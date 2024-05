Die Aura-Brille: Reptilien haben keine „menschliche“ Seele

Netzfund:

„Da haben sie herausgefunden, dass nicht alle Menschen „Menschen“ sind oder die Menschen, für die sie sich gehalten haben. Es stellt sich heraus, dass einige der Humanoiden Außerirdische sind, sie haben eine dunkelblaue eiförmige Aura.

Als ich kürzlich zum Thema Auren recherchierte, stieß ich auf einen Artikel, in dem von Brillen die Rede war, die in den Geisterbereich blicken können.

Diese Gläser wurden jedoch mit einer Chemikalie namens „Dicyanin“ gefärbt, die ebenfalls illegal und nur in sehr begrenzten Mengen erhältlich ist. Daher ist es fast unmöglich, diesen Farbstoff zu bekommen.

Warum ist Dicyanin-Farbstoff illegal? Der Farbstoff Dicyanin ist illegal, da ihm besondere Eigenschaften nachgesagt werden, wenn er zwischen zwei Glasflächen platziert wird.

Der daraus resultierende Effekt gibt jedem die Möglichkeit, in den Astralbereich zu blicken und die strahlende Aura einer Person zu sehen. Es beweist im Grunde, dass es eine andere Ebene der Realität gibt.

Viele fragen sich, warum Dicyanin strengen Beschränkungen unterliegt, da es keine Droge ist und weder körperlich gefährlich noch giftig ist.

Ein erfahrener und begabter Chemiker kann diese Chemikalie jedoch mit einfacher Laborausrüstung synthetisieren.

Geschichte des Dicyaninfarbstoffs

In den 1920er Jahren experimentierte ein Wissenschaftler namens Walter Kilner mit einer Chemikalie namens „Dicyanin“. Er platzierte den Farbstoff zwischen zwei Glasflächen und schaute durch sie hindurch. Er entdeckte, dass es möglich war, die Aura eines jeden Menschen zu sehen.

Aurische Brille

Die Fähigkeit der Farbstoffe, das Spektrum des weißen Lichts zu blockieren, half Kilner, sich auf die Aura der Person zu konzentrieren.

Vor 1940 stand es privaten Forschern frei, den Farbstoff Dicyanin zu verwenden. Im gleichen Zeitraum verbot die US-Regierung jegliche Verwendung dieses Farbstoffs.

Im Jahr 2010 konnte die Öffentlichkeit „Dicyanin“ für kurze Zeit kaufen, wurde aber schnell wieder verboten. Als ein staatlicher Chemiker gebeten wurde, herauszufinden, wie der Farbstoff klassifiziert wurde, stellte er fest, dass das Unternehmen, das den Farbstoff herstellt, seinen Kunden einen speziellen Code zuweist.

Der Apotheker findet außerdem heraus, dass er mit seinem Sicherheitscode so viel LSD, Heroin und Kokain kaufen kann, wie er möchte, er aber nicht hoch genug ist, um „Dicyanin-Farbstoff“ anzufordern.

George Andrews‘ Erfahrung mit Auralinsen

In seinem Buch „Alien Friends and Foes“ zitiert der Forscher George C. Andrews eine Aussage des Direktors von Leading Edge Research namens Valdamar Valerian.

„…Ein Freund von mir und vier seiner Freunde haben vor ein oder zwei Jahren (Mitte der 1980er Jahre – Branton) mit kristallinen Strukturen experimentiert und herausgefunden, wie man sie entlang bestimmter Ebenen schneiden kann, damit sie tatsächlich die Aura oder das Energiefeld um sich herum sehen können.

Hinweis: Die von Chuck Shramek entwickelten Aura-Kameras – ja, derselbe Chuck Shramek, der in die Kontroverse um den „Hale-Bopp-Begleiter“ verwickelt war – und andere zeigen deutlich die 7 verschiedenfarbigen „Chakra“-Punkte der menschlichen Seele/Geist-Matrix.

Es wird angenommen, dass Reptilien kein mehrfarbiges Aurafeld haben, da sie keine Seele haben.

Zufälligerweise trugen alle Personen, die sie überprüften und diese Kriterien erfüllten, ebenfalls eine dunkle Brille und gaben ihr Bestes, um so auszusehen, als wollten sie nichts mit Menschen im Allgemeinen zu tun haben.

Ich sollte hinzufügen, dass Reptilien keine „menschliche“ Seele hätten.