diesen Planeten geeignet sind, wie unsere ursprünglichen Urheber vielleicht gedacht hätten , und tatsächlich führt er eine lange Liste von Unterschieden zwischen uns und so ziemlich jeder anderen Lebensform auf diesem Planeten an, die uns seiner Meinung nach als unglaublich schlecht gerüstet für den Umgang mit dieser Umwelt und Welt auszeichnen.

Laut Silver können diese anomalen Unterschiede bereits zu Beginn unseres Lebens beobachtet werden. Menschliche Frauen leiden während der Geburt unter enormen Komplikationen und Schmerzen, die es seiner Meinung nach nirgendwo sonst im Tierreich gibt, wobei Geburten bei Tieren natürlich und reibungslos verlaufen, während Menschen viel Unterstützung benötigen und sogar bei der Geburt sterben können, was gelegentlich sogar noch bis heute vorkommt.

Das liegt natürlich an der Größe des Kopfes menschlicher Babys, aber warum, argumentiert Silver, sollte das so sein, wenn es sich um einen normalen Evolutionsprozess handelt?

Nachdem wir nach einer ungewöhnlich kurzen Tragzeit geboren wurden, durchlaufen wir einen vergleichsweise extrem langen Prozess langsamer Entwicklung, wobei menschliche Babys noch Jahre nach der Geburt völlig hilflos sind, was laut Silver alles andere als die Norm im Tierreich ist.

„Das erregt vielleicht schon einiges Aufsehen, aber das ist erst der Anfang.“

Mit zunehmender Reife zeigen Menschen viele anomale Eigenschaften, die andere Lebewesen auf diesem Planeten nicht wirklich haben. Silver sagt, dass wir unnatürlich anfällig für chronische Krankheiten und Beschwerden wie Heuschnupfen, Allergien und andere sind, was keinen Sinn ergibt.

Er bringt auch unsere ungewöhnliche Schwäche gegenüber der Sonne zur Sprache und sagt, dass wir eines der wenigen Lebewesen sind, die in dem Ausmaß an Sonnenbrand leiden wie wir, obwohl wir uns „entwickelt“ haben, und das wir bei hellem Sonnenlicht die Augen zusammenkneifen müssen.

Auch der Frequenzbereich, den wir akustisch hören können, ist im Vergleich zu den meisten Tieren erschreckend gering, ebenso wie unser Geruchsbereich, der angeblich allesamt das Ergebnis der biologischen Abstimmung mit einer völlig anderen Umgebung ist.

Menschen neigen auch dazu, chronische Rückenprobleme zu haben, was seiner Meinung nach auf die unterschiedliche Schwerkraft zwischen unserer Heimatwelt und der Erde zurückzuführen ist, und er fährt mit der Annahme fort, dass unser Körper eher auf einen 25-Stunden-Tag eingestellt zu sein scheint und dass viele von uns dadurch Schlafstörungen und ein allgemeines Angstgefühl haben.

Darüber hinaus neigen wir im Gegensatz zu anderen Tieren dazu, rohe und ungekochte Lebensmittel nicht zu mögen, haben uns im Gegensatz zu anderen Tieren mit wenig Körperbehaarung entwickelt, sind im Gegensatz zu anderen Tieren eher aufrecht als mit einem niedrigeren Schwerpunkt, und er weist sogar auf unsere große Menge an Extras „Junk-DNA“ als Beweis hin, dafür, dass wir tatsächlich Außerirdische sind.

Seiner Meinung nach unterscheiden wir uns in vielerlei Hinsicht zu sehr von allen anderen Tieren auf dem Planeten. Generell ist Silver der Meinung, dass unser Körper für diese Umgebung einfach nicht geeignet ist, wenn wir uns tatsächlich über Millionen von Jahren hier entwickelt haben, und er hat dazu Folgendes gesagt:

„Meine These geht davon aus, dass sich die Menschheit nicht aus dieser bestimmten Lebensart (einheimischen Organismen auf der Erde) entwickelt hat, sondern sich anderswo entwickelt hat und vor 60.000 bis 200.000 Jahren auf die Erde transportiert wurde.

