Vater der Robotik und Automaten: Ismail Al-Jazari (1136-1206)

Ismail Al-Jazari war ein Gelehrter, Erfinder, Maschinenbauingenieur, Handwerker, Künstler und Mathematiker der Artuquida-Dynastie von Jazzira in Mesopotamien.

Das „Buch über das Wissen über geniale mechanische Geräte “ über geniale mechanische Geräte ist ein mittelalterliches arabisches Buch, geschrieben von Ismail al-Jazari aus dem 12. Jahrhundert.

Es beschreibt mehr als 50 mechanische und automatische Geräte, darunter Uhren, Wasserhebemaschinen, Musikautomaten und humanoide Roboter.

Al-Jazari liefert detaillierte Anweisungen für den Bau jedes Geräts und beinhaltet Anekdoten und historische Referenzen.

Das Buch hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung europäischer Uhren und Automaten und bietet Einblicke in das tägliche Leben und technologische Innovationen in der islamischen Welt während des Mittelalters.

Es ist das Buch, das die Schlüsselkonzepte der modernen Robotik beeinflusst hat.

-Al-Jazari baute sich automatisch bewegende Pfauen, die durch Wasserkraft angetrieben wurden. Er schuf auch automatische Türen als Teil einer seiner aufwändigen Wasseruhren und erfand Wasserräder mit Nocken auf der Achse , mit denen Automaten betrieben wurden.

Laut Encyclopædia Britannica könnte der italienische Renaissance- Erfinder Leonardo da Vinci von den klassischen Automaten von al-Jazari beeinflusst worden sein.

-Einer der humanoiden Automaten von al-Jazari war eine Kellnerin, die Wasser, Tee oder Getränke servieren konnte. Das Getränk wurde in einem Tank mit Reservoir aufbewahrt, aus dem das Getränk in einen Eimer und nach sieben Minuten in eine Tasse tropft, woraufhin die Kellnerin aus einer automatischen Tür erscheint und das Getränk serviert.

-Al-Jazaris Werk beschrieb Springbrunnen und Musikautomaten, bei denen der Wasserfluss in stündlichen oder halbstündlichen Abständen von einem großen Tank zum anderen wechselte. Dieser Vorgang wurde durch seinen innovativen Einsatz hydraulischer Schaltungen erreicht. [9]

Al-Jazari schuf einen Musikautomaten, ein Boot mit vier automatischen Musikern, das auf einem See schwamm, um Gäste bei königlichen Trinkpartys zu unterhalten.

-Al-Jazari konstruierte verschiedene Wasseruhren und Kerzenuhren. Dazu gehörte eine tragbare wasserbetriebene Schreibuhr , die einen Meter hoch und einen halben Meter breit war und 1976 im Wissenschaftsmuseum erfolgreich rekonstruiert wurde. Al-Jazari erfand außerdem monumentale wasserbetriebene astronomische Uhren , die bewegliche Modelle zeigten von Sonne, Mond und Sternen.