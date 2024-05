Tornado kracht über Elbe – Video zeigt Wetterphänomen

Am Samstag ist über die Elbe in der tschechischen Region Ústí nad Labem ein Tornado gezogen. Ein Video dokumentiert das Wetterphänomen.

Spektakuläre Aufnahmen aus dem Elbsandsteingebirge: In der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze fegte am Samstag (18.05.2024) ein Tornado über die Elbe. Ein Video zeigt das Wetterphänomen.

„Wir bestätigen das Auftreten eines Tornados in der Nähe von Valtířov in der Region Ústí nad Labem“, meldete das Czech Hydrometeorological Institute auf der Plattform X. Die Wasserhose war nur von kurzer Dauer und bewegte sich gegen 16.40 Uhr über die Elbe.

„Nach den Radardaten passt der Zeitpunkt mit dem Durchgang der Schauerlinie ohne Blitzaktivität zusammen. Nach den Dopplerdaten des Saxon-Radars ist klar, dass es zum Zeitpunkt des Ereignisses eine deutliche Rotation gab“, heißt es weiter.

Bei dem Tornado soll es sich um ein sehr schwaches Exemplar gehandelt haben, der nur minimale Schäden verursacht haben soll.

„Er hat ein paar Betonblöcke aus unserem Bürgersteig herausgerissen, ansonsten gibt es nirgendwo beschädigte Bäume, es gibt keine Anzeichen dafür, wo er hingegangen ist, und es ist auch kein verwelktes Gras in der Nähe des Bürgersteigs zu sehen. Wäre da nicht der Bürgersteig, könnte man nicht einmal sehen, dass dort etwas durchgegangen ist.

Es hat sich noch nicht einmal jemand bei mir gemeldet, um mir zu sagen, dass ein Schaden entstanden ist“, sagte Bürgermeisterin Zuzana Mendlová gegenüber der Tschechischen Nachrichtenagentur.

Einige X-Nutzer zeigten sich erstaunt über den Tornado an der Elbe:

„Tornado im Tal am Fluss… Die Welt ist verrückt geworden“, heißt es in einem Tweet.

„Ich dachte, Tornados bilden sich nur in den Niederungen“, schreibt ein anderer X-Nutzer.