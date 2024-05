Die Schlammflut-Hypothese: Kultur, Sprache und Herkunft von „Tartaria“

Nikolai Levashov knüpfte an die Arbeit von Fomenko an. Der 1961 geborene russische Okkultist und selbsternannte psychische Heiler hat mehrere Bücher über verschiedene Lebensformen im Universum und einen alternativen Bericht über das erste Erscheinen der Menschheit auf der Erde verfasst. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Levashov, beleidigt wegen der Behandlung der Slawen in der Weltge-schichte, machte sich daran, die Geschichte zu ändern, indem er seine eigene Geschichte von Tartaria schrieb, einem Land östlich des Urals, das sich bis zum Pazifischen Ozean und von Nordrußland bis nach Zentralrußland und Indien erstreckt.

Er nannte es das „Land der Heiligen Rasse“. Dieses Land war den Europäern als „The Great Tartary“ bekannt, eine Region, die von ihren Bewohnern stolz als das größte Land der Welt bezeichnet wurde, das überwiegend von Slawen bevölkert war, die meisten von ihnen waren Russen.

Auch Menschen anderer Nationalitäten gehörten zu gleichen Rechten zum Territorium. Tartaria hatte nichts mit den Turkstämmen zu tun, da die Slawen angeblich außerirdischen Ursprungs waren.

Levashov behauptete, ein Träger des echten „vedischen“ heiligen Wissens der „slawischen Arier“ zu sein, und forderte seine Anhänger auf, in rationaler Harmonie mit der Natur zu leben und dem Evolutionsweg zu folgen, der durch die alte vedische Kultur repräsentiert wurde.

Der Levashovismus basiert auf dem Buch „Veles“ und den slawoarischen Veden, die erstmals in den 1990er Jahren von der Ynglist-Kirche populär gemacht wurden; Levashov überarbeitete die Lehren dieser Bücher in Originalveröffentlichungen, darunter einige – wie „The Tale of the Bright Falcon“ –, die solche Lehren im Stil des russischen Märchens präsentierten. Levashov bezeichnete die slawisch-arischen Veden als Träger des „innersten Wissens der ersten Vorfahren“.

Abb. 8: Levashov slawisch-arische Veden

Laut Levashov kam eine Gruppe von 40.000 Menschen mit einem kleinen Kern besonders fortgeschrittener humanoider Kreaturen durch Stargates (Sternentore) auf die Erde. Ähnlich wie der moderne Mensch machten sich diese Besucher daran, eine Kaste mit mächtigen Fähigkeiten zu formieren, die weit über die Vorstellungskraft gewöhnlicher Menschen hinausgingen. Das waren die Urs.

Die Urs waren die Erzieher der niederen Bevölkerung und bildeten eine spezielle Kaste von „Hütern“ aus, um ein bestimmtes Wissen zu bewahren. Dazu verwendeten sie zwei Runen-Alphabete. Die slawischen Stämme fügten den Namen ihrer Staatszugehörigkeit (russisch, preußisch, etruskisch) das Präfix „rus“ hinzu, aus dem die Serben, Bulgaren, Mazedonier, Kroaten, Slowenen und Polen hervorgingen.

Diese alternative Geschichte wurde im „Buch von Veles“ beschrieben, eine Aufzeichnung von 20.000 Jahren slawischer Geschichte, die um das 10. Jahrhundert fertiggestellt wurde.

Das Zarensystem des modernen Russlands beachtete die wahre slawische Geschichte jedoch nicht, weshalb sie schließlich in Vergessenheit geriet und der Glanz ihrer Kultur in primitiver Erinnerung blieb. Mit einem Federstrich änderte Peter Alexeyevich Romanov die slawische Epoche von 7028 in 1770 n. Chr. Damit löschte er 5.508 Jahre russische Geschichte seines Volkes aus.

Levashovs reichhaltige Texte zu historischen Themen haben ihm zu großer Popularität in der russischen Bevölkerung verholfen – so sehr, dass es bis zu seinem Tod im Jahr 2012 eine große Bewegung gab, die ihn zum Präsidenten der russischen Republik ernennen wollte.

