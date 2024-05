Die unheimliche Geschichte eines Zeitreisenden im Jahre 1950

An einem durchschnittlichen Junitag im Jahr 1950 erlebte der Big Apple möglicherweise eine seltsame Überraschung, die unsere Sicht auf die Zeit verändern könnte.

Mitten auf dem Time Square tauchte vor einer Reihe von Zuschauern einfach ein Mann in Kleidung auf, die mehrere Jahrzehnte aus der Mode gekommen aussah.

Diejenigen, die ihn sahen, sagten, er sähe aus wie jemand voller Angst, obwohl es nur gruselig flüchtiger Blick war, als er versuchte wegzulaufen und von einem Fahrzeug angefahren und getötet wurde.

Das NYPD übertrug diesen seltsamen Fall Captain Hubert Rihm von der Abteilung „Vermisste Personen“, der eine Untersuchung einleitete, um herauszufinden, wer dieser seltsame Mann war, der auf mysteriöse Weise auftauchte.

Der Beamte durchsuchte seine Sachen und fand; eine 5-Cent-Biermarke aus Kupfer (für eine Bar, von der in der Gegend niemand etwas gehört hatte), 70-Dollar-Banknoten in alten Banknoten, eine Rechnung für die Pferdepflege in einem Stall, der nicht mehr existierte, in der Lexington Avenue, ein Brief vom Juni 1876, ein dritter Platzmedaille für ein Dreibeinrennen und die Visitenkarte des Mannes, die ihn als Rudolph Fentz identifizierte.

Rihm und die anderen Ermittler fragten sich, wie die Gegenstände im Besitz des Toten so alt sein konnten, aber keine Anzeichen von Abnutzung oder Alterung zeigten.

Der Polizeihauptmann machte sich auf die Suche nach diesem Rudolph Fentz und kam am nächsten, als er einen Rudolph Fent Jr. ausfindig machte, der einst in New York lebte, aber einige Jahre zuvor nach Florida gezogen war.

Er wandte sich an Fentz Jr. und erfuhr, dass dieser einige Jahre zuvor verstorben war.

Allerdings versetzte seine Witwe Rihm den Schock seines Lebens, als der Beamte nach dem Rudolph Fentz fragte, der im Mittelpunkt seiner Ermittlungen stand. Sie enthüllte, dass ihr Mann im Jahr 1876, als er noch ein Junge war, einen Abendspaziergang machte und nie zurückkam.

Als Rihm die Vermisstenakte des Mannes fand, passte sie tatsächlich perfekt zu seinem Rudolph Fentz. Könnte Fentz‘ unschuldiger Spaziergang mit einem Zeitsprung 74 Jahre in die Zukunft enden?

Diese seltsame Geschichte verbreitete sich mehrere Jahre lang in verschiedenen Büchern und Zeitschriften und wurde von paranormalen Forschern als starker Beweis für die Idee von Zeitreisen angepriesen.

Die Geschichte von Rudolph Fentz erregte schließlich die Aufmerksamkeit des Folkloristen Charles Aubeck. Aubeck begann, den Ursprung der Geschichte zu erforschen, und obwohl er zahlreiche Nacherzählungen davon fand, konnten keine Original-Zeitungsartikel oder Polizeiaufzeichnungen gefunden werden.

Im Jahr 2001 veröffentlichte er seine Erkenntnisse und erklärte, der Fall der Zeitreise von Rudolph Fentz sei lediglich eine Fiktion. Mit Hilfe eines Pfarrers namens George Murphy führte er die Geschichte bis zu einer frühen Kurzgeschichte der Science-Fiction-Legende Jack Finney zurück.

Oberflächlich betrachtet sah es so aus, als ob der Fall abgeschlossen sei und die ganze Sache lediglich eine Geschichte sei, die über die Maßen aufgebauscht sei.

Doch 2007 stellte sich heraus, dass die Geschichte von Herrn Fentz eine andere Wendung hatte.

Ein Forscher in Berlin behauptete , zum Zeitpunkt seines Auftretens auf einen Artikel der New York Times über das Ereignis gestoßen zu sein . Das dürfte etwa fünf Jahre vor Finneys Kurzgeschichte gewesen sein.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass dies dieser Geschichte eine neue Wendung gegeben hat und viele dazu veranlasst hat, sich erneut zu fragen, ob diese Geschichte wahr ist. Dieser Entdeckung zufolge basierte die Geschichte möglicherweise auf einem tatsächlichen Ereignis.

Während es scheint, als ob Rudolph Fentz‘ Reise durch die Zeit einfach ein Werk der Fantasie sein könnte.

Aber die Entdeckung von 2007 liefert einige Beweise dafür, dass diese seltsame Geschichte wahr sein könnte. Wenn das wahr ist, muss man sich fragen, ob die schreckliche Aussicht, durch Raum und Zeit zu schlüpfen, ein Schicksal ist, das wir irgendwie herausfordern können.