Menschen mit dunklen Seelen: Wie man das wahre Gesicht der Menschen erkennt

Wir neigen dazu, Menschen recht schnell zu kategorisieren. Dabei gilt einer als gut, der andere als schlecht.

Wir beschreiben jemanden oft als gut, wenn ihm schlechte Gewohnheiten und negative Eigenschaften fehlen. Dies ist jedoch ein eher oberflächlicher Standpunkt. Wünschen Sie ein Beispiel?

Stellen Sie sich einen mutigen Menschen vor, der Ehebruch missbilligt, Loyalität und Hingabe verkörpert und mit Absicht und Tatkraft lebt. Dieser Mensch ist sportlich, fleißig und führt ein außergewöhnlich gesundes Leben – er verzichtet auf Fleisch, Tabak und Alkohol. Als reflektierter Philosoph mit profundem Kunstverständnis sind sie auch finanziell abgesichert.

Was denken Sie bei der Vorstellung über diese Person? Würden Sie sie bewundern? Es ist wahrscheinlich, dass viele danach streben würden, ihr Schicksal mit einer solchen Figur in Einklang zu bringen.

Aber was wäre, wenn sich herausstellen würde, dass diese Beschreibung Hitler betrifft?

Leider beurteilen wir Menschen oft falsch. Wir neigen dazu, sie danach zu bewerten, was ihnen fehlt. Das Fehlen von Gewohnheiten wie Trinken oder Rauchen macht jemanden jedoch nicht automatisch zu einem tugendhaften Menschen.

Tatsächlich ist es häufig das Gegenteil. Überlebende erschütternder Begegnungen berichten oft, dass ihr Angreifer zunächst positiv und freundlich wirkte und sie in ein interessantes Gespräch verwickelte.

Menschen mit böswilliger Natur hüllen sich oft in eine Fassade aus Anstand und übertriebener Höflichkeit, können jedoch in moralischen Angelegenheiten extreme Intoleranz an den Tag legen.

Denken Sie an den berüchtigten Jack the Ripper, der es nur auf Frauen abgesehen hatte, die als „Motten“ bezeichnet werden, und glaubte, er würde London von seinem „Dreck“ reinigen.

In ähnlicher Weise gibt es in der Geschichte einen Henker namens Sanson, der für seine fromme Religiosität und Gottesfurcht bekannt ist. Er betete, bevor er Folter anwendete, und behandelte seine Opfer mit äußerster Höflichkeit.

Beispielsweise riet er einer seekranken Frau auf dem Weg zur Hinrichtung, sich in die Mitte der Bank zu setzen, um ihr Unbehagen zu lindern. Er richtete sie später hin, jedoch nicht bevor er sich besorgt über ihre Seekrankheit zeigte.

Bemerkenswert ist, dass er sogar ein Buch verfasst hat, in dem er von seinen Begegnungen mit bemerkenswerten Persönlichkeiten berichtet.

Sanson richtete sie alle hin, doch er tat dies mit höflichem Auftreten und entschuldigte sich sogar für den zugefügten Schaden.

Man sollte sich daher nicht allein aufgrund des ersten Eindrucks ein Urteil über Menschen bilden. Jeder Mensch besitzt eine Mischung aus Tugenden und Fehlern.

Wenn eine Person zur Schau gestellt wird, die tadellos höflich ist und sich an strenge moralische Standards hält, ist es oft diese Zurschaustellung übertriebener Tugend, die Verdacht erregen sollte.

Unzählige Menschen mögen in der Kirche gläubig erscheinen und sich dennoch ihrer eigenen Familie gegenüber grausam verhalten. Wie oft werden Mitarbeiter, die bei der Arbeit freundlich und hilfsbereit sind, zu Hause zu Unterdrückern?

Unter dem Deckmantel „zu Ihrem eigenen Besten“ wird in der Welt erheblicher Schaden angerichtet.

Die größte Sorge besteht darin, dass Menschen mit böswilligen Absichten die Dunkelheit in sich selbst oft nicht erkennen. Stattdessen halten sie sich für überlegen und moralisch berechtigt, das Schicksal zu kontrollieren, Geister zu vernichten oder Schaden anzurichten, sei es physischer oder psychischer Natur.

Es gibt eine bestimmte Gruppe dunkler Seelen – Individuen, die weder positiv noch negativ zu dieser Welt beitragen. Man könnte sich fragen, warum sie als „dunkel“ gekennzeichnet sind? Das liegt daran, dass sie Gleichgültigkeit verkörpern.

Die alten Weisen betrachteten Gleichgültigkeit als die schwerste aller Sünden, denn durch die stille Billigung der Gleichgültigen entfaltet sich das Böse im menschlichen Reich. Solche Personen ignorieren, wenn eine Gruppe von Teenagern einen schwächeren Gleichaltrigen angreift, gehen an einer Person vorbei, die auf der Straße zusammengebrochen ist, und bleiben angesichts von Ungerechtigkeit passiv.

Sie gehen davon aus, dass jemand anderes eingreifen wird; Schließlich geht es sie nichts an, denn ihr Zuhause liegt weit abseits des Getümmels.

Man kann eine Person nur anhand ihrer Handlungen und der Auswirkungen, die sie auf die Welt haben, beurteilen. Welche Spuren hinterlassen sie durch ihre Interaktionen?

Wenn andere von jemandem negativ beeinflusst werden, gilt diese Person als schädlich, unabhängig von dem Bild, das sie vermittelt.

Tatsächlich haben diejenigen mit wirklich hellen Seelen, die gute Taten begehen, oft zahlreiche Schwächen, die sie nicht verbergen müssen. Sie leben das Leben mit offenem Herzen. Sie können anderen helfen und dennoch stark rauchen.

Sie retten vielleicht Leben und genießen trotzdem einen Drink unter Freunden. Sie vollbringen bemerkenswerte Leistungen und können dennoch ihre Laster haben. Die Öffentlichkeit, die nur das unattraktive Äußere sieht, wendet sich oft verächtlich ab.

Kann jemand gut sein, wenn es ihm an Selbstbeherrschung mangelt, wenn er von Impulsen getrieben wird? Vielleicht!

Solche Menschen sind diejenigen, die Ihnen in schwierigen Zeiten zur Seite stehen und im Katastrophenfall große Anstrengungen unternehmen, ohne einen Dank zu erwarten.

Daher ist es wichtig, Menschen genau zu beurteilen. Wenn Sie jemand unterdrückt, der hohe moralische Ansprüche stellt, ist es besser, sich zu distanzieren. Was manchmal mit Charaktertiefe verwechselt wird, ist in Wirklichkeit keine Tiefe, sondern ein dunkler Abgrund.

Beobachten Sie ihre Handlungen, hören Sie auf Ihre Instinkte. Denn wenn ein Mensch grundsätzlich gut und freundlich ist, können seine kleinen Fehler entweder angesprochen oder akzeptiert werden.

Eine dunkle Seele kann jedoch nicht geändert werden.