Um Tartaria geografisch richtig zu lokalisieren und die verschiedenen Stämme zuzuordnen, ist es wichtig, die Zeitleiste zu beachten, in der die Aufzeichnung entstanden ist. Im Allgemeinen wird Tartaria im Norden und Westen von Sibirien begrenzt – dem Gebiet, das als „das große Reich von Tartaria“ bezeichnet wird.

Abb. 9: Karte des Tartaria Reiches von Abraham Ortelius, 1574

Die Tataren, die südlich von Muscovy (Großfürstentum Moskau) und Sibirien beheimatet waren, gehörten zu Astrascan, Circassia und Dagistan, nordwestlich des Kaspischen Meeres. Die Calmuc-Tataren lebten zwischen Sibirien und dem Kaspischen Meer. Die usbekischen Tataren und Mogule siedelten nördlich von Persien und Indien. Und schließlich liegt die äußerste Region von Tartaria im heutigen Tibet, nordwestlich von China.

Tartaria war offenbar eine multireligiöse und multikulturelle Einheit mit einer enormen Diskrepanz zwischen den regionalen Führern. Zu einer bestimmten Zeit war es einmal ein riesiges Land, von dem behauptet wird, es habe Nordamerika bis 1652 beherrscht. Die Beweise für eine Verschleierung einer großen Weltmacht, die noch im 19. Jahrhundert existierte, sind erdrückend. Tartaria hatte seine eigene Flagge, eine Regierung und seinen eigenen Platz auf der Landkarte.

Abb. 10: Auswahl an Flaggen von Tartaria

Irgendwann wurde dieses riesige Gebiet stillschweigend von Russland und einigen anderen Ländern einverleibt. Irgendwann im 18. Jahrhundert war Tartary und Muscovy das größte Land der Welt mit einer Fläche von 3.050.000 Quadratmeilen. Es besaß seine eigene Landessprache, eine Flagge, ein Wappen, einen Kaiser und ein eigenes Volk. Noch im Jahr 1865 wurden mehrere Veröffentlichungen verbreitet, in denen die tatarische Nation mit ihrer Flagge und ihrem Wappen als Quelle aufgeführt wurde.

In der britischen Flaggentabelle von 1783 sind drei verschiedene Flaggen als Flagge des Zaren von Moskau aufgeführt, und von diesem Zeitpunkt an begann die tatarische Geschichte zu verblassen. Den Theorien zufolge war die französische Invasion in Russland eigentlich ein Bündnis zwischen der russischen Hauptstadt und Frankreich gegen Tartaria (Moskau).

St. Petersburg war die Hauptstadt Russlands, und doch entschied sich Napoleon, stattdessen Moskau anzugreifen. Es existieren Medaillen, auf denen Napoleon und Alexander I. von St. Petersburg abgebildet sind.

Die tatarische Sprache in unterschiedlichen Dialekten wurde bis Mitte des 19. Jahrhunderts gesprochen. In „The General History of China“ schreibt der Autor Jean Baptiste Du Halde, dass „es keinen Tataren gibt, aber er zieht seine Muttersprache allen anderen vor und hält sie für die schönste und umfangreichste auf der Welt.“

Abb. 11: „Die allgemeine Geschichte Chinas“ von 1741 enthält eine geografische, historische, chronologische, politische und physische Beschreibung des Reiches China, Chinesisch-Tatarei, Korea und Thibet; einschließlich einer genauen und besonderen Darstellung ihrer Bräuche, Sitten, Zeremonien, Religion, Künste und Wissenschaften

Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten in der Gesellschaft viele Elemente der Sprache auf. Ein Gesangskonzert, das im Jahr 1849 in Europa aufge-führt wurde, präsentierte eine gewisse Anna Bishop, eine bekannte britische Opernsängerin, die eine Auswahl von Liedern auf Tartarisch neben denen anderer Sprachen, einschließlich Russisch, vortrug.

Mitte der 1880er Jahre bestand das Chinesische Reich aus der Mongolei, die im Westen an Tartaria und im Norden an das Russische Reich grenzte. Einige Erwähnungen der tatarischen Sprache stammen aus verschiedenen Quellen, aber es ist immer noch unklar, welcher Dialekt als Standardspra-che diente. Viele Nationen, Stämme, Dialekte und Sprachen waren vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in Asien bekannt, die von erfahrenen For-schern erkannt wurden.

