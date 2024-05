Das Geheimnis hinter den 18 in Wisconsin gefundenen Riesenskeletten

„Ihre Körpergröße schwankte zwischen 2,30 Meter und 3 Meter und ihre Schädel „vermutlich die von Menschen, sind viel größer als die Köpfe aller Rassen, die heute in Amerika leben.“

Sie haben in der Regel eine doppelte Zahnreihe, 6 Finger und 6 Zehen und kamen wie Menschen in verschiedenen Rassen vor.

Die Zähne im Vorderkiefer sind regelmäßige Backenzähne. Es wird angenommen, dass die Köpfe, die man normalerweise findet, aufgrund ihrer längeren als normalen Lebensdauer länglich sind.“ (berichtet in der Ausgabe der New York Times vom 4. Mai 1912)

Die Wahrheit ist, dass viele alte Kulturen auf der ganzen Welt fest davon überzeugt sind, dass Riesen real waren, und zahlreiche alte Texte – wie die Bibel – legen nahe, dass diese „mythologischen Wesen“ real waren.

„Damals gab es Riesen auf der Erde; und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und sie ihnen Kinder gebar, wurden diese zu mächtigen Männern von alters her, zu Männern von Ansehen.“ -Genesis 6:4

Sensationelle Behauptungen erfordern sensationelle Beweise

Mit den Worten von Vine Deloria, einem indianischen Autor und Rechtsprofessor:

„DIE MODERNE ARCHÄOLOGIE UND ANTHROPOLOGIE HAT UNSERER VORSTELLUNGSKRAFT NAHEZU DIE TÜR VERSCHLOSSEN UND INTERPRETIERT DIE NORDAMERIKANISCHE VERGANGENHEIT IM GROSSEN UND GANZEN ALS FREI VON ALLEM UNGEWÖHNLICHEN IM SINNE GROSSER KULTUREN, DIE DURCH EIN VOLK MIT UNGEWÖHNLICHEM VERHALTEN GEKENNZEICHNET SIND. DER GROSSE EINDRINGLING ANTIKER GRABSTÄTTEN, DIE SMITHSONIAN INSTITUTION AUS DEM 19. JAHRHUNDERT, SCHUF EIN EINWEGPORTAL, DURCH DAS UNZÄHLIGE KNOCHEN GESCHLEUDERT WURDEN. DIESE TÜR UND DER INHALT IHRES TRESORS SIND PRAKTISCH FÜR NIEMANDEN AUSSER REGIERUNGSBEAMTEN VERSCHLOSSEN. UNTER DIESEN KNOCHEN KÖNNTEN ANTWORTEN LIEGEN, DIE DIESE BEAMTEN IN BEZUG AUF DIE TIEFE VERGANGENHEIT NICHT EINMAL GESUCHT HABEN.“

Am 4. Mai 1912 veröffentlichte die New York Times eine überraschende Nachricht: „Bei archäologischen Ausgrabungen in der Nähe des Lake Delavan in Wisconsin wurden Skelette von außergewöhnlichen Ausmaßen gefunden.“

Mit anderen Worten: Sie sahen aus wie Riesen.

Ihre Köpfe waren verlängert und größer als normal. Den damaligen Nachrichten zufolge waren die von einer Gruppe von Archäologen der University Beloit College of Wisconsin gefundenen Skelette zwischen 2,3 und 3 Meter groß.

Dies waren nur einige der vielen Skelette, die rund um den Globus entdeckt wurden.

Das Rätsel begann jedoch erst nach der Entdeckung, da nichts mehr über die Skelette bekannt war. Wo sind die Skelette geblieben? Wurden sie absichtlich vor der Öffentlichkeit verborgen?

Interessanterweise ist das Gebiet, in dem die Riesenskelette gefunden wurden, für seine riesigen Skelette bekannt, die nicht den Merkmalen gewöhnlicher Menschen oder Einheimischer der Gegend zu entsprechen scheinen.

Im Jahr 1891 fanden Wissenschaftler der Smithsonian Foundation bei Ausgrabungen der Pyramidengräber in der Gegend von Madison, seltsamerweise auch in Wisconsin, ein riesiges Skelett.

Angeblich sind auch alle Skelette verschwunden.

Das Smithsonian gibt an, nichts über sie oder irgendwelche übergroßen Skelette zu wissen. Allerdings gibt es in der Presse Hinweise darauf, dass im gesamten Mittleren Westen der USA seit fast 100 Jahren riesige Skelette gefunden wurden.

In Minnesota, Ohio, Iowa, Indiana, Kentucky und Illinois ist die Entdeckung dieser Art von Skeletten gut dokumentiert.

„Verschwörungstheoretiker“ glauben, dass die amerikanische Regierung etwas verheimlicht und überhaupt kein Interesse daran hat, über eine mögliche Rasse von Riesen zu sprechen, die vor Jahrhunderten in den Vereinigten Staaten lebte.

Aber Amerika ist nicht der einzige Kontinent, auf dem solche Entdeckungen gemacht wurden.

Auch in anderen Teilen der Welt haben Forscher menschliche Überreste gefunden, die offenbar einer Riesenrasse angehören.

Trotz aller Beweise muss erwähnt werden, dass viele ähnliche Entdeckungen nichts anderes als aufwändige Falschmeldungen waren, die bedauerlicherweise authentische Entdeckungen auf der ganzen Welt diskreditieren.

Ein weiteres faszinierendes Beispiel ist der 38 Zentimeter lange Finger, der im alten Ägypten gefunden wurde.

Die Überreste dieses Fingers sind beeindruckend; Es handelt sich um einen riesigen mumifizierten humanoiden Finger mit einer Länge von 38 Zentimetern. Forscher aus Ägypten gehen davon aus, dass es sich um ein über 5 Meter großes Lebewesen handelte.

Nur wenige Menschen hatten 1988 die Möglichkeit, dieses unglaubliche Artefakt zu fotografieren.

Der Besitzer des Riesenfingers war laut Gregor Spörri ein Grabräuber, der das Stück bei der Durchsuchung eines unbekannten Daumens in Ägypten erworben hatte.