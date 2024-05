In der Nähe Amerikas sind 1,7 Tausend Megatonnen TNT gelagert: Den USA droht möglicherweise eine Katastrophe globalen Ausmaßes

Die Geschichte vom magischen Land, in dem ein schrecklicher Tornado ein junges amerikanisches Mädchen entführte, ist jedem bekannt. Doch anders als im Märchen, in dem die böse Hexe Gingema einen Hurrikan über die Menschen schickt, haben die Vereinigten Staaten jedes Jahr mit echten Naturkatastrophen zu kämpfen.

Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurde das Land von etwa 130 bedeutenden Naturkatastrophen heimgesucht, darunter Tornados, tropische Stürme, Erdbeben und Überschwemmungen.

Diese Katastrophen forderten den Verlust von über 4.000 Menschenleben und verursachten Sachschäden in Höhe von fast 500 Milliarden Dollar.

Die Amerikaner sind mit der zerstörerischen Kraft von Tornados, die oft als Twister bezeichnet werden, bestens vertraut. Sie treten über den weiten, flachen Landflächen zwischen den beiden größten Ozeanen der Erde auf, wo Luftmassen unterschiedlicher Temperaturen aufeinanderprallen.

Besonders anfällig ist das als Tornado Alley bekannte Gebiet, das Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas und Tennessee umfasst. Hier können Wirbelstürme im Frühjahr extrem heftig werden, Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h erreichen und Bauernhöfe, Infrastruktur und sogar ganze Städte zerstören, die oft aus fragilen Materialien gebaut sind.

Hurrikane hingegen treffen typischerweise Küstengebiete. Einer der verheerendsten Hurrikane der letzten Zeit war Katrina, der Louisiana im August 2005 traf. Der Deich, der New Orleans vom Lake Pontchartrain trennt, brach und überschwemmte etwa 80 % der Stadt. 1.836 Menschen kamen ums Leben und rund 700.000 Einwohner wurden obdachlos.

Die Behörden waren auf die Katastrophe schlecht vorbereitet. Rettungsmaßnahmen und humanitäre Hilfe wurden heftig kritisiert. Die Katastrophe führte auch zu zahlreichen Industrieunfällen und Plünderungen in den überschwemmten Gebieten.

Mysteriöse Löcher

Diese ungezügelten Elemente sind gewissermaßen saisonal. Sie werden jedes Jahr erwartet, und es wurden Methoden entwickelt, um ihre Folgen vorherzusagen und zu bewältigen.

In letzter Zeit sind Wissenschaftler jedoch zunehmend besorgt über eine weitaus größere Bedrohung. Unter Amerika kommt es in den Tiefen zu ungewöhnlichen Aktivitäten: Die Spannung in der Erdkruste nimmt zu, was Prognosen zufolge bald zu einem gewaltigen Erdbeben führen und einen beispiellosen Tsunami auslösen könnte, der die Hälfte des Landes verwüsten könnte.

Texanische Geophysiker haben kürzlich 50 Meilen vor der Küste Kaliforniens eigenartige Löcher auf dem Boden des Pazifischen Ozeans entdeckt .

Diese Löcher sind zwar nur fünf Zentimeter im Durchmesser klein, aber es gibt viele davon – etwa vier pro Quadratmeter – und ihre Anzahl nimmt ständig zu. Aus diesen rätselhaften Löchern brechen heiße Strahlen aus, die Unterwasser-Geysiren ähneln und Spuren von Bor, Lithium und anderen Metallen aus den oberen Schichten des Erdmantels enthalten. Diese Löcher befinden sich genau an der Stelle, an der die nordamerikanischen und pazifischen Lithosphärenplatten zusammenlaufen, die sich bewegen und miteinander kollidieren.

Sollte der Druck kritische Werte überschreiten, könnte es zu einer enormen Energiefreisetzung kommen. Die mögliche unterirdische Erschütterung könnte eine Stärke von 9 erreichen und als katastrophal eingestuft werden.

„Kaputtes“ Land

Der San-Andreas-Graben, der sich 800 Meilen entlang der Westküste der Vereinigten Staaten erstreckt, gilt als einer der gefährlichsten Gräben der Erde. Wissenschaftler der California Technical University haben kürzlich fast zwei Millionen Mikrobeben entlang des Grabens registriert, dessen Natur für Seismologen weiterhin ein Rätsel ist.

Sollten diese Beben eine größere Katastrophe ankündigen, deuten einige Prognosen darauf hin, dass Kalifornien vom nordamerikanischen Kontinent abgetrennt oder sogar vom Meer versunken werden könnte .

Darüber hinaus könnte die Reaktivierung des San-Andreas-Grabens möglicherweise weitere Verwerfungen in den Vereinigten Staaten auslösen, wie etwa den Cascadia-Graben in Oregon und Washington und den New-Madrid-Graben in Alabama, der deutlich größer ist als der San-Andreas-Graben.

Da das letzte große Erdbeben über zwei Jahrhunderte zurückliegt, deuten steigende unterirdische Druckverhältnisse und Computermodelle darauf hin, dass Alabama und die umliegenden Staaten in den nächsten zwanzig Jahren mit erheblichen geologischen Umwälzungen konfrontiert sein könnten.

Sollten solche Ereignisse eintreten, könnten die prognostizierten Opferzahlen in die Tausende gehen, wobei über eine Million Menschen möglicherweise ihr Zuhause, ihren Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln verlieren würden, was zu Schäden von über 400 Milliarden Dollar führen würde.

Pfeile zeigen die relative Bewegung der Nordamerikanischen Platte nach Südosten und der Pazifischen Platte nach Nordwesten an, wie auf Wikipedia ausführlich beschrieben.

Neben Verwerfungen gibt es im Westen der USA auch viele ruhende Vulkane , die vom National Geological Survey genau überwacht werden. Sollte die San-Andreas-Verwerfung ihre Aktivität auslösen, könnte das eine schlimme Situation für Amerika bedeuten. Darüber hinaus könnte der Supervulkan Yellowstone zur größten Bedrohung für den Kontinent werden.

Schlafendes Monster

Bis in die 1960er Jahre war die Existenz dieses kolossalen Gebildes unbekannt. Es handelte sich um eine riesige, bewaldete Senke mit einer Fläche von fast 4.400 Quadratkilometern in einem berühmten Naturpark in Wyoming.

Diese Anomalie wurde erstmals mithilfe von Weltraumsatelliten entdeckt. Spätere Untersuchungen ergaben ein riesiges Reservoir an brodelnder Magma unter dem alten Vulkan. Sollte eine Kollision tektonischer Platten eine Aufwärtswelle auslösen, könnte die Kraft der Eruption 1,7 Tausend Megatonnen TNT entsprechen.

Die Folgen würden einem apokalyptischen Szenario ähneln. Weit entfernt vom Epizentrum des Supervulkans würden Lavaströme wie reißende Feuerflüsse alles in ihrem Weg verbrennen.

Unzählige heiße Gase und Asche, beladen mit Schwefeldioxidpartikeln, würden in die Atmosphäre aufsteigen und den nordamerikanischen Kontinent in einen dichten Schleier hüllen, der die Sonnenstrahlen für längere Zeit blockieren würde. Der darauf folgende schnelle Temperaturabfall würde die landwirtschaftliche Produktion zerstören und zu einer weitverbreiteten Hungersnot führen.

Manche Forscher glauben jedoch, dass nicht nur Amerika, sondern die gesamte Menschheit betroffen sein könnte. Der „Wärmer des Planeten“, der warme Golfstrom, könnte verschwinden und der Äquator könnte schneebedeckt werden.

Die Aussichten sind in der Tat düster. Daher entwickeln Wissenschaftler Strategien, um eine mögliche Katastrophe abzuwenden. So schlugen NASA-Experten beispielsweise vor, einen Brunnen bis zu einer Tiefe von 9,6 Kilometern in den Krater des Supervulkans Yellowstone zu bohren und Wasser durch ihn zirkulieren zu lassen, um das Magma abzukühlen.

Sie schätzten die Kosten jedoch als unerschwinglich hoch ein – obwohl es seltsam erscheint, am Schicksal des eigenen Landes zu sparen. Eine andere Idee besteht darin, den Supervulkan durch eine kontrollierte unterirdische Explosion zu neutralisieren.

Die genauen Prozesse, die sich in der Tiefe abspielen, sind jedoch noch unbekannt – was die Befürchtung weckt, dass eine solche Explosion stattdessen einen katastrophalen Ausbruch auslösen könnte.

Der berühmte amerikanische Mystiker und Hellseher Edgar Cayce, der einst den Ausbruch zweier Weltkriege und mehrerer Naturkatastrophen genau vorhersagte, sagte vor seinem Tod eine unvorstellbare Naturkatastrophe in den Vereinigten Staaten „im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts“ voraus.

Er machte seine Vorhersagen in einem tranceähnlichen Zustand, was ihm den Spitznamen „Schlafender Prophet“ einbrachte. Zu dieser Zeit war der Yellowstone-Vulkan noch nicht bekannt und tektonische Verwerfungen waren noch kaum erforscht. Wenn die Vision des Propheten tatsächlich von einer bevorstehenden unterirdischen Erschütterung handelte, dann könnte das Ereignis unmittelbar bevorstehen.