Der Mensch ist angeblich die am weitesten entwickelte Spezies auf dem Planeten, ist jedoch überraschend ungeeignet und schlecht für die Umwelt auf der Erde gerüstet: er wird durch Sonnenlicht geschädigt, hat eine starke Abneigung gegen natürlich vorkommende Nahrungsmittel, lächerlich hohe Raten an chronischen Krankheiten und mehr.

Dies deutet (zumindest für mich) darauf hin, dass sich die Menschheit möglicherweise auf einem anderen Planeten entwickelt hat und wir möglicherweise als hochentwickelte Spezies hierher gebracht wurden.

Die Erde erfüllt in etwa unsere Bedürfnisse als Spezies, aber vielleicht nicht so stark, wie derjenige, der uns hierher gebracht hat, zunächst dachte.“

Wenn jedoch überhaupt irgendetwas davon wahr ist, warum wären wir dann überhaupt hier gelandet? Nun, laut Silver besteht eine Möglichkeit darin, dass die Erde ein Planet für die Unterbringung von Gefangenen sein könnte, die nicht in der Lage waren, sich in ihre normale Gesellschaft zu integrieren.

Unsere Vorfahren wurden möglicherweise hierher verbannt, danach gerieten sie in Vergessenheit und vermischten sich mit einheimischen Arten, um das zu bilden, was wir heute sind, wenn auch mit gewissen Eigenheiten, die auf unsere außerirdische Herkunft hinweisen.

Schließlich hatten Menschen schon früher weit entfernte Strafkolonien. Wer soll also sagen, dass dies bei Außerirdischen nicht der Fall ist?

Tatsächlich nennt Silver das alles „Die Gefängnisplanettheorie“ und sagt über die Gründe, warum wir hier sind: „Ein Grund dafür, der im Buch diskutiert wird, ist, dass die Erde ein Gefängnisplanet sein könnte – da wir ein natürlicher Planet zu sein scheinen – und wir bleiben hier, bis wir lernen, uns zu benehmen.“

Er hat sogar angedeutet, dass es einst durchaus eine Art Aufseher gegeben haben könnte und dass diese in den Köpfen unserer Vorfahren zu Göttern geworden seien.

Tatsächlich könnten die UFOs, die viele Menschen heute sehen, unsere wahren Vorfahren sein, die unseren Fortschritt im Auge behalten. Andere Ideen sind, dass ein Asteroid vor langer Zeit unseren Heimatplaneten zerstört hat und wir hierher geflohen sind, wobei wir im Laufe der Jahrhunderte unsere wahre Herkunft vergessen haben, oder dass wir sogar Zuflucht vor dem sterbenden Planeten Mars sind.

Vielleicht wurden wir auch für ein Langzeitexperiment hierhergebracht, das uns im Wesentlichen zu intergalaktischen Versuchskaninchen machte.

Was auch immer der ultimative Grund ist, das Endergebnis ist, dass wir nicht von hier gekommen sind.

Während es sicherlich Ideen und Theorien gab, dass das Leben auf der Erde tatsächlich damit begonnen haben könnte, dass Bakterien oder anderes biologisches Material mit einem Meteor eintrafen, ist Silver einer der ersten, der ernsthaft angibt, dass wir tatsächlich mehr oder weniger vollständig entwickelt hierher gekommen sind, vielleicht eine gewisse Hybridisierung auf dem Weg.

Silver hat zu diesem Thema ein ganzes Buch mit dem Titel „Menschen stammen nicht von der Erde: eine wissenschaftliche Auswertung der Beweise“ geschrieben, und es ist gelinde gesagt umstritten.

Was sollen wir von der Vorstellung halten, dass die Menschen nicht aus der Welt stammen, von der wir lange dachten, sie sei unsere Heimat?

Natürlich gab es viel Kritik an der Theorie, und alles bleibt höchst spekulativ, aber es ist dennoch ein weiteres faszinierendes Beispiel unserer Art, die versucht, in unsere Geschichte einzutauchen und daraus einen Sinn zu extrahieren, wo wir herkommen, wer wir sind, und wohin wir gehen.