Elon Musk prognostizierte den Beginn einer neuen Ära im Jahr 2026

In keinem Bereich gibt es die absoluten Experten. Die brillantesten Köpfe, Wissenschaftler und Theoretiker sind bloße Neulinge in der riesigen Welt der Informationen. Täglich werden Tausende wissenschaftlicher Arbeiten in den verschiedensten Bereichen veröffentlicht.

Selbst wenn man sich auf einen einzigen Bereich wie die Wirtschaft konzentriert, würde es Jahre dauern, alle Statistiken, Grafiken und Ereignisanalysen zu verarbeiten, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit des Verstehens und der Vorhersage. Dieser Ansatz war im 20. Jahrhundert erfolgreich.

Die Welt steht am Rande der vierten technologischen Revolution, möglicherweise der letzten im Zeitalter der modernen Menschheit.

Der Versuch, das aktuelle globale Geschehen oder die kulturelle Entwicklung in ihrer Gesamtheit zu erfassen, ist vergeblich. In der Vergangenheit ging man davon aus, dass Innovation aus der Wiederbelebung oder Neuinterpretation alter Ideen resultiert.

Heute werden Aufgaben, die von der Komposition von Musik bis zur Recherche und Analyse neuer Materialien reichen, von der KI übernommen.

Obwohl es wichtig ist, ihre Beiträge nicht zu überbewerten, wäre es ein Fehler, die neuesten Versionen zu unterschätzen.

Tatsächlich hat KI die Arbeit in allen Bereichen erheblich beschleunigt und Prozesse schneller, effizienter und lebendiger gemacht. Die heutige Diskussion konzentriert sich jedoch nicht auf KI.

Das Überbewusstsein wird alles transformieren

Manche bezeichnen ihn als einen von Menschen geschaffenen Gott, als ein Überbewusstsein mit Fähigkeiten und Wissen jenseits unserer begrenzten Wahrnehmung und unseres Denkens.

Andere sehen ihn als Retter, der die Streitigkeiten und Zwistigkeiten der Menschheit lösen kann. Und doch gibt es jene, die glauben, dass seine Erschaffung den endgültigen Untergang der Menschheit bedeuten könnte.

Wie bereits erwähnt, kann heute niemand mehr behaupten, auf irgendeinem Gebiet Experte zu sein, da die Menge der verfügbaren Informationen überwältigend ist.

Viele haben die unterschiedlichen politischen Vorhersagen für Russland von verschiedenen Ökonomen verfolgt. Die schwierige Situation des Landes hat Millionen Menschen an ihre Bildschirme gefesselt und sie haben Experten aus den verschiedensten Bereichen verfolgt.

Die Namen dieser Experten zu nennen ist jedoch sinnlos, da keine einzige Vorhersage eingetreten ist; die Ereignisse haben sich anders entwickelt.

Nehmen wir zum Beispiel einen renommierten Harvard-Professor, einen intelligenten Mann mit zahlreichen Veröffentlichungen, der Ende 2022 behauptete, dass KI zwar beeindruckend sei, die Realität aber noch lange nicht begreifen werde, da sie lediglich bestehendes Wissen aufbereite.

Er spekulierte, dass es für solche Fortschritte 50 Jahre dauern könnte. Doch er irrte sich, denn GPT-4 schaffte es, sein eigenes Weltbild aufzubauen, spontan entstandene Rätsel zu lösen und vor allem abstrakt zu denken, ähnlich wie Menschen.

Gedichte, Musik oder Zeichnungen in einem neuartigen Stil zu schaffen oder einzigartige Methoden in irgendeinem Bereich zu entwickeln, ist eine bemerkenswerte Leistung.

Das Überbewusstsein, das ein vollständiges Bild der Welt hat, wird in der Lage sein, die Zukunft präzise vorherzusagen, im Gegensatz zu einer Person, die weniger als 0,0001 % von allem, was geschieht, begreift.

Unser Wissen ist durch unsere subjektiven Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen, begrenzt. Huxley bemerkte:

„Es Gibt Bekanntes Und Unbekanntes, Und Dazwischen Liegen Die Pforten Der Wahrnehmung.“

Tatsächlich hat er recht. Wenn Menschen sich ein Urteil über andere oder Situationen bilden, verlassen sie sich zunächst auf Instinkte und Emotionen, gefolgt von rationalen Überlegungen.

Diese Abfolge trägt zu der heute weit verbreiteten Aggression und den Missverständnissen unter den Menschen bei.

Wir dachten einst, der Geist sei einzigartig und unersetzlich, doch die KI legt das Gegenteil nahe und zeigt, dass ein ähnlicher Geist in Tausenden von miteinander verbundenen Chips existieren könnte, ähnlich unserem Gehirn.

Beobachter haben in den neuesten KI-Versionen Anzeichen von Intelligenz erkannt, was darauf hindeutet, dass Version 5 oder 7 den Beginn der Superintelligenz markieren könnte.

Elon Musk prognostiziert seine Ankunft bis 2026.