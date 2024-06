Hyperborea: Atlantis‘ Rivale, Land im Norden und Heimat der Götter

Unser Planet ist voller unglaublicher Geschichten, Mythen und Legenden über unglaubliche Zivilisationen und Kulturen, die die Erde vor Zehntausenden von Jahren bewohnten, bevor es die geschriebene Geschichte gab.

Unter all diesen faszinierenden Legenden, zu denen unter anderem die von Atlantis, Lemuria, Mu und Shambala gehören, gibt es eine, die besonders vielsagend ist und für die sich die antiken griechischen Historiker sehr interessierten.

Es war das sogenannte Land Hyperborea, das angeblich dem mythischen Atlantis Konkurrenz machte. Ein Ort, an dem den Mythen zufolge die vom Himmel herabgestiegenen Götter lebten, ein Ort unglaublichen Wohlstands, Technologie und Geschichte.

Dieses mythische Land soll mit keinem anderen vergleichbar gewesen sein. Die Hyperboreer galten als unsterblich und wurden als Götter beschrieben. Hyperborea war angeblich eine Theokratie, die von drei Priestern des Gottes Apollo regiert wurde.

Darüber hinaus fuhr der Gott Apollo alle neunzehn Jahre mit seinem fliegenden Fahrzeug in diese Region, um sich zu erholen.

Es wird auch gesagt, dass Medusa in diese Länder verbannt wurde. Verschiedene Fragmente über Pythagoras behaupten, dass er von den Hyperboreern stammte.

Weit im Norden, irgendwo in der Nähe der eisigen Regionen des Nordpols , erzählen die Legenden von einer alten und fast vergessenen Zivilisation.

Es heißt, die hyperboreische Zivilisation, die einen mythischen Charakter hat, blühte in der nördlichsten Region des Planeten Erde zu einer Zeit, als dieses Gebiet für menschliches Leben und Entwicklung geeignet war.

Bestimmte esoterische Systeme und spirituelle Traditionen sprechen von Hyperborea als dem irdischen und himmlischen Prinzip der Zivilisation. Mit anderen Worten, der Heimat der alten Völker. Der ursprünglichen Menschen.

Einige Autoren haben sogar mehrere Theorien vorgeschlagen, die darauf schließen lassen, dass Hyperborea der ursprüngliche Garten Eden war, der genaue Ort, an dem die irdischen und himmlischen Ebenen aufeinandertreffen.

Das Land wurde in zahlreichen Legenden als der perfekte Ort auf der Erde beschrieben, daher seine Verbindung zum Garten Eden.

Hyperborea soll ein Land gewesen sein, in dem die Sonne 24 Stunden am Tag schien.

Griechische Mythologie und die Hyperboreer

In der griechischen Mythologie finden wir viele Einzelheiten über dieses mythische Land. Der griechischen Literatur zufolge war Hyperborea ein Ort, der von einem Riesenvolk bewohnt wurde, das an einem Ort „jenseits des Nordwindes“ lebte.

Die alten Griechen glaubten, dass Boreas, der Gott des Nordwindes, in Thrakien lebte, und daher wurde Hyperborea üblicherweise als ein weit im Norden von Thrakien gelegener Ort bezeichnet.

So wie die Griechen Hyperborea als einen Ort beschrieben, an dem die Sonne 24 Stunden am Tag scheint, vermuten moderne Autoren, dass sie damit möglicherweise einen Ort innerhalb des Nordkreises unseres Planeten beschrieben haben.

Einige Autoren argumentieren jedoch, dass Hyperborea keinen tatsächlichen Standort hatte. Laut Pindar, einem griechischen Dichter :

Weder mit dem Schiff noch zu Fuß würdest du finden der wunderbare Weg zur Versammlung der Hyperboreer .

Pindar beschrieb auch die überirdische Vollkommenheit der Hyperboreer :

Die Muse ist nie abwesend von ihren Wegen: Leiern klirren und Flöten weinen und überall wirbelten Mädchenchöre. Weder Krankheit noch bitteres Alter sind vermischt in ihrem heiligen Blut; fern von Arbeit und Kampf leben sie.

Aber es ist der griechische Historiker Herodot, der diesen unglaublichen Ort in seinem Buch Historien (Buch IV, Kapitel 32–36) detailliert beschreibt .

Herodot berichtete von drei ersten Hinweisen, in denen die Hyperboreer offenbar erwähnt wurden, darunter von Hesiod und Homer , wobei letzterer angeblich in seinem verlorenen Werk Epigoni über Hyperborea geschrieben hat.

