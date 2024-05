Ein 38 Zentimeter langer Finger in Ägypten gefunden: Beweis für die Nephilim?

Genesis 6:1–6

Und es geschah, als sich die Menschen auf dem Land zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes (bene Elohim), dass die Töchter der Menschen schön waren; und sie nahmen sich Frauen, wen sie wollten.

Die Bilder eines riesigen, 38 Zentimeter langen Fingers lassen Forscher ratlos sein, da sie behaupten, dass so etwas unmöglich sei.

Nach Ansicht der Wissenschaft ist dies unmöglich, doch der in Ägypten gefundene Finger scheint echt zu sein, da der Finger sogar über ein Echtheitszertifikat und Röntgenbilder verfügt.

Die gezeigten Bilder stammen aus dem Jahr 1988 und wurden von einer der führenden Zeitungen Europas, BILD.de, veröffentlicht.

Könnte dies ein Beweis dafür sein, dass es in der fernen Vergangenheit riesige Wesen auf der Erde gab?

„DIE NEPHILIM WAREN IN JENEN TAGEN AUF DER ERDE UND AUCH DANACH, ALS DIE SÖHNE GOTTES (BENE ELOHIM) ZU DEN TÖCHTERN DER MENSCHEN KAMEN UND IHNEN KINDER GEBAR.

DAS WAREN DIE MÄCHTIGEN MÄNNER VON EINST, MÄNNER VON ANSEHEN. DA SAH DER HERR, DASS DIE BOSHEIT DES MENSCHEN AUF DER ERDE GROSS WAR UND DASS ALLE GEDANKEN SEINES HERZENS STÄNDIG NUR BÖSES WAREN.“

Die Überreste dieses Fingers sind beeindruckend, es handelt sich um einen riesigen mumifizierten humanoiden Finger mit einer Länge von 38 Zentimetern.

Forscher aus Ägypten gehen davon aus, dass es sich um ein Lebewesen handelte, das über 5 Meter groß war. Nur wenige Menschen hatten 1988 die Möglichkeit, dieses unglaubliche Artefakt zu fotografieren.

Der Besitzer des Riesenfingers war laut Gregor Spörri ein Grabräuber, der das Stück bei der Durchsuchung eines unbekannten Daumens in Ägypten erworben hatte. Als Gregor Spörri, ein 56-jähriger Unternehmer, ihm den Finger anbot, antwortete der Besitzer: NIE.

Echtheitszertifikat und Röntgenbilder des Riesenfingers

NUMERI 13:30–33

DA BERUHIGTE KALEB DAS VOLK VOR MOSE UND SAGTE: „WIR SOLLTEN AUF JEDEN FALL HINAUFGEHEN UND ES IN BESITZ NEHMEN, DENN WIR WERDEN ES GEWISS ÜBERWINDEN.“ ABER DIE MÄNNER, DIE MIT IHM HINAUFGEZOGEN WAREN, SAGTEN: „WIR KÖNNEN DEM VOLK NICHT ENTGEGENTRETEN, DENN ES IST ZU STARK FÜR UNS.“

SIE ERZÄHLTEN DEN SÖHNEN ISRAELS EINEN SCHLECHTEN BERICHT ÜBER DAS LAND, DAS SIE AUSGEKUNDSCHAFTET HATTEN, UND SAGTEN: „DAS LAND, DURCH DAS WIR GEGANGEN SIND UND ES AUSGEKUNDSCHAFTET HABEN, IST EIN LAND, DAS SEINE BEWOHNER VERSCHLINGT; UND ALLE MENSCHEN, DIE WIR DARIN SAHEN, WAREN GROSSE MÄNNER. DORT SAHEN WIR AUCH DIE NEPHILIM (DIE SÖHNE ANAKS GEHÖREN ZU DEN NEPHILIM); UND WIR WURDEN IN UNSEREN EIGENEN AUGEN WIE HEUSCHRECKEN, UND SO WAREN WIR IN IHREN AUGEN.“

Im Interview mit BILD.de erklärte Spörri: „Es war ein längliches Paket, es roch muffig“, sagte Spörri, als er seine Geschichte 2012 der Öffentlichkeit erzählte.

„Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich den dunkelbraunen Riesenfinger sah. Ich durfte es in die Hand nehmen und auch fotografieren. Um einen Größenvergleich zu ermöglichen, wurde ein Geldschein daneben gelegt. Der gebogene Finger wurde aufgespalten und mit getrocknetem Schimmel bedeckt.“

Laut Gregor Spörri besaß der Grabräuber, der den Finger gefunden hatte, auch ein Echtheitszertifikat und ein Röntgenbild, beides aus den 1960er-Jahren.

Nachdem Spörri Ägypten verlassen hatte, wollte er mehr über dieses unglaubliche Relikt erfahren und herausfinden, wo sich der Rest dieser riesigen Kreatur befand.

Er kehrte 2009 nach Ägypten zurück, gezwungen, mehr darüber zu erfahren. Leider war der alte Mann, der Spörri erlaubt hatte, den Riesenfinger zu fotografieren, inzwischen verschwunden, und mit ihm alle Spuren des geheimnisvollen Fingers, der Wissenschaftlern und Forschern Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt sind nur noch diese wenigen Bilder übrig, die überwältigend sind, sowie Geschichten und Mythen über Kreaturen, die vor langer Zeit einst unter Menschen wandelten.

Forscher hatten gemischte Gefühle, wenn es um dieses mysteriöse antike Relikt ging. Das größte Problem besteht darin, dass der Finger in keine konventionellen Theorien von Archäologen oder Historikern passt, einfach ausgedrückt: unmöglich.

Ist das ein ausreichender Beweis, um endgültig zu dem Schluss zu kommen, dass in der fernen Vergangenheit tatsächlich Riesen auf der Erde wandelten? Und dass die mysteriösen riesigen Fußabdrücke, die an verschiedenen Orten auf der Erde gefunden wurden, echt sind?