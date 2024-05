Die Gitter und Portale der Erde: Tore des Lichts und der Einheit

DIE DREI GITTER

Es gibt drei Hauptgitternetze, die durch die Erde und um sie herum funktionieren. Das erste, was wir betrachten werden, ist das kristalline Gitter, das die Kristalle auf der Erde verbindet.

DAS KRISTALLINE GITTER

Wo sich dieses Gitter kreuzt, befinden sich große Portale, Wirbel und dimensionale Tore, die die Innere Erde und die Erde verbinden mit:

Andere dimensionale Welten

Sterne und Planeten in der Galaxie

Sonnensystem und darüber hinaus

Das kristalline Gitter hält die Harmonie innerhalb der Erdebene aufrecht und verbindet an den Portalen die Erde mit den Sternen und dem Universum, um Harmonie mit unseren Nachbarn im Weltraum zu haben. Nur wir, wenn die Meridiane frei und fließend sind und wir in unserem Körper und mit anderen Wesen sowie mit den Gitternetzen auf der Erde bei guter Gesundheit sind. Die Alten waren sich dessen bewusst und errichteten daher Pyramiden, Tempel, stehende Steine ​​und Steinkreise, um diese Energie auf die Sterne und das Innere der Erde auszurichten und sozusagen den Strahl zu halten, sowie dimensionale Tore zu schaffen, durch die Wesen aus anderen Welten reisen können. Diese Wesen stammen aus verschiedenen Sternensystemen, Universen und Welten und haben alle eine Agenda mit der Erde.

Kristalle sind elektromagnetisch und das Gitter, das durch ihre Verbindung entstand, erzeugte ein elektromagnetisches Energiefeld um die Erde, zog Feuchtigkeit an und dann begann sich allmählich das Leben zu bilden, wie wir es kennen. Aufgrund der Energie, die dieses Kristallgitter als Licht abgab, das Leben ist, konnte Leben mit einem harmonischeren Wettermuster geschaffen werden, da sich die Erde stabilisierte und mit der Sonne und den Planeten harmonierte.

Dadurch wurde eine Umgebung geschaffen, die es vielen anderen Sternenmenschen ermöglichte, zur Erde zu reisen und sich hier anzusiedeln, da sie nun in der Lage waren, mit dem Leben an der Oberfläche und der Anziehungskraft zurechtzukommen. Einige ETs haben hier eine größere Geschichte als andere, aber jetzt sind alle zurück, um sie zu klären, während wir mit der Sonne, der Zentralsonne und der Großen Zentralsonne verschmelzen. Wir alle schließen diesen Zyklus ab und sind bereit, weiterzumachen, jenseits der Dualität und des Alten Dramen.

In diesen Tunneln befinden sich die Energiewirbel, die ihre Zivilisationen antreiben, zusammen mit riesigen Vorräten an Edelsteinen und Metallen. An wichtigen Knotenpunkten im Gitter haben wir das, was ihr Drachenhöhlen oder Schlangenwirbel nennen könntet. Dies ist das Portal, das die Energie enthält und unter dem sich ein großer Schutzkristall befindet.

Diese Portale sind spiralförmige Wirbel, die sich im und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Auf diese Weise bewegt sich die gesamte Energie im Universum und mit der Antigravitation von der Erde zum Himmel und mit der Schwerkraft vom Himmel zur Erde. Diese spiralförmige Energie ist die Schlangenenergie, die die Lebenskraft ist; So wie es als Kundalini deinen Spin hinauffließt oder in deinen Zellen als DNA, die die Kodierungen der Schöpfungsgeschichte enthält. Wenn die Schlange in uns aufsteigt, aktiviert unsere DNA die Erinnerung daran, wer wir sind, und wir werden zu unserem Lichtkörper .

