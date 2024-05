Atomkrieg im Jahr 2024: Könnte eine weitere Simpsons-Vorhersage wahr werden?

Am Tag vor der Ankündigung der russischen Atomwaffentests fühlten sich viele an eine Episode aus den Simpsons erinnert.

Die Autoren der Zeichentrickserie hatten schon früher das Weltgeschehen vorhergesagt, so dass die Vorhersage eines Atomkriegsausbruchs für große Aufregung sorgte.

Medienkanäle erinnerten an die Handlung einer Episode von „Die Simpsons“, in der eine Vorhersage über das aktuelle Weltgeschehen gemacht wurde.

Laut der Serie sollte am 5. Mai 2024 ein Atomkrieg auf der Erde beginnen. Die Drehbuchautoren hatten jedoch angedeutet, dass es im Jahr 2022, während des Konflikts mit der Ukraine, zu einer Atomexplosion kommen könnte.

Auch die Simpsons sagten vor Jahren den Beginn eines Krieges in der Ukraine voraus: In einer Folge war ein Mann mit einer ukrainischen Flagge und einem Maschinengewehr zu sehen, auf dem das Datum 5. Mai 2022 stand. In dieser Folge wurde die erste Atomexplosion gezeigt.

Später wurde bekannt, dass im Filmmaterial der Zeichentrickserie das Jahr 2022 auf 2024 geändert wurde, was zur Entstehung dieser Nachricht führte und bei vielen Russen Panik auslöste.

Warum wurde die Nachricht mit Sorge aufgenommen?

Am 6. Mai tauchten Berichte auf, dass der Generalstab der russischen Streitkräfte umfangreiche Übungen organisierte, um den Einsatz nichtstrategischer Atomwaffen zu testen. An den Übungen werden Raketeneinheiten, Luft- und Seestreitkräfte teilnehmen.

Russische Medien gaben an, dass diese Übungen eine besondere Gegenmaßnahme zu den Provokationen der Vereinigten Staaten seien und die Sicherheit der Russischen Föderation stärken würden.

Es gibt noch eine weitere Bedrohung

Eine nukleare Explosion war nicht die einzige Gefahr, die laut den Simpsons-Autoren im Jahr 2024 die Erde treffen sollte; Auch ein Stromausfall wurde vorhergesagt.

In der Serie beginnt der Protagonist Angst vor der Apokalypse zu haben, also baut er einen Bunker, um seine Familie zu schützen und sich mit dem Nötigsten einzudecken.

Eine Störung im Kernkraftwerk sorgt daraufhin dafür, dass die Stadt ohne Strom ist und große Panik unter den Bürgern auslöst. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Fehlfunktion lokalisiert war und die Welt nicht gefährdet war.

Einige Experten vermuten, dass die Autoren der Show möglicherweise einen schweren magnetischen Sturm vorhergesehen haben, der alle elektronischen Abläufe und das Internet stören könnte.

Tatsächlich besteht eine solche Bedrohung: Wissenschaftler haben über die globale Erwärmung berichtet, und am 5. Mai brachen zwei der intensivsten Sonneneruptionen des letzten Jahrzehnts aus, wobei die Erde ab dem 8. Mai die Auswirkungen zu spüren begann .

Was haben die Simpsons sonst noch für 2024 vorhergesagt?

Für 2024 haben „Die Simpsons“ mehrere Vorhersagen gemacht, darunter eine Übernahme durch KI-Roboter, Virtual-Reality-Nahrung, einen Babyübersetzer, ein Schwarzes Loch, das die Erde bedroht, Schwebeautos und fortschrittliche Hologramm-Technologie.

Darüber hinaus gibt es Spekulationen über einen tödlichen Sonnensturm, der einen weltweiten Shutdown auslöst, und andere Vorhersagen wie die Tatsache, dass Kamala Harris die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird, der Dritte Weltkrieg und eine Zombie-Apokalypse.

Darüber hinaus sahen die Drehbuchautoren voraus, dass die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich stattfinden würden, was sich auch bewahrheitete: Die Sommerspiele finden vom 26. Juli bis 11. August in Paris statt.

Die Serie deutete auch an, dass es in diesem Jahr zu einer Reformierung der UdSSR mit Norwegen, Schweden und Finnland kommen könnte, dass Donald Trump erneut für die Präsidentschaft kandidieren würde und dass die russischen Streitkräfte ein amerikanisches U-Boot erbeuten würden.

Von diesen Spekulationen kam nur Trumps Präsidentschaftskandidatur zustande, wobei die Wahlen für November angesetzt waren.

Darüber hinaus vermuteten die Drehbuchautoren den Tod von Joe Biden und spekulierten, dass der Politiker im Jahr 2024 sterben würde.

Welche von den Simpsons vorhergesagten Ereignisse haben sich bereits bewahrheitet?

Die beliebte Zeichentrickserie ist für ihre Vorhersagen bekannt, die sich bereits Anfang der 2000er Jahre zu verwirklichen begannen. Beispielsweise spielten die Drehbuchautoren auf den Terroranschlag in den Vereinigten Staaten am 11. September 2001 an, als Terroristen vier Passagierflugzeuge beschlagnahmten und sie in die Twin Towers stürzten, ein tragisches Ereignis, auf das die Simpsons vier Jahre zuvor Bezug nahmen.

1993 sahen die Autoren scheinbar den Ausbruch des Coronavirus voraus, und 2001 deuteten sie auf den Krieg in Syrien hin, der 2011 ausbrach. Die Serie nahm auch die Veröffentlichung der Apple Watch und den Bau des Shard-Wolkenkratzers in London im Jahr 1995 vorweg davon geschah 14 Jahre später.

Auch die Vorhersage der Präsidentschaft von Donald Trump, die in der Show 15 Jahre vor ihrem Auftreten dargestellt wurde, ist gut in Erinnerung. Darüber hinaus sahen die Simpsons den Sieg Deutschlands bei der Weltmeisterschaft nur wenige Monate vorher voraus.

Angesichts der Tatsache, dass in der Serie mehr als 20 Ereignisse vorhergesagt wurden, die sich später abspielten, ist es verständlich, warum manche Zuschauer wegen der Darstellung eines Atomkriegs in der Serie besorgt sein könnten.