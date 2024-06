Wissenschaftler unterstützen eine wilde neue Theorie, dass wir uns in den 2030er Jahren dafür entscheiden könnten, ewig zu leben

Wenn Ihnen die Chance geboten würde, ewig zu leben, würden Sie sie ergreifen?

Manche Menschen würden am liebsten so lange leben, wie das Universum besteht, während andere glauben, dass sie nach ihrer Zeit auf diesem kleinen, durchs All rasenden Felsbrocken bereit wären, weiterzuziehen.

Es gibt Menschen, die extreme Anstrengungen unternehmen, um ihre Lebenserwartung zu erhöhen. Sie geben Unsummen an Geld aus und halten sich an einen strengen Lebensstil, um den Alterungsprozess umzukehren.

Für die breite Öffentlichkeit ist das keine wirkliche Option, da sie nicht über ein riesiges Vermögen verfügt, das sie für eine Behandlung nach der anderen ausgeben kann.

Dann gibt es da noch die merkwürdigen Auswirkungen, die manche Menschen in bestimmten Teilen der Welt offenbar erleben.

Menschen, die an bestimmten Orten auf der Welt leben, haben festgestellt, dass sie unglaublich lange überleben, und ein Mann, der 100 Tage unter Wasser lebte, glaubt, er sei dadurch um etwa 20 Jahre jünger geworden .

Aber auch hier gilt: Sofern wir nicht alle in eine dieser „blauen Zonen“ ziehen oder anfangen, unter dem Meeresspiegel zu leben, ist dies keine wirkliche Lösung für den Massenmarkt.

Manche Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, möglicherweise irgendwann im nächsten Jahrzehnt, die so genannte „Fluchtgeschwindigkeit der Langlebigkeit“ erreichen könnten, was bedeutet, dass wir möglicherweise ewig leben können.

Zwar handelt es sich noch immer nur um eine Theorie, doch die Idee dahinter ist, dass die Menschen nie sterben werden, wenn die Lebenserwartung schneller steigt als der tatsächliche Alterungsprozess.

Wenn man die Lebenserwartung eines Menschen jedes Jahr um ein paar Jahre steigern könnte, könnte der Sensenmann ihn nie einholen und die Menschen könnten, abgesehen von schweren Unfällen, einfach weiterleben.

Es klingt ein bisschen weit hergeholt, nicht wahr?

Die Lebenserwartung schneller zu erhöhen als die Zeit selbst, scheint eine große Herausforderung zu sein.

Laut Insider hat die Alterungswissenschaft in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, da wir gelernt haben, wie wir unsere Zellen verjüngen und den Alterungsprozess bis zu einem gewissen Grad aufhalten können.

Menschen können ein „chronologisches Alter“ haben, das immer weiter ansteigt, ihr „biologisches Alter“ kann jedoch angehalten oder verlangsamt sein, was bedeutet, dass sie physiologisch wie eine viel jüngere Person sind.

Bevor Sie nun denken, die Welt liege Ihnen zu Füßen und Sie würden niemals sterben, möchten wir darauf hinweisen, dass es uns zwar gelungen ist, bei anderen Spezies eine gewisse Verjüngung des Alters zu erreichen, es jedoch kein eindeutiges Beispiel dafür gibt, dass dies beim Menschen gelungen ist.

Aber sagen Sie niemals nie, denn wenn es passiert, leben Sie möglicherweise viel länger als erwartet.