Zum Beispiel werden die Schriften der Tataren der Mandschurei von oben nach unten gelesen, und das von Calmucks und mongolischen Tata-ren verwendete Alphabet ist sowohl rückwärts als auch vorwärts lesbar. Zwei Personen können gleichzeitig von einer gegenüberliegenden Sitzan-ordnung aus demselben Buch lesen.

Aus Nicolaes Witsens Buch „North and East Tartary“ wurde eine Reihe eleganter Zeichnungen des Tatarenlebens sowie religiöse und öffentliche Führer, die von den Tataren verehrt wurden, vorgestellt. Goldene Juwelen, die aus tatarischen Gräbern in Sibirien ausgegraben wurden, waren im Überfluss vorhanden, ein berühmter Reisender, namens Peter Fleming, reiste auf einer seiner berühmten Touren von Peking nach Srinagar in Nordindien 5.600 Kilometer entlang der Route der chinesischen Karawanen. Er hörte nie den Namen Tartaria, fand aber überall ihre Nachkommen, Nachkommen von Anhängern von Dschingis und Kublai Khan.

Abb. 12: Nicolaes Witsens Buch aus dem Jahre 1705

Witsen (1641-1717) war Teil einer Ausstellung in Amsterdamer Pustozersk Museum im Jahr 2021. Als Freund von Zar Peter I. war er ein nieder-ländischer Staatsmann und Kartograf sowie ein Experte für russische Geschichte und Schiffbau.

Er war auch Botschafter in Großbritannien und Mitglied der englischen Royal Society. Es war Witsen, der die erste genaue Karte von Russland und Tartaria in der westlichen Welt erstellte.

Abb. 13: Karte von Wisten, 1705: „Tartaria, sive magni Chami Imperium ex credendis amplis-simi viri“

Seine Ausstellungen basierte auf zwei Werken: „A Journey to Muscovy“ und „North and East Tartary“. Der erste Teil der Ausstellung lautete „Cabinet of Curiositis“, eine Sammlung ungewöhnlicher Objekte, die in privaten Tartarenhäusern ausgestellt wurden. Darunter waren Objekte aus den Bereichen Naturkunde, Geologie, Ethnographie, Archäologie, Religion, Kunst und Altertümer.

Die erste Publikation erfolgte 1692 mit „History of the Two Tatar Conquerors of China“. In diesem Werk beschrieb Witsen das entlegenste Gebiet Ostasiens, die Sackgasse des großen Migrationsgebietes Eurasiens.

Die Tataren waren den Menschen des Altertums bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. nicht als Volk bekannt, wie auf „stolenhistory.net“ zitiert wird. Zur Zeit Herodots wurde ein großer Teil des russischen Territoriums von mongolischen Tataren bewohnt, die den Griechen als Skythen bekannt waren.

Eine Theorie besagt, dass die tatarische Zivilisation mit Dschingis Khan beginnt, der entweder ein moderner Mongole oder ein moderner Kasache war. Ansonsten ist es schwer zu erkennen, wie er mit 90 Prozent seines türkischen Reiches kommunizieren konnte. Andere behaupten, dass „Mongol“ ein vollständig erfundener Name ist und dass die mongolische Sprache nur in der von Kublai Khan in China gegründeten Yuan-Dynastie existierte.

Die beiden berühmten Großkhane, Dschingis und Kublai, beherrschten die Region Japan bis in die heutige Ukraine. Mit ihren Armeen von „geborenen Reitern“ breitete sich die tatarische / mongolische Herrschaft schließlich vom modernen Korea bis nach Bulgarien aus. Nur das Krim-Khanat (Klein Tartaria) ging verloren, als Russland den Vertrag von Kucuk Kaynarca von 1774 verletzte und die Region übernahm.

Anhänger der Theorie glauben, dass Dschingis Khan ursprünglich ein Skythe (Reiternomadenvolk) war, der den Namen seines Stammes und seiner Nation in Tartaria änderte und somit der erste Kaiser von Tartaria wurde…

