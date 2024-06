Mitten in einem Tornado gefilmt! (Videos)

In den USA hinterließen schwere Unwetter am Wochenende eine Schneise der Verwüstung. Mindestens 15 Menschen sind gestorben. Ein Video zeigt den grausigen Moment, als ein Tornado in eine Tankstelle kracht, in der mehr als 60 Menschen Schutz suchen.

Extreme Unwetter haben im Süden und mittleren Westen der USA eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens 15 Menschen sind in der Nacht zum Sonntag ums Leben gekommen.Besonders schwer traf es den Landkreis Cooke County im US-Bundesstaat Texas.

In Valley View zerstörte ein Tornado eine Tankstelle, in der sich mehr als 60 Menschen befanden. Ein Video zeigt den Moment, als das Wettermonster durch das Gebäude kracht.

„Gestern Abend waren meine Schwester und ich auf der I-35 unterwegs, als der Valley-View-Tornado die Tankstelle traf“, schreibt Conner Stines zu den Aufnahmen, die er auf der Plattform X teilte.

„Wir hielten an der Tankstelle an, damit ich auf das Radar schauen konnte, und dann suchten wir Schutz. Aber hier ist ein Blick aus dem Inneren der Shell-Tankstelle.“ Das Video offenbart schockierende Szenen. Man hört ohrenbetäubendes Krachen, zersplitternde Glasscheiben und schreiende Menschen.

LATEST: Emergency officials say about 250 homes were completely destroyed in last night’s North Texas tornado across Montague, Cooke, Denton and Collin counties.

The breadth of the damage from this storm is massive, whole neighborhoods blown away in under a minute.@NBCDFW pic.twitter.com/huz6Jo2UX9

— Keenan Willard (@KeenanNBC5) May 26, 2024