Ein Kind reiste in die Zukunft und wurde Zeuge ihres Endes: Das zweite Kommen wird von Engeln mit vier Gesichtern angekündigt

Ende April 2024 tauchte auf einem Kanal ein Video mit prophetischen Warnungen vor dem Weltuntergang auf. Unter zahlreichen ähnlichen Videos sticht dieses aus mehreren Gründen heraus.

Die Person, die die Warnung ausspricht, ist kein berühmter Pfarrer, sondern ein 11-jähriges Kind, das behauptet, in die Zukunft projiziert worden zu sein und Zeuge dessen zu sein, was vor ihm liegt.

Obwohl der Kanal normalerweise etwa 5.000 Aufrufe pro Video erzielt, hat dieses spezielle Video über 696.000 Aufrufe angezogen.

Dies deutet darauf hin, dass es entweder großen Anklang bei den Zuschauern gefunden hat oder erheblich beworben wurde, was zu verschiedenen Spekulationen führte.

Das Video hat Tausende von Menschen dazu veranlasst, den Kanal zu abonnieren, und ihre Kommentare bieten weitere Einblicke und sind interessant zu lesen.

In der Zukunft stellte sich der Junge eine Szene vor, die an klassische Geschichten aus zahlreichen Visionen und Offenbarungen erinnert. Die Welt wird von KI regiert, wobei humanoide Roboter den Menschen gleichkommen oder sie zahlenmäßig übertreffen.

Sie werden als Lehrer, Verkäufer, Fahrer und sogar als beste Freunde fungieren. Die menschliche Interaktion wird schwinden, und die Menschen schlängeln sich wie emotionslose Zombies durch die Städte, denen sogar die Tränen ihrer eigenen Kinder gleichgültig sind.

Mitfühlende Roboter kümmern sich jedoch umgehend um die Kinder und kümmern sich um ihre Bedürfnisse.

In Zukunft könnten 3D-Drucker nahezu alle Güter herstellen, auch Lebensmittel. Dieses Lebensmittel ist möglicherweise nicht nur optisch ansprechend und lecker, sondern wird auch aus Zutaten wie Insekten und Petrochemikalien hergestellt.

Berechnungen und andere Funktionen könnten von einem Gerät verwaltet werden, das einem quadratischen Tattoo auf der rechten Hand ähnelt. Bei Aktivierung könnten aus diesem Quadrat ein Bildschirm und eine Tastatur aus Licht zum Tippen hervortreten.

Gesichtserkennungskameras an jedem Eingang könnten ein System ermöglichen, bei dem Roboter beim Erreichen einer Pizzeria sofort mit der Zubereitung der bevorzugten Bestellung einer Person beginnen würden.

Auf dem Land wird eine Suche beginnen, bei der Elektrohunde und Hubschrauber-UAVs eingesetzt werden, um die Treuen und Gläubigen aufzuspüren und auszurotten. Der Anfang ist jetzt, nach dem großen Konflikt, und er wird in vier Jahren zu Ende sein – bis dahin wird der Junge seine Teenagerjahre erreicht haben.

Zu dieser Zeit wird das Zweite Kommen prophezeit, woraufhin Engel mit vier Gesichtern die tätowierten Sünder in die Hölle schicken werden, während der Rest einem Auswahlverfahren unterzogen wird und einige sich der ersten Gruppe anschließen.

Der Wahrheitsgehalt solcher Behauptungen ist ungewiss, da moderne Pastoren möglicherweise nicht immer zuverlässig sind und möglicherweise Unwahrheiten lehren oder düstere Geschichten erzählen, die von der elterlichen Anleitung abweichen.

Dennoch gelten Kommentatoren im Allgemeinen als vertrauenswürdiger, da ihre Glaubwürdigkeit nicht durch das Streben nach Zuschauereinnahmen beeinflusst wird.

@mindymarie3379: Es war einfach unglaublich zu hören. Ich hatte letzte Nacht einen Traum und dieser junge Mann hat gerade die Erinnerung an ihn geweckt. Ich sah Roboter, die mit Menschen sprachen, als wären sie Menschen, und Menschen interagierten mit Robotern, als wären sie andere Menschen. Ich erinnere mich, dass ich geträumt habe, dass es sich um Roboter handelte, nicht um echte Menschen. Ich kann keine wirkliche Beziehung zu Robotern haben.

@StandUp777: Ich hatte letzte Woche einen Traum. Rundherum herrschte völliges Chaos. Seuchen, Pest, Tod, von Dämonen besessene Menschen, Dunkelheit und Böses auf der Erde. Alle um mich herum versuchten, mich anzugreifen, aber ich wehrte mich im Namen Jesu, und nichts konnte mich verletzen.

@MsTwincy: Ich hatte einen Traum: Das halbe Licht auf der Erde ging aus, und dann begann die Christenverfolgung. Ich habe gesehen, wie mein Großvater enthauptet wurde, er ist wohlgemerkt etwa 95 Jahre alt.

@samuelarzadon244: Ich hatte kürzlich auch einen Traum von der Endzeit. Überall herrschte Chaos, Gebäude brannten, überall lagen Tote und es war furchtbar dunkel. Zuerst dachte ich, ich wäre in der Hölle. Und plötzlich sah ich viele Lichter am Himmel, wie außerirdische Schiffe auf YouTube. Von dort riefen sie die Namen der Menschen auf der Erde und zogen sie einen nach dem anderen heraus.

@andrealoftis7581: Am 23. Oktober 2020 fielen meine Tochter und ich in einen tiefen Schlaf. Plötzlich hörten wir den Klang einer Posaune am Himmel. Wir wachten gleichzeitig auf, packten uns gegenseitig an den Händen und sagten: „Trompeten!“ Wie lässt sich erklären, dass wir beide im Traum das gleiche Ereignis im Himmel erlebt haben?

@matthewmathis62: Wie alt war der Junge im Traum? Meine Schwester hatte etwa im Februar 2013 einen Traum, in dem sie vom Ende der Welt träumte. Sie hatte dort zwei Kinder – ihre Tochter war 12 Jahre alt und ihr Sohn war damals 9 oder 10 Jahre alt. In diesem Traum sah die Schwester definitiv das Erscheinen ihrer zukünftigen Kinder. Jetzt ist ihre Tochter 8 Jahre alt. Wenn ihre Tochter also 12 Jahre alt war, als es passierte, dann hat sie nur noch wenige Jahre vor sich.

Wie bereits erwähnt, hat das Video Tausende von Kommentaren erhalten, und wenn man sie sich ansieht, stimmen sie mehr oder weniger mit dem überein, was der Junge berichtet hat.

Offensichtlich scheint es so, als würde alles auf diese Weise ablaufen und zum Zusammenbruch der Schönen Neuen Welt führen, als hätte es sie nie gegeben. Wenn wir von heute rechnen, wird dies voraussichtlich in etwa vier Jahren der Fall sein.

Video: