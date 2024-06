Ecuadors 2.500 Jahre alte „verlorene Stadt“ entdeckt – aber ist es zu spät?

Der Dschungel bot ihnen jahrhundertelang Schutz, doch der Straßenbau, Erosion und landwirtschaftliche Arbeiten gefährden die Hügel einer gewaltigen, etwa 2.500 Jahre alten Amazonas-Zivilisation im Osten Ecuadors.

Auf einer Fläche von 300 km2 im Upano-Tal südlich des Amazonas befindet sich eine 1978 entdeckte „verlorene Stadt“, die Zeugnisse alter Siedlungen in der Regenwaldregion aufweist, die unterschiedlich groß und durch Straßen miteinander verbunden waren.

„Man ging davon aus, dass es sich um natürliche Strukturen handelte, die zum Bau von Straßen gegraben wurden. Daher ist ein Schutzplan dringend erforderlich, nicht nur für die Forschung“, sagte die spanische Archäologin Alejandra Sánchez, die dieses Erbe seit einem Jahrzehnt untersucht.

Mithilfe eines staatlichen Projekts im Jahr 2015 konnten sie und andere Archäologen mithilfe hochentwickelter Technologie Informationen gewinnen und rund 7.400 Hügel in L-, T-, U-, quadratischen, rechteckigen und ovalen Formen identifizieren.

Doch als die Archäologin der Universität Valladolid das Gebiet vor Jahren besuchte, stellte sie fest, dass einige dieser Erdgiganten der Kraft moderner Maschinen erlegen waren: „Sie wurden durch den Bau der Straßen beschädigt.“

Erosion, Abholzung und Landwirtschaft bedrohen die bis zu vier Meter hohen und etwa 20 Meter langen Bauwerke ebenfalls. „Durch Regen, Wind, Pflüge usw. werden sie sehr leicht zerstört“, erklärt Sánchez. Darüber hinaus ist der Fluss Upano, die Wiege der gleichnamigen indigenen Kultur, Opfer des unersättlichen illegalen Bergbaus.

Als Schutzmaßnahme wird das staatliche Nationale Institut für Kulturerbe (INPC) zunächst die Grenzen des Komplexes in der Provinz Morona Santiago (Südosten) markieren.

„Den Neid, den wir auf das archäologische Erbe unserer peruanischen Nachbarn oder unserer entfernten mesoamerikanischen Nachbarn hatten, haben wir hier im Upano-Tal in Menge, Pracht, Geschichte und kulturellen Erscheinungsformen“, sagt der ecuadorianische Archäologe Alden Yépez von der privaten Katholischen Universität Ecuador.

Verlorene Stadt

Im Jahr 2023 präsentierten Sánchez und die Argentinierin Rita Álvarez eine Analyse der Bilder, die nach einem Überflug mit der LiDAR-Technologie (Laser Imaging Detection and Ranging) aufgenommen wurden, die mithilfe von Lasern Unebenheiten im Gelände erkennt. „Die Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung haben sich stark verändert“, sagte INPC-Direktorin Catalina Tello.

Für Tello muss das Verständnis der archäologischen Funde „im Kontext“ erfolgen, in diesem Fall unter Einbeziehung der indigenen Völker der Shuar und Achuar, die „all diese Überreste geschützt und gepflegt haben“.

Upano erlangte im Januar Berühmtheit, als die Zeitschrift Science einen Artikel des Franzosen Stéphen Rostain veröffentlichte, der in den 1990er Jahren Ausgrabungen durchführte.

Das INPC und Archäologen wie Yépez erinnern daran, dass die Strukturen seit vier Jahrzehnten untersucht wurden, als die Geschichte ihrer Existenz Pater Pedro Porras zu Ohren kam. Der Priester und ebenfalls ecuadorianische Archäologe beschrieb sie in den 1980er Jahren als „verlorene Stadt“.

Die Spitze des Eisbergs

Rötlich gefärbte und fein verzierte Töpfe, ein Stück geschnitzten Vulkangesteins in der Form einer halben Tier-, halben Menschenfigur und weitere vom Priester gefundene Stücke werden im Weilbauer-Porras-Museum der Katholischen Universität (PUCE) in Quito ausgestellt.

Das Zentrum beherbergt auch Karten und Schwarzweißfotos von Porras, auf denen die geometrischen Hügel zu erkennen sind, die aus dem Boden herausragen.

Die modernsten Funde befinden sich im INPC-Dokumentationszentrum, das die von LiDAR erzeugten Bilder aufbewahrt.

Für Yépez, ebenfalls Professor an der PUCE, sind die über 7.000 Hügel, die Alejandra Sánchez vor einem Jahr beschrieb, die „Spitze des Eisbergs“ einer Zivilisation, die noch größer hätte sein können.

Der Forscher schätzt, dass sich die Hügel über etwa 2.000 km2 rund um die Flüsse Upano, Palora und Pastaza erstrecken, wo es Anzeichen von Siedlungen gibt.

Der Geomatiker am Institut für Kulturerbe, Leonardo Auz, zeigt am 31. Januar 2024 am Sitz des Instituts in Quito eine digitale Darstellung des Reliefs eines Gebiets in der Nähe des Flusses Upano im ecuadorianischen Amazonasgebiet, wo sich monumentale archäologische Überreste befinden sollen. Die Dichte des Waldes schützte sie jahrtausendelang, aber der Vormarsch von Maschinen und die natürliche Erosion gefährdeten die riesigen Hügel einer alten amazonischen Zivilisation im Upano-Tal in Ecuador, wo Strategien zur Erhaltung einer 1978 gefundenen „verlorenen Stadt“ entwickelt wurden.

Amazonas Venedig

Die bisher beschriebenen Funde der Upano-Kultur zeigen eine für große Zivilisationen typische politische, wirtschaftliche und religiöse Organisation. „Die Vorstellung, dass der Amazonas ein unbewohnter Raum war“ oder nur von Nomaden bewohnt wurde, ist widerlegt, fügt der INPC-Direktor hinzu.

Yépez, der das Gebiet weiterhin untersucht, arbeitet mit anderen Wissenschaftlern zusammen, die die atmosphärischen Daten des Ortes analysieren, an dem es häufig regnet.

Anders als seine Kollegen, die von durch Straßen miteinander verbundenen Strukturen sprechen, glaubt Yépez, dass es sich dabei um „riesige, miteinander verbundene Entwässerungssysteme“ handelt.

„Einer der grundlegenden Zwecke besteht darin, die vertikalen Niederschläge abzuleiten, sodass eine direkte, wunderbare Korrelation“ mit den atmosphärischen Eigenschaften des Gebiets besteht, erklärt der Forscher.