Wir erhöhen unsere Frequenzen in die höherdimensionalen Welten, während die Erde auch ihre Frequenz erhöht, um ein fünfdimensionaler Planet zu werden. Für einige entwickelt sich dies weit über die fünfte Dimension hinaus. An den Portalen befinden sich Tore zu alten Zivilisationen, die ins Licht vorgedrungen sind, die jetzt wieder klar werden, wenn wir den Dimensionswechsel vollziehen. Das kristalline Gitter, auch Drachen- oder Ley-Linien genannt, wirkt in allen Dimensionen. In der ersten Dichte gibt es die physischen Kristalle und das Mineralreich; dieselben Mineralien befinden sich in unserem Körper und im Universum.

Das Gitternetz verbindet also alle wichtigen Portale der Erde durch das kristalline Gitternetz, das im göttlichen Licht schwingt und als Lichtfenster und Tor zwischen den Welten fungiert und mit dem Lichtgitternetz auf den höheren Ebenen verbunden ist. Durch die Schaffung eines Gitterwerks in vielen Dimensionen wurden an den Hauptportalen dieses Gitters Pyramiden, Tempel, stehende Steine ​​und Steinkreise errichtet.

Die Pyramiden, die es auf der ganzen Welt gibt, nicht nur in Mexiko und Ägypten, haben eine Resonanz des Kristalllichts, sogar strukturell sind Pyramiden aus Granit gebaut, der Quarz enthält.

Die Pyramiden hielten einst die harmonische Resonanz mit der Erde und dem Universum aufrecht, ihre Energie wirkte auf höheren Oktaven des Lichts und wir alle, die parallele Weltverbindungen mit ihnen haben, sind jetzt wie Pyramiden des Lichts, die die Harmonie wiederherstellen. Wenn wir so klar wie ein Kristall werden, haben wir eine harmonisierte Resonanz mit der Erde, untereinander sowie mit dem Universum und dem Kosmos. So werden wir zum Kristall oder zur Pyramide, die den Strahl hält und ein neues Lichtgitter erschafft, während wir unsere Resonanz für die des kristallinen Gitters öffnen, das auch durch uns verläuft. Zu dieser Zeit wird auf dem Planeten eine ganz neue Resonanz durch uns als klare Kristalle und bis in die Erde verankert.

Wenn wir zum Überträger der Energie vom Himmel zur Erde werden, verbinden wir Himmel und Erde in uns, wenn wir uns vereinen.

DAS LICHTGITTER

Das Lichtgitter befindet sich in der Kausal- und Höheren Mentalebene rund um die Erde, da es uns alle in unserem Höheren/Inneren Selbst verbindet, es handelt sich also um die fünfte und sechste Dimension. Dieses Gitter wird oft verwendet, wenn Sie meditieren, um sich mit anderen zu verbinden, die „Lichtarbeiter“ sind oder wie auch immer Sie diese Wesen nennen möchten, die hier im Dienst sind, um bei der Änderung des Zyklus zu helfen, und die entweder synchron an verschiedenen Orten um das Gitter herum platziert sind um sich in höheren Energien bei bestimmten kosmischen Ereignissen zu verankern, oder die sich durch Meditation verbinden und in ihrem höheren Bewusstseinszustand alle Wesen als Ganzes, geheilt und göttlich sehen und erkennen.

Dadurch wird eine höhere Bewusstseinsebene geschaffen, um der gesamten Menschheit bei der Veränderung zu helfen. Der Wandel vollzieht sich unabhängig davon, ob jemand ihn will oder nicht, so wie der Tag auf die Nacht folgt, handelt es sich um ein zyklisches, eher großes Ereignis. Dieses Gitter verbindet jeden auf seiner Höheren/Inneren Selbstebene und oft sind sie sich nicht bewusst, was passiert, da sie oft im Schlaf zusammenarbeiten oder indem sie darauf vertrauen, dass ihre Herzen dorthin gehen, wohin sie auf dem Kristallgitter geleitet werden, um die Energie zu halten.

Das Lichtgitter ist auch der Ort, an dem Sie in Ihrem Lichtkörper auf Seelenebene reisen und sich durch höherdimensionale Türen sowie durch Sternentore und verschiedene Türen bewegen können, um Ihr eigenes Wachstum zu beschleunigen. Sowie für den Dienst an anderen und das Einbringen höherer Oktavkodierungen des Lichts, um es auf der Erdebene zu verankern.

Hier können Sie sogar auf persönlicher Ebene mit anderen Höheren Selbsten kommunizieren, um Konflikte oder Schwierigkeiten zu lösen oder ihnen Hilfe bei der Selbstheilung zu geben, denn sobald ihr Höheres Selbst die Energie erhält, kann sie auf die niedrigeren Ebenen auf sie heruntergeladen werden. Hier arbeiten Sie an den sogenannten Inneren Ebenen.

DAS SOLARNETZ Das Solargitter verbindet die goldenen Sonnenscheiben rund um den Planeten. Sie enthalten die Energie der Zentralsonne und die Kodierungen des Lichts, die das Leben, wie wir es kennen, erschaffen. Sie arbeiten auch auf der Frequenz von uns, wenn wir vereint sind und die Schöpfergöttin/Gott unseres wahren Selbst sind, den Himmel auf Erden erschaffen und mit den höherdimensionalen Aspekten des Selbst als Mitglied des Lichtrates, als das Goldene, arbeiten Die Sonnenscheibe befindet sich in unserem Herzen, unserem Sonnenselbst, eins mit der Zentralsonne. Diese goldenen Sonnenscheiben befinden sich immer noch in höheren Dimensionen, verborgen in der dritten Dimension, während die Menschen Gold immer noch als Symbol für Macht und Gier sehen, aber jetzt werden sie rund um den Planeten aktiviert. Einige waren schon immer aktiv und sind mit dem Solargitter verbunden, das die goldenen Strahlen hereinbringt der göttlichen Liebesessenz auf die Erdebene. Seit September 1997 wird das Solarnetz von Tiwanaku aus aktiviert, einer alten lemurischen Stätte im Norden Boliviens in der Nähe des Titicacasees, an der der Sonnengott/die Sonnengöttin verankert ist. Dies ist möglich, seit die Goldenen Sonnenscheiben, eine auf der Sonneninsel im Titicacasee, über Jahre hinweg aktiviert wurden. Sie waren im letzten Goldenen Zeitalter voll funktionsfähig und halfen der Erde, sich durch ihr Zentrum auf die Sonne, die Zentralsonne und die Große Zentralsonne auszurichten. Damals war jeder seine Göttlichkeit, aber immer noch in mehr ätherischen Körpern, wir tun dies jetzt wieder, aber dieses Mal in vollständigen physischen Körpern und so in der Lage, unsere heilige Mission, die Verbindung von Himmel und Erde durch unseren Körper, zu erfüllen Lichtkörper. Bei der Sonnenfinsternis im Oktober 1995 einigten sich die Räte des Lichts darauf, die Schwingungen durch die Scheiben zu erhöhen, bis zu dem Punkt, an dem das Gitter, das sie weltweit verbindet, zwei Jahre später aktiviert werden konnte. Dies ist nun der Fall, sodass das Solarnetz, bei dem es sich um eine sehr hochfrequente göttliche Energie handelt, nun wieder rund um die Erde in Betrieb ist. Wir haben auch das kristalline Gitter, die erwähnten Ley-Linien, die mit Kristallen, Felsen, stehenden Kreisen oder Pyramiden verbunden sind. Ebenso wie die Lichtgitter, die unser Höheres Selbst mit den ätherischen Diamanten rund um die Erde verbinden und schon lange vor unserer Öffnung für die Frequenzen des Solargitters vorhanden waren. Dies hängt natürlich mit der Tatsache zusammen, dass wir uns fast vollständig am Nullpunkt befinden, ohne Magnetik und die höheren Frequenzen, in der Zeitlosigkeit, während wir uns vollständig in die 5. Dimension und darüber hinaus bewegen. Einmal mussten wir zu einem großen Wirbelportal, zum Beispiel den Pyramiden oder dem Himalaya, gehen, um uns dimensional zu bewegen und aktiviert und erwacht zu werden. Jetzt, da die Gitter wieder fließen, lädt sich die Energie um die ganze Erde auf und selbst wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer sitzen, erleben Sie die höheren Energien.

PORTALE – DIMENSIONALE TÜREN

Portale sind Wirbel spiralförmiger Energiepunkte, wie Chakra- oder Akupressurpunkte bei einem Menschen. Diese Energie bewegt sich im Uhrzeigersinn mit der Schwerkraft und gegen den Uhrzeigersinn mit der Anti-Schwerkraft. Es gibt dort Kristalle in der Erde, die Energie empfangen und übertragen , sie aufnehmen und durch die Gitternetze senden sowie Energie speichern, verstärken und fokussieren. Sie sind auf unser Sonnensystem, unsere Galaxie und den Kosmos ausgerichtet, oft auf ein bestimmtes Sternensystem, und sind elektrisch, magnetisch oder haben beide Eigenschaften: Die elektrischen Wirbel sind männliche Energie, die emotionale und körperliche Ladung verleiht und das Bewusstsein stimuliert.

Die Magnetischen sind weibliche Energie, die die psychische Wahrnehmung und das Unterbewusstsein stärkt

Elektromagnetische Wirbel vereinen beide Energien und sorgen für ein Gleichgewicht Es gibt große Portale wie: Uluru in Australien

Berg Kailash in Tibet

Machu Picchu in Peru

die Pyramiden von Gizeh in Ägypten

Sedona in Arizona, USA

Steinhecke in England, …sowie viele andere große und kleinere Portale. Viele davon werden als Chakra-Punkte für die Erde oder für die jeweiligen Länder, in denen sie sich befinden, klassifiziert. Darüber gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten, aber unabhängig davon ist es besser, im Herzen zu bleiben und darauf zu vertrauen, was sich für einen richtig anfühlt. Es ist nicht notwendig, einen dieser Orte zu besuchen, aber oft zieht es Sie auf einer Seelenreise oder im Traumzustand dorthin. Diese Orte bergen eine unglaubliche Energie, aktivieren und erwecken diejenigen, die physisch oder auf Seelenreise zu ihnen reisen. Dies kann oft der Fall sein, wenn Menschen nicht spirituell erwacht sind, sondern dorthin gehen, und Jahre später, wenn sie bewusst aufwachen, erkennen sie, dass der Besuch dieser Orte Auswirkungen auf ihr Energiefeld und Bewusstsein hatte und Teil ihres Erwachens gewesen wäre Verfahren. Einige Portale sind auf unterschiedliche Sternensysteme ausgerichtet und Sie können leicht darauf zugreifen, wenn Sie sich in einem dieser Systeme befinden.

Zum Beispiel: Die Maya-Pyramiden in Palenque sind ein Tor zur Zentralsonne von Alcyone

bei Coba zum Pleadischen Sternensystem auf vielen verschiedenen Dimensionsebenen und auch eine Sternenkarte dieser Galaxie

an der Pyramide im Lake Coothraba in Queensland ein Tor zur Andromeda

die Pyramiden von Gizeh zu Orion und Sirius

die Nasca-Linien zu vielen verschiedenen Sternensystemen

im Kuringal Chase National Park, Sydney bis Ophiuchus

im Serpentine National Park, Westaustralien, bis zum Southern Cross Daher ist der Zugang zu diesen Toren an den Orten, an denen sie in der Landschaft auf der Erde abgebildet sind, sehr einfach, aber wenn Sie klar genug sind, können Sie durch diese Sternentore reisen, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Die meisten Portale werden Sie zum richtigen Zeitpunkt anrufen, und wenn Sie dies ehren, werden Sie eine erstaunliche Bewusstseinsveränderung erleben