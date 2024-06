Wer sind Elohim und wer sind Anunnaki?

In den nächsten Artikeln werde ich Forschungsergebnisse zum Thema Anunnaki vorstellen, um einige Missverständnisse und Tricks der Massenmedien zu diesem Thema zu klären!

So wie niemand auf der Welt weiß, was der Begriff „Elohim“ bedeutet, so weiß auch niemand, was der Begriff „Anunnaki“ bedeutet.

Der Begriff „Anunnaki“ ist kein Substantiv oder Wort, sondern ein beschreibender Satz in Silbenschrift, dessen erklärende Semantik in Symbolen kodiert ist. Von Gorgi Shepentulevski

Auch die wahre Bedeutung des Wortes „Elohim“ ist unbekannt. Niemand auf der Welt weiß, was das Wort „Elohim“ bedeutet, und aus Mangel an Wissen nannten sie das Wort „Elohim“ „Die Mächtigen“, was eine Beschreibung der Wesenheiten als sehr mächtige und technologisch fortgeschrittene Wesen darstellt.

Der Grund, warum Linguisten und Etymologen die wahre etymologische Bedeutung des Wortes „Elohim“ nicht finden können, liegt darin, dass dieses Wort zu keiner der sogenannten „alten Sprachen“ gehört, und vor allem die Bibel des Alten Testaments, in der Elohim ursprünglich erwähnt und ohne ohne Vokale geschrieben wird, aber nur mit Konsonanten, was die tartarische Silbenschrift war, die von Runen geschrieben wurde, genau wie der mittlere Text vom Rosetta Stein.

Als die Originalbibel des Alten Testaments durch die Hebräische Kanone übersetzt wurde, bei der es sich um eine Sammlung von 24 Büchern handelt, die die heiligen Schriften oder Bibeln der Juden umfassen, handelte es sich um ein Studium der Kanonbildung, d. h. das Studium des Ursprungs, der Überlieferung usw.

In Anerkennung der Bücher, aus denen die Bibeln des Judentums bestehen, wurde der Begriff „Elohim“ auf verschiedene Weise übersetzt, beispielsweise mit „Götter“, „Häuptlinge“, „Richter“, „Grundbesitzer“, „Engel“, „gefallene Engel“, „falsche Götter“, „Dämonen“ usw. und so weiter Pluralform, was bedeutet, dass sich der Begriff Elohim nicht nur auf eine Entität, sondern auf viele Entitäten bezieht.

Der Grund, warum das Wort „Elohim“ auf viele verschiedene Arten übersetzt wurde, war die Tatsache, dass Elohim kein Wort aus einer der sogenannten „alten Sprachen“ wie Ägyptisch, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, Akkadisch, Babylonisch oder Assyrisch ist einerseits und andererseits hatte die ursprüngliche Schriftform von Elohim keine Vokale, sondern nur Konsonanten, was eine tatarisch kodierte, von Runen geschriebene Silbenschrift war, und weil keiner der Gelehrten, einschließlich Linguisten und Etymologen, wussten, wie man Runen entschlüsselt.

Sie übersetzten es ziellos und machten einen großen Teil daraus, indem sie „Elohim“ gleichzeitig als Götter, Dämonen, Engel und falsche Götter bezeichneten.

Auf der verzweifelten Suche nach der richtigen Bedeutung des Wortes „Elohim“ entschieden sie sich für den erklärenden Ausdruck „Die Mächtigen“, der eine Beschreibung der Wesenheiten als sehr mächtige und technologisch fortschrittliche Wesen darstellte.

Das gleiche Prinzip gilt für das Wort „Anunnaki“, das sie als „die vom Himmel kam, die kamen“ oder „Fürstensamen“ beschreibt, was falsch ist, da Linguisten und Etymologen nicht wissen, wie man runische Silbentexte entschlüsselt, und die Suche nach der richtigen etymologischen Bedeutung der Begriffe „Elohim und Anunnaki“ wird unter Wissenschaftlern bis heute immer noch heftig diskutiert.

Das sind also die zwei drängendsten Fragen:

Was bedeutet der Begriff Anunnaki? Was bedeutet der Begriff Elohim?

Ich werde die wahre etymologische Bedeutung beider Begriffe, Anunnaki und Elohim, in einem weiteren Text enthüllen…