Die Prophezeiung der drei Tage der Finsternis

Viele spirituelle Lehrer, von denen man glaubt, sie kämen aus höheren Sphären, vermitteln uns Wissen. Leider tun die Menschen ihre Botschaften oft als Science-Fiction oder Märchen ab.

Wenn jedoch Seher und Hellseher aus Vergangenheit und Gegenwart ähnliche Informationen übermitteln, veranlasst uns dies, über die Bedeutung ihrer ständigen Botschaften nachzudenken.

Prophezeiungen von drei Tagen Dunkelheit gibt es schon seit langem. Heilige Älteste, denen göttliche Einsicht zugeschrieben wird, haben ebenfalls von diesen Ereignissen gesprochen. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Warnungen zu beachten, denn die Zeit könnte knapp werden.

Früher oder später, aber es wird passieren

Dieses Ereignis könnte jederzeit eintreten, vielleicht aber nicht zu unseren Lebzeiten, sondern vielleicht zu Lebzeiten unserer Kinder oder Enkel.

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es kein konkretes Datum. Es gibt jedoch bestimmte Indikatoren, anhand derer sich die Nähe der erwarteten drei Tage Dunkelheit abschätzen lässt.

Dies alles ist eng mit dem berüchtigten Übergang verknüpft, einem Quantensprung, den die Menschheit unweigerlich erleben wird. Die darauf folgende Dunkelheit ist eine Folge dieses Übergangs.

Unsere Galaxie ist riesig, das Sonnensystem liegt am Rand des Orionarms . Im Kern der Galaxie liegen Millionen von Planeten, die Leben in verschiedenen Formen ermöglichen.

Damit sich unser Sonnensystem in die galaktische Gemeinschaft integrieren kann, ist ein Quantensprung erforderlich, und die Menschen müssen ihr Bewusstsein erweitern, um dem der hochentwickelten Zivilisationen zu entsprechen.

Die Menschheit ist bereit für diesen Sprung; was noch fehlt, ist der Übergang in die galaktische Gemeinschaft. Dieser Übergang sollte zunächst im Bewusstsein und anschließend in physischer Form erfolgen.

Übergangsmarkierungen

Im Zentrum der Milchstraße liegt kein Zentralsonne, sondern ein supermassives Schwarzes Loch. Dieses Schwarze Loch, bekannt als Sagittarius A, besitzt eine so immense Gravitationsenergie, dass es dunkel erscheint.

Der jüngste Anstieg der Sonneneruptionen, die wir als Ausbrüche von Sonnenenergie wahrnehmen, ist das Ergebnis erhöhter Sonnenaktivität und nicht des Einflusses des galaktischen Zentrums.

Die Sonne sammelt Energie und bereitet sich auf einen Übergang vor. Dieser Sprung betrifft nicht nur die Sonne, sondern unser gesamtes Sonnensystem.

Aufgrund der Energien der Zentralsonne steigen unsere Schwingungen, die Frequenz verschiebt sich und sogar die Erde selbst verändert sich .

Zur Vorbereitung auf den Übergang durchläuft die Erde eine Reihe von Veränderungen, deren Auswirkungen sich in Erdbeben, Wirbelstürmen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen äußern.

Während andere Planeten bereits für die Erneuerung bereit sind, hinkt unser Planet hinterher, was hauptsächlich an der Zurückhaltung der Menschheit liegt, ihr Bewusstsein zu ändern.

Der Übergang beginnt mit der globalen Erwärmung, gefolgt von einer globalen Abkühlung. Die Umwälzungen der Naturelemente markieren den Beginn des Übergangs, und die globale Erwärmung ist seit langem ein Diskussionsthema und dient als zweiter Indikator.

Dieser Übergang ist in der Erdgeschichte kein Einzelfall. Man denke nur an die Dinosaurier, die fast augenblicklich ausgestorben sind, oder genauer gesagt, sie erlagen einem plötzlichen Temperaturabfall.

Wie verläuft der Übergang?

Die „drei Tage der Dunkelheit“ beziehen sich auf den Eintritt der Erde in den Photonengürtel, der unser Sonnensystem während des Übergangs umgibt.

Der Photonengürtel besteht aus einer dichten Ansammlung hochfrequenter Lichtpartikel, die so dick sind, dass sie das Sonnenlicht verdunkeln.

Eine niedrige Frequenz würde uns daran hindern, den Photonengürtel zu durchqueren, was den deutlichen Anstieg der Vibrationen erklären würde.

Die Reise durch den Photonengürtel wird voraussichtlich drei Tage völliger Dunkelheit zur Folge haben und damit den physischen Wechsel der Erde und ihren Aufstieg in die vierte Dimension signalisieren.

Viele behaupten zwar, wir seien bereits in 4D, aber das ist nicht der Fall; viele haben diese Bewusstseinsebene zwar erreicht, aber noch nicht in physischer Form. Diese Menschen sind auf den Übergang vorbereitet.

Die „drei Tage“ werden etwa 7 bis 10 Tage dauern, wobei die Dunkelheit allmählich hereinbricht und sich lichtet.

Wenn sich die Erde dem Photonengürtel nähert, wird ein weitverbreitetes, unerklärliches Gefühl von Angst und Panik alle erfassen, was ein weiteres Zeichen des Übergangs ist – kollektive Angst.

Alle unsere Ängste werden aus den Tiefen des menschlichen Bewusstseins vertrieben, da es sich dabei um niederschwingende Energien handelt, die den Übergang behindern. Die physische Verschiebung der Erde wird spürbar sein; ein Rumpeln und ein knirschendes Geräusch werden zu hören sein.

In den ersten 12 Stunden wird die Erfahrung einem Raketenstart in den Weltraum ähneln – das Summen des Motors, das Schütteln, die Vibrationen und die Überlastung. Wie Astronauten werden wir einfach weitere Entwicklungen abwarten.

Anschließend wird es schnell dunkel und die Temperaturen sinken, und die Menschen werden Empfindungen erleben, die denen von Dinosauriern ähneln.

In den nächsten zwei Tagen werden Dunkelheit und Kälte herrschen – die Sonnenstrahlen werden unseren Planeten nicht mehr erwärmen können, da wir bereits in den Photonengürtel eingetreten sind.

Menschen empfinden Kälte möglicherweise innerlich stärker als äußerlich, da ein Übergang von proteinbasierten zu leichteren Körpern beginnt.

Gleichzeitig können neue Fähigkeiten entstehen und Verbindungen zwischen Menschen und nicht kohlenstoffbasierten Lebensformen entstehen.

Am dritten Tag, wenn die Erde vollständig in den Photonengürtel eintritt, beginnt der Übergang in die vierte Dimension, gekennzeichnet durch die bekannten drei Tage Dunkelheit.

Während dieser Zeit wird es extrem dunkel sein und die herkömmliche dreidimensionale Wahrnehmung linearer Zeit wird nicht mehr gelten.

In diesen Tagen der Dunkelheit werden die Menschen bewegungsunfähig und erleben eine Schwingungsverschiebung, die ihren Körper auf eine veränderte Form der Ernährung und Atmung vorbereitet.

Der Stoffwechsel wird bis zu einem Punkt verlangsamt, an dem Empfindungen extremer Kälte, Hunger oder anderer Notwendigkeiten nicht mehr zu spüren sind, was zu einer völligen Stillstandszeit führt.

Nach weiteren zwei oder drei Tagen beginnt sich die Dunkelheit zu lichten und wir werden in eine neue Welt, ein neues Reich übergehen.