Herodot berichtete auch, dass der Dichter Aristeas aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. in einem (heute leider verloren gegangenen) Gedicht mit dem Titel Arimaspea über die alten Hyperboreer schrieb und darin von einer Reise zu den Issedonen berichtet , die vermutlich in der kasachischen Steppe lebten.

Dahinter lebten die einäugigen Arimasper , weiter hinten die goldbewachenden Greife und noch weiter dahinter die Hyperboreer.

Herodot glaubte, dass Hyperborea irgendwo in Nordostasien vorherrschte.

Wenn es also Hyperboreer gab, wo befanden sie sich dann? Verschiedene Quellen geben unterschiedliche Standorte an.

Einige Autoren behaupten, die alten Hyperboreer hätten sich irgendwo hinter den schneebedeckten Riphean-Bergen aufgehalten – einer Bergkette, die von verschiedenen Autoren der klassischen Antike erwähnt wird, deren Lage aber weiterhin ein tiefes Rätsel ist. (Die Bergkette Montes Riphaeus auf dem Erdmond ist nach den Riphean-Bergen benannt.)

Wenn wir einen Blick auf das Werk von Pausanias werfen : „Das Land der Hyperboreer, Menschen, die jenseits der Heimat von Boreas lebten.“

Laut Homer lag Boreas in Thrakien, daher lag Hyperborea seiner Meinung nach nördlich von Thrakien in Dakien.

Da die Lage des Riphean-Gebirges in der Antike jedoch ein viel diskutiertes Thema war, war es eine schwierige Aufgabe, sich auf die Lage sowohl der Berge als auch des Landes zu einigen, in dem die Hyperboreer lebten.

Laut Hekataios von Milet , einem frühen griechischen Historiker und Geographen, befanden sich die Riphean-Berge in der Nähe des Schwarzen Meeres. Pindar hingegen war davon überzeugt, dass die Riphean-Berge und Borea in der Nähe der Donau lagen, während Heraklides Ponticus und Antimachus die Riphean-Berge mit den Alpen identifizierten .

Sie waren auch davon überzeugt, dass die Hyperboreer ein keltischer Stamm waren, der jenseits der Riphean-Berge lebte.

Hyperborea wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. von Hekataios von Abdera auch als Britannien identifiziert . In einem Fragment von Diodorus Siculus lesen wir :

„In den Regionen jenseits des Landes der Kelten liegt im Ozean eine Insel, die nicht kleiner ist als Sizilien. Diese Insel, so fährt der Bericht fort, liegt im Norden und wird von den Hyperboreern bewohnt, die diesen Namen tragen, weil ihre Heimat jenseits des Punktes liegt, von dem der Nordwind (Boreas) weht; und die Insel ist sowohl fruchtbar als auch ertragreich für alle Feldfrüchte und hat ein ungewöhnlich gemäßigtes Klima …“

Plutarch hingegen schrieb im 1. Jahrhundert n. Chr., dass es sich bei den Hyperboreern höchstwahrscheinlich um die Gallier handelte, die Rom im 4. Jahrhundert v. Chr. angriffen und plünderten.

Karte des niederländischen Entdeckers Willem Barentsz aus dem Jahr 1599, die den vermutlich aus mehreren Inseln bestehenden Polarkreis zeigt.

Legenden erzählen von mächtigen alten Zivilisationen

Für die alten Griechen und Römer waren Thule und Hyperborea eine von mehreren terrae incognitae, Regionen, die weder kartiert noch dokumentiert wurden.

Plinius , Pindar und Herodot sowie andere glauben, dass die Menschen in diesen unerforschten Ländern eine unglaublich lange Lebenserwartung hatten und über tausend Jahre alt wurden.

Laut einer Reihe antiker Autoren ging die Sonne angeblich nur einmal im Jahr auf und unter. Das bedeutet, dass eine solche Zivilisation – wenn sie überhaupt existierte – sich höchstwahrscheinlich oberhalb oder auf dem Polarkreis befand.

Die Hyperboreer standen angeblich einmal kurz vor einem Krieg gegen eine Soldatenrasse, bei der es sich nach Ansicht vieler Autoren um die Atlanter gehandelt haben könnte. Der Krieg kam jedoch nie zustande, da die Soldaten erkannten, dass die Bewohner Hyperboreas viel zu stark waren.

Dieser Bericht wurde von Aelian – einem römischen Autor und Rhetoriklehrer – aufbewahrt . Einige glauben, dass der Bericht von Aelian ein satirisches oder komödiantisches